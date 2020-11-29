Никакой дискриминации казахского языка в советское время не было, - М.Телибеков

10:46 01.12.2020 Никакой дискриминации казахского языка в советское время не было

По мнению Мурата Телибекова, попытка рафинировать казахский язык, избавить его от чужеродных включений отнюдь не способствует развитию языка, а, напротив, оказывает губительное воздействие



Ахмет Талапулы, 26 ноября



По мнению Мурата Телибекова, попытка рафинировать казахский язык, избавить его от чужеродных включений отнюдь не способствует развитию языка, а, напротив, оказывает губительное воздействие.

Напомним, на прошлой неделе на портале Аdyrna.kz опубликована статья под авторством председателя комитета по языковой политике при минкульте Казахстана Адилбека Кабы о том, как манеры речи, составление предложений, а также передача мыслей на казахском языке отошли от своих истоков.

"Главная необходимость - соблюдать законы языка, культуру речи и письма. В противном случае в эпоху глобализации казахский может стать языком, который мы сами не понимаем", - рассуждает чиновник.

По его словам, в нынешнее время у многих казахстанцев манера речи, составление предложений, передача мыслей на казахском языке далеки от идеальных. Он отмечает, что проблема набирает обороты с развитием соцсетей, но ее корни появились давно.

"Виной тому то, что мы используем в качестве источников материалы на русском языке. Во времена Советского Союза все приказы и документы, которые нужно было перевести и распространить, приходили на русском языке. В то же время в казахскую письменность стали проникать не только отдельные слова, но и коренные русские словосочетания", - пишет Адилбек Каба.

В подтверждение своих слов автор процитировал журналистку Назыгул Кожабек: "Нынешний государственный язык - это русский с казахскими словами".

По мнению чиновника, главная причина проблемы в том, что в советское время казахский язык пережил две реформы. Начиная с 1940 года, когда казахский язык перенесли на кириллический алфавит, язык претерпел некоторые изменения. В дополнение к новым буквам появились новые термины и новое звучание слов.

"Сначала деформировалась письменность, а вслед за ней речь, звучание и речевой аппарат. И мы все еще не можем выбраться из этого водоворота. И на сегодняшний день, несмотря на то что речь СМИ похожа на казахскую, ее структура русифицирована, в связи с чем нарушаются языковые законы и правила", - подытожил Каба.

Но действительно ли описанная автором проблема стоит насколько остро и актуально? Что можно сказать о влиянии советского прошлого на языковые законы и правила в сегодняшних казахстанских реалиях? На эти вопросы корреспонденту медиа-портала Caravan.kz ответил известный общественный деятель Мурат Телибеков.

- Мурат Айтжанович, первым делом хотелось бы узнать, насколько вы солидарны с мнением, что "нынешний государственный язык - это русский с казахскими словами"?

- Ситуация утрируется. Мне непонятны устремления автора этого высказывания. Он хочет заставить всех казахов говорить на классическом языке? Что в его понимании правильный казахский язык? Язык Абая? Шакарима? Кто устанавливает каноны? На мой взгляд, подобные высказывания отражают непонимание сути обсуждаемого вопроса. Основная функция любого языка – это коммуникация. Человек стремится кратко и полно донести свою мысль. Когда возможности одного языка недостаточны, он использует другой, подключает жестикуляцию, мимику. Язык – не застывшая догма. Это живой организм, который непрерывно эволюционирует, развивается. К примеру, в английском языке ежегодно появляется множество совершенно новых слов, и никого это не пугает. То, что мы называем уличным жаргоном, по сути, отражает процесс трансформации языка, его адаптацию к новым условиям, в которых находится общество. Заставить казахов в 21-м веке разговаривать на языке 19-го века – это абсурд. Как можно серьезно относиться к таким заявлениям?

- Насколько остро и актуально, на ваш взгляд, стоит описанная проблема? Считаете ли вы, что у многих казахстанцев в действительности манера речи, составление предложений, передача мыслей на казахском языке далеки от идеальных? Если да, то с чем это связано?

- Уверяю вас, что вопрос не стоит остро. Как бы ни старались придать ему разящую остроту и актуальность, этот вопрос по-прежнему остается безнадежно бессмысленным. Попытка рафинировать казахский язык, избавить его от чужеродных включений отнюдь не способствует развитию языка, а, напротив, оказывает губительное воздействие. Мы пытаемся втиснуть его в прокрустово ложе, направить в искусственное русло, уверенные в том, что комфортные условия увеличат шансы на выживание.

Нынешняя трагедия казахского языка заключается в том, что он стал заложником политических манипуляций. Языком размахивают как жупелом, используют в качестве дубинки, политического трамплина, продают как товар широкого потребления. Если подсчитать, сколько денег затрачено на обслуживание интересов радетелей казахского языка, волосы встанут дыбом. Результат парадоксальный: чем больше денег уходит на развитие языка, тем хуже реальное положение дел. Хотите доказательства? Возьмите школьный учебник казахского языка, и все станет ясно.

- Что можно сказать о влиянии советского прошлого на нынешний статус и положение казахского языка, на языковые законы и правила? В каких моментах это проявляется больше всего?

- Я не лингвист, чтобы судить о языковых законах и правилах. На мой взгляд, проблема не стоит выеденного яйца. Да, в советский период русский язык был доминирующим и оказал большое влияние не только на казахский язык, но и на традиции народа. Это неизбежно. Идет непрерывный синтез культур, взаимное обогащение, цивилизационный процесс, который невозможно остановить. Сейчас, к примеру, интенсивно вторгается в национальную культуру английский язык. И что из этого? Будем посыпать голову пеплом и стенать, что английское ярмо губит отечественную культуру, искажая фонетику и морфологию казахского языка?

Несколько слов о влиянии советского прошлого. Я жил в это время и могу с уверенностью сказать, что никакой дискриминации казахского языка не было. В нашем рабочем поселке Весовая на окраине Жезказгана была казахская средняя школа, в которой моя мать работала преподавателем казахского языка и литературы. Уверяю вас, школа не была огорожена колючей проволокой, а ученики не ходили в тюремной робе и кандалах. Вы спросили меня, в каких моментах больше всего проявляется влияние прошлого. Приведу пример. В русском и в казахском языках очень похожи ругательные выражения, и все они связаны с репродуктивными способностями человека. Этот феномен практически не имеет аналогов.

- Языковые вопросы зачастую становятся поводом для разного рода обсуждений. И в этом отношении нередко выдвигаются какие-то радикальные предложения и идеи. С чем это связано и как, по-вашему, к этому следует относиться?

- Многие дискуссии и публичные обсуждения искусственно навязываются обществу. Это называется политтехнология. Возможно, на данный момент она оправданна. И все же хочется верить, что скоро произойдут перемены. Идея исчерпала себя. Проект устарел. Как правило, смена власти всегда вызывает определенные надежды. И я надеюсь, что в скором будущем у нас прекратят свистопляску по языковому вопросу. Все эти бредовые идеи об изгнании из страны представителей нетитульной нации, наложении запрета на русский язык и прочее представляют страну в карикатурном виде. Источник - caravan.kz

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