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"Псакинг" станет символом президентства Байдена, - И.Яровая
09:02 01.12.2020

Байден собрался назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома
30 ноября 2020,
Текст: Ирина Яровая
Популярная в России экс-сотрудник Госдепа США Дженнифер Псаки может занять пост пресс-секретаря Белого дома в составе "женской" команды по коммуникациям Джо Байдена. В США эту новость уже назвали "фантастической", а сама Псаки заявила о "чести" работать вместе с Байденом. Почему вероятный президент США принял такое кадровое решение и как оно характеризует будущую внутреннюю и внешнюю политику Вашингтона?

В воскресенье Джо Байден, которого американские СМИ объявили избранным президентом США, заявил о своем намерении создать команду по коммуникациям Белого дома, в которой ключевые посты займут только женщины. При этом пресс-секретарем Белого дома Байден планирует назначить Дженнифер Псаки, которая в настоящий момент является старшим советником его переходной команды. Пост директора по коммуникациям займет Кейт Бедингфилд, а первым заместителем пресс-секретаря американской администрации станет Карин Жан-Пьер.

В ответ на это Псаки заявила, что для нее большая честь снова работать с Байденом. Она напомнила, что экс-вице-президент США в администрации Барака Обамы помогал руководить "восстановлением экономики", перестраивал отношения США "с партнерами" и "привносил сочувствие и человечность почти на каждую встречу". "Женскую" команду Байдена по работе со СМИ она назвала "самой разнообразной в истории", отметив, что в команде "шесть мам маленьких детей".

Напомним, с момента окончания колледжа в 2000 году Джен Псаки работала пресс-секретарем у различных политиков-демократов. В 2004 году она заняла пост заместителя пресс-секретаря в избирательной кампании Джона Керри, а в 2008-м работала в пресс-службе тогдашнего кандидата в президенты Барака Обамы.

После победы последнего на выборах она около двух лет проработала заместителем главы пресс-службы Белого дома, а затем перешла в Global Strategy Group – известную вашингтонскую пиар-компанию, близкую к Демократической партии. В этой компании Джен занимала должность старшего вице-президента и была управляющим директором отдела по связям с общественностью, где проработала до 2013-го, пока не пришла на место официального представителя Госдепартамента США. Тогда начались разговоры о том, что эта работа для нее не более чем трамплин перед тем, как возглавить пресс-службу Белого дома.

В качестве официального голоса Госдепа Псаки озвучивала позицию своей страны по поводу гражданской войны в Сирии и восхода "Исламского государства*", шпионского скандала по линии ФРГ – США и бегства Эдварда Сноудена в Москву. Но настоящую славу на постсоветском пространстве ей принес кризис на Украине, в свете которого ей приписывались многочисленные искрометные высказывания о туристах, бегущих с Донбасса, чтобы подышать горным воздухом Ростова, или о планах США прислать флот к берегам Белоруссии. Кроме того, знаменитым стало ее заявление о "выборной карусели", значение которой она не сумела объяснить журналистам. Эти и другие выступления Дженнифер породили в России специальный термин "псакинг".

В последний год пребывания Псаки на посту пресс-секретаря Госдепа российская делегация на переговорах в Париже между главой МИД РФ Сергеем Лавровым, госсекретарем США Джоном Керри и спецпредставителем ООН и ЛАГ по Сирии подарила Псаки шапку-ушанку.
В 2015 году Джен Псаки перешла на работу в Белый дом, где заняла должность директора по коммуникациям в администрации Барака Обамы. В 2017 году, после победы на выборах президента США Дональда Трампа, Псаки покинула свой пост и спустя четыре года имеет все шансы, чтобы вновь оказаться в Белом доме.

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол назвал в Twitter предстоящее назначение Псаки "фантастической новостью". В российской блогосфере данная новость вызвала бурную реакцию. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назначение Псаки на пост главы пресс-службы Белого дома – "внутренний вопрос" США и "к Кремлю не имеет никакого отношения".

Песков также напомнил, что с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, "пресс-секретарь не формулирует внешнюю политику". "Внешнюю политику формулирует глава государства, по крайней мере, в нашей стране. И, конечно, многое зависит и от президента США", – передает РИА "Новости".

"Джен Псаки – профессиональная женщина с чувством юмора, которая, правда, не всегда понимала, что шутит. Она хорошо знакома российским политикам и журналистам, ей даже подарили шапку-ушанку, которую спецслужбы США уже разобрали на молекулы в поисках чипа от хитрых русских", – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

По мнению Соловьева, в возможном назначении Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома "нет ничего удивительного". "Байден вообще тяготеет к тем людям, с которыми уже работал. А она – человек, с которым точно скучать не придется, как и со всей администрацией Байдена", – отметил собеседник.

"Потому мы с нетерпением ждем возвращения Джен. Заодно узнаем, где находятся Белорусское море, горы рядом с Ростовом, каким образом из Европы в Россию поступает газ и что собой представляет таинственная "выборная карусель", – сыронизировал Соловьев.

В свою очередь руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков считает, что Псаки для Байдена является доверенным лицом. "Кроме Псаки, в этой связи интересна еще личность Джейка Салливана, которого Байден обозначил как помощника по национальной безопасности. Кстати, должности Псаки и Салливана не должны проходить процедуру утверждения в Сенате, поэтому можно сказать, что это некие доверенные лица, которых Байден уже фактически номинировал. Шансов, что их не назначат на эти должности, практически нет", – сказал эксперт РИА Новости.

Он также отметил, что в США не придают значения тем ошибкам, которые Псаки делала во время работы в Госдепе. "Это мы их замечаем. Американцы, с которыми я общался, которые с ней знакомы, говорят, что она человек вполне компетентный. Конечно, у нее были проколы, но я не думаю, что в Америке это считается провальным, из-за чего может быть поставлен крест на карьере", – указал Шариков.

В то же время политолог-американист Борис Межуев считает, что приход Псаки в Белый дом демонстрирует полную преемственность курса Байдена с внешнеполитическим курсом второго президентского срока Барака Обамы.
"Ни одна из центральных фигур первого срока Обамы – Хилари Клинтон, Саманта Пауэр, Сьюзан Райс – пока не нашли себе места в администрации Байдена. Зато почти вся внешнеполитическая команда Обамы второго срока полностью перетекла в администрацию Байдена, включая Псаки", – отметил политолог.

Более того, собеседник считает Псаки "знаковой фигурой определенного времени". "Никто не помнит, кто был пресс-секретарем экс-главы США Барака Обамы, а Псаки помнят все. Возможно, Джо Байден надеется, что она станет символом, медиаобразом его президентства. С ее помощью Байден намерен напомнить о себе и показать, что именно он был творцом внешней политики Обамы", – заключил Межуев.

Источник - vz.ru
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