Исламисты в Ливии надеются остаться у власти – Запад не против, - А.Веселов

13:56 01.12.2020 АНТОН ВЕСЕЛОВ | 01.12.2020 |

Исламисты в Ливии надеются остаться у власти – Запад не против

ООН обвиняют в попытке закрепить власть в Ливии в руках представителей "Братьев-мусульман"*



После того как встречи Халифы Хафтара и Фаиза Сараджа во Франции, Италии, ОАЭ и Москве закончились ничем, договоренности, достигнутые в Женеве Совместной военной комиссией "5+5" о прекращении огня и начале политического процесса многие посчитали значительным шагом вперед. В ООН, под чьим патронажем состоялось подписание соглашений, решили наращивать успех и анонсировали масштабную очную встречу участников переговоров в Тунисе.



Объявленный межливийский диалог под лозунгом "Ливия прежде всего" проходил с 9 по 16 ноября в пригороде тунисской столицы Гаммарте. Согласно плану миссии ООН, переговоры должны были завершиться выбором членов нового президентского совета и правительства Ливии. После одобрения состава правительства со стороны Палаты представителей Ливии и Высшего государственного совета должны последовать переходный период, затем президентские и парламентские выборы.



Однако согласовать имена тех, кто должен управлять в переходный период, не удалось. Согласно пресс-релизу ООН, достигнута предварительная договоренность о проведении президентских и парламентских выборов 24 декабря 2021 года, но обилие оговорок позволяет сделать вывод, что дата эта весьма условна. Очевидным стало наличие серьезных разногласий между участниками форума, а также большое количество претензий к организаторам и процедурам.



Понятно, что, когда идет борьба за власть, всегда будут недовольные, но выдвигаемые обвинения настораживают. Отбор участников встречи осуществляли международные посредники, и ряд ливийских политологов прямо обвинили ООН в попытке закрепить власть в руках представителей "Братьев-мусульман"* (организация запрещена в РФ). Так, Абу Бакр Варфалли заявил, что из 75 участников мероприятия 45 являлись представителями этой террористической организации. По мнению эксперта то, что "Братья-мусульмане" образовали в Ливии Партию справедливости и строительства, никого не должно обмануть: "Эта партия благословила вопиющее турецкое вмешательство, противостояла ЛНА и поддерживала террористические группировки в Бенгази", а ее политика ведет к передаче экономического достояния страны внешним сторонам.



Аналогичное мнение высказал глава комитета по примирению Верховного совета ливийских племен Зейдан Задма. Узнав о таком представительстве, он отказался участвовать в форуме и заявил, что миссия ООН в Ливии санкционировала участие в переговорах людей, которые категорически не поддерживают постоянное перемирие. Боевики систематически нарушают введенный в регионе режим полного прекращения боевых действий. Их присутствие на политическом диалоге непозволительно и затрудняет процесс нормализации.



Политолог Али Акрам также обвинил Правительство национального согласия (ПНС) в использовании террористической организации ради продления своего пребывания у власти. К слову, ПНС с 2016 года возглавляет Фаиз Саррадж, которого считают ставленником "братьев". 16 сентября текущего года он объявил, что уходит в отставку, чтобы "дать дорогу новым лидерам". Однако 30 октября он отозвал свое решение, сославшись на призыв высшего Госсовета ПНС остаться, "чтобы избежать политического вакуума и обеспечить стабильность Ливии". Депутат парламента Ливии Иссам аль-Джехани в связи с этим отметил, что представители миссии ООН пытались продвинуть на пост руководителя нового правительства "своего человека". Дошло до громкого скандала: на форуме в Тунисе под эгидой ООН были зафиксированы попытки подкупа голосов делегатов – на поддержку Фатхи Башаги на пост нового премьер-министра ПНС якобы выделило 30 млн долл.



Фигура этого деятеля в наилучшей степени демонстрирует, какого рода публика собралась в ПНС. Он принимал активное участие в свержении М. Каддафи и даже стал "полевым координатором НАТО". Одновременно начал поддерживать исламистские вооруженные формирования. Вся его деятельность с того времени так или иначе связана с организациями боевиков-исламистов ("Батальон Аль-Фарук", запрещенные в России "Братья-мусульмане" и "Щит Ливии", аффилированные с запрещенной в России "Аль-Каидой"*). Установив контроль над одной из самых мощных ОПГ (так называемое ополчение Мисураты), Башага после многочисленных стычек с другими группировками смог распространить свое влияние на Триполи, где его боевики получили полную власть в большинстве районов города и некоторых пригородах.



В обход эмбарго на поставки вооружений в Ливию (установлено СБ ООН в феврале 2011 года) Башага сосредоточил в руках лояльных ему группировок технику и оружие для поддержания контроля над Триполи, и в октябре 2018 года глава ПНС Фаиз Сарадж назначил его главой МВД. Это ведомство известно внесудебными расправами, похищениями и, по данным итальянского агентства Nova, тесно сотрудничает с группировками, которые занимаются работорговлей и нелегальной миграцией. При этом "главный правоохранитель" стал связующим звеном ПНС с НАТО и Соединенными Штатами, подписал меморандум о сотрудничестве в области безопасности с послом Великобритании и участвовал в переговорах с Турцией о военной помощи. Башага известен своей ярой антироссийской позицией – он заявил, что поддерживает идею развертывания американской военной базы в Ливии для борьбы с Россией и выступает категорически против освобождения удерживаемых в Ливии граждан РФ. Именно Башага официально утверждал, что так называемые российские наемники в Ливии используют ОМП. И то, что его активно поддерживает Запад, можно объяснить известной фразой про Сомосу.



Министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага



Министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага



18 ноября, то есть в самый разгар скандала с подкупом, Фатхи Башага прибыл в Париж по приглашению МИД Франции, что эксперты расценили как кардинальное изменение политики Пятой республики. Ливийский политолог Али Бузида, например, напоминает, что Париж изначально оказывал покровительство главнокомандующему ЛНА Халифе Хафтару, однако "ставка на ЛНА не сыграла, и это заставило Францию пересмотреть свою политику в отношении Ливии". Ф. Башага в свою очередь поблагодарил за доверие и пообещал защищать интересы Франции. Французская Total уже приобрела долю в Marathon Oil Libya Limited и заявила, что инвестирует до 650 млн долларов в разработку концессии Waha. Борьба идет не только за нефть, но и за будущие контракты по восстановлению разоренной страны, в агрессии против которой активно участвовала Франция.



Кстати, о нефти. 19 сентября ливийская национальная нефтяная компания NOC объявила о снятии режима чрезвычайной ситуации и возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии, которые были закрыты с января из-за военных действий. Однако 22 ноября NOC отказалась перечислять средства от продажи нефти Центральному банку Ливии. Корпорация заявила в пресс-релизе, что будет хранить средства на своем счете в Libyan Foreign Bank до тех пор, пока не будет достигнуто полномасштабное решение ливийского кризиса, и связала свое решение с тем, что ЦБ Ливии действует "непрозрачно". На следующий день "незаконные вооруженные группировки попытались вторгнуться на территорию главного офиса NOC в Триполи". В официальном сообщении компании сказано, что сотрудники службы охраны нефтяных объектов и прибывшие на помощь подразделения министерства обороны и МВД остановили нападавших…



Таким образом, в Триполи с кандидатом ПНС на пост будущего премьера определились, и фигура эта имеет большие шансы – ведь Ф. Башага не только опирается на поддержку коллег из ПНС и боевиков из Мисураты, но и получил соответствующие сигналы от Франции, ЕС, Турции и ряда других стран.



* организация запрещена в РФ Источник - fondsk.ru

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