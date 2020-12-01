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Доживем до вторника: решит ли ОПЕК+ продлить сокращение по добыче нефти
08:52 01.12.2020

В случае пролонгации ограничений стоимость черного золота может вырасти до $50 за баррель

Валерий Воронов
1 декабря 2020,

Предварительный план стран ОПЕК продлить ограничения объемов добычи нефти в 2021 году укрепит нефтяные котировки, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Окончательное решение должно быть принято 1 декабря странами ОПЕК+, в число которых входит Россия. Если участники картеля придут к такому решению, то к концу года баррель Brent может подняться выше $50, говорят аналитики. Но даже в случае отказа от пролонгации ограничений Россия сможет извлечь выгоду из такого решения, увеличив объемы экспорта.

В преддверии решения
Заседания стран картеля проходят в двухдневном формате - 30 ноября в составе ОПЕК, а 1 декабря - ОПЕК+, в который входит Россия. По итогам должно быть принято решение, переходить ли к увеличению добычи нефти альянсом почти на 2 млн баррелей в сутки с начала 2021 года или продлить действующие ограничения.

Пока страны ОПЕК достигли консенсуса о продлении параметров сделки и отказе от наращивания добычи до конца марта.

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"На уровне ОПЕК существует консенсус о продлении текущих сокращений добычи после 2020 года, то есть на I квартал следующего года, для обеспечения баланса на рынке нефти и улучшения цен на нефть, которые достигли отметки в $48 (за баррель. - "Известия")", - сообщил министр энергетики председательствующего в организации Алжира Абдельмаджид Аттар.

Такое решение можно считать позитивным, полагает руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

- Можно не сомневаться, что и страны ОПЕК+ одобрят это решение. Пока сохраняются в мировой экономике ограничения, спрос на энергоресурсы остается слабым и неустойчивым, - сказал он.

По мнению аналитика, уже в декабре цены за баррель Brent могут подняться до $50. На 20:45 мск 30 ноября черное золото стоило $47,4, немного снизившись от дневных котировок.

Самое логичное решение, которое ждут рынки, - сохранение ограничений по добыче на текущем уровне на 3–6 месяцев следующего года, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Это гарантирует, что на рынок не поступит около 2 млн баррелей нефти в день, которая стала бы лишней при нынешнем уровне потребления.

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Участники картеля взяли дополнительное время для оценки ситуации на рынке, считают аналитики
Соглашение о сокращении добычи нефти страны ОПЕК+ заключили в середине апреля. С 1 мая участники картеля снизили ее на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца в сравнении с октябрем 2018 года. С августа добычу немного нарастили. Она была ниже, чем в октябре 2018-го, уже на 7,7 млн баррелей в сутки до конца года. С начала 2021-го добыча нефти по плану должна будет вырасти, а сокращение относительно 2018 года составить 5,8 млн баррелей до конца апреля 2022-го.

Недалекие перспективы
Вероятнее всего, ОПЕК+ решит продлить ограничения лишь на январь-февраль, считает Артем Деев. Внутри организации есть недовольные государства, у которых бюджеты недобирают слишком много и проблемы в экономике нарастают, пояснил он. Это, в частности, Арабские Эмираты, которые уже заявляли о желании выйти из ОПЕК+, уточнил аналитик.

Недовольство ОАЭ могло быть связано с размером квоты, которая отведена стране в рамках сделки. При мощностях на 4 млн баррелей в сутки ОАЭ качали в октябре 2,4 млн баррелей в день, снизив добычу с начала года на 700 тыс. баррелей в сутки. Предложил рассмотреть смягчение ограничений сделки ОПЕК+ и Казахстан.

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- Кроме того, все участники сделки недовольны Ливией, которая добывает без ограничений, ввиду того что в предыдущие годы ее добыча сильно упала из-за гражданской войны, - отметил независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

Эксперт не исключил, что, скорее всего, дело закончится компромиссом, но торговаться стороны будут до последнего, как и положено на Востоке.

Предложения о продлении жестких ограничений августа-декабря связаны с рисками сокращения спроса на нефть из-за второй волны коронавируса, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

- Сейчас спрос растет, хоть этот рост и замедляется. Страны ОПЕК+ опасаются, что крупным потребителям нефти вновь придется ввести жесткие ограничения, - отметил Александр Фролов.

Доживем до вторника: решит ли ОПЕК+ продлить сокращение по добыче нефтиФото: Pixabay
В ноябрьском докладе ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 и 2021 годы на 0,3 млн баррелей в сутки по сравнению с оценкой, представленной в октябре. Организация ожидает падения на 9,8 млн баррелей в день в 2020-м (в сравнении с 2019-м) и роста на 6,2 млн баррелей в сутки в следующем году (относительно показателей 2020-го). Пересмотр прогноза связан с ростом случаев заражения коронавирусом и повторным вводом ограничительных мер властями ряда стран.

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Насколько оправданы опасения по снижению спроса - большой вопрос, отметил Александр Фролов. Несмотря на мировые события, объемы поставок нефти в Китай увеличились, указал эксперт. При этом для России приемлемы как отказ от роста добычи еще на 2–3 месяца, так и следование соглашению ОПЕК+ без отклонений, считает Александр Фролов. В первом случае может произойти рост цен на сырье, а во втором вырастут объемы российских поставок на экспорт, пояснил он.

- Если ограничения все же будут продлены, то цены могут подняться даже выше $50 за баррель, - заключил эксперт.

По данным СМИ, Саудовская Аравия и Россия пока выработали общую позицию по вопросу продления текущих ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+. Впрочем, стороны разошлись во мнении о том, сохранять ли нынешние ограничения в 7,7 млн баррелей в сутки на 3–4 месяца, на чем настаивает Саудовская Аравия, или постепенно увеличивать добычу, как предлагает Россия. Переговоры 1 декабря снова могут стать непростыми для картеля.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606801920
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