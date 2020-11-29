В США сгорел (не на работе) 46-летний миллиардер-веб-магазинщик Шей (сын тайских мигрантов)

10:33 01.12.2020

Строивший "империю счастья" 46-летний миллиардер умер при странных обстоятельствах



Бывший гендиректор крупнейшего в США интернет-магазина Zappos Тони Шей скончался в возрасте 46 лет, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Forbes.



"Хотя Тони ушел в отставку прошлым летом, он оказал огромное влияние на Zappos, последние 20 лет он посвятил себя успеху компании и наших сотрудников. Мир потерял потрясающего визионера и невероятного человека. Мы потеряли не только бывшего лидера, который нас вдохновлял, для многих из нас он был наставником и другом", - сообщил нынешний генеральный директор компании Кедар Дешпанде в открытом письме на сайте Zappos.



Трагедия произошла 27 ноября. Причиной смерти называют полученные вследствие пожара травмы. Шей поехал к семье в Коннектикут, чтобы отметить День благодарения, и оказался в загоревшемся доме. Подробности происшествия неизвестны, CNN сообщает, что предприниматель "умер мирно, в окружении родственников".



Тони Шей родился в штате Иллинойс в 1973 году в семье уроженцев Тайваня. Учился в Гарварде на факультете компьютерных наук. Первым его успешным бизнесом стала рекламная сеть LinkExchange, которую он продал компании Microsoft за 265 миллионов долларов в 1998 году, когда ему было 24 года.



В 1999 году Шей стал совладельцем и генеральным директором стартапа, который позже переименовали в Zappos. В 2009 году Amazon купила Zappos за 1,2 миллиарда долларов. После сделки Шей продолжил возглавлять компанию и ушел с поста гендиректора только в августе 2020 года.



Бизнесмен построил в компании корпоративную культуру, основанную на "науке счастья", экспериментах и одержимости клиентами. Взгляды на корпоративную культуру и предпринимательский опыт Шей описал в книге "Доставляя счастье", которая возглавила список лучших бестселлеров по версии The New York Times.



В книге Тони рассказывает о том, почему сотрудников нельзя воспринимать исключительно как исполнителей задач, зачем инвестировать в их рост и развитие, как основанная на стремлении к счастью каждого работника корпоративная культура сказывается на финансовых показателях компании.



Шей советует читателям "перестать гнаться за деньгами, найти предмет своей страсти и начать заниматься тем, что вам по душе" - только так можно достичь высот в чем бы то ни было. Затем рассказывает о принципах правильного найма: по его мнению, при отборе нужно опираться в первую очередь не на амбиции и опыт кандидатов, а на совпадение в ценностях. "Нанимайте только тех людей, с которыми вы были бы счастливы пообщаться после работы", - советует автор.



Сформировав правильную команду, руководитель, по мнению Шея, должен постоянно думать о том, как обучать сотрудников и давать им возможность развиваться в интересных им областях. "Сотрудница Zappos, вдохновленная свободой предлагать новые идеи и работать над более сложными проектами, стала уверенной в себе и сменила работу телефонистки на руководящую должность. Этот рост распространился и на ее личную жизнь, побуждая ее больше читать, вести здоровый образ жизни и путешествовать по миру. Сейчас она проводит свой отпуск, исследуя вулканы в Центральной Америке", - приводил пример из своей практики Шей.



"Что интересно, исследования на самом деле показали, что если сотрудники и клиенты чувствуют себя счастливее, а в компании создана сильная корпоративная культура, это действительно способствует достижению более устойчивых бизнес-результатов. И такие компании в долгосрочной перспективе превосходят конкурентов", - заявил Шей в одном из интервью.



Также Тони Шей известен, как один из самых экономных и скромных миллиардеров. Несколько лет назад гендиректор Zappos переехал в свой парк трейлеров в Лас-Вегасе, отказавшись от роскошной квартиры на 23-м этаже элитного дома. Его соседями стали программисты, которым он сдавал мобильные жилища.