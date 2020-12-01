 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 01.12.2020
19:38  Назарбаев опроверг перенос столицы Казахстана в Туркестан
19:36  Ностальгия или история? Зачем Таджикистану памятники Ленина
19:28  Covid-19, занятость, демократия... французская молодежь застряла в спирали пессимизма, - Моника Дагно
18:13  ШОСсовские сезоны: Центральная Азия стала ключевым регионом, - Д.Борисов
18:08  Бранный мир. В чем смысл "дружбы" России с Турцией? - Е.Сокирянская
18:07  Как поляк Ян Собеский спас Европу от исламизации (история)
18:04  Конституционные страсти в КР: отказ от русского и "кыргызская Тихановская"

18:03  Ирану нужна ядерная бомба, и он ее сделает, - Л.Степушова
16:51  Советская грамота. Копируют ли Россия и Китай законы друг друга, - Павел Бажанов
16:48  Диктатура меньшинств сломает хребет американской нации, - А.Каневский
16:40  Казахстан. Кто после схода с дистанции ОСДП станет оппонентом режима?
14:54  Как Китай преследует граждан, производящих расследование по коронавирусу, - Брис Педролетти
14:52  Как рассчитать порог бедности в Узбекистане, - Уильям Зейтц
14:50  Кыргызстан. Страна с сумрачными перспективами
14:41  Туркменистан: голод продолжается, цены и доллар растут, власти готовятся к праздникам
13:56  Исламисты в Ливии надеются остаться у власти – Запад не против, - А.Веселов
10:46  Никакой дискриминации казахского языка в советское время не было, - М.Телибеков
10:33  В США сгорел (не на работе) 46-летний миллиардер-веб-магазинщик Шей (сын тайских мигрантов)
09:55  Висконсин и Аризона последними из "колеблющихся" штатов подтвердили победу Байдена. Трамп - иди домой!
09:02  "Псакинг" станет символом президентства Байдена, - И.Яровая
08:52  Доживем до вторника: решит ли ОПЕК+ продлить сокращение по добыче нефти
08:48  Испытание Байдена Китаем, - Владимир Волошин
08:44  Новая конституция Киргизии расколола общество.Бишкек от "островка демократии" переходит к авторитаризму, - "НГ"
08:38  Гастарбайтеры оставили Россию без упаковщиков, грузчиков, разнорабочих, - "СП"
07:46  Раму в рамки! Тайская молодежь идет на обострение отношений с монархией, - Д.Моисеев
06:58  Эх, хвост, чешуя... ЕС запретил эсто-латыше-литовским рыбакам... ловить рыбу
03:54  В Ираке неизвестным беспилотником убит иранский генерал Шахдан
00:58  Что будет с долларом при Байдене? - Михаил Хазин
00:49  "Все делалось для того, чтобы обанкротить „Узбекнефтегаз"" - министр Султанов
00:41  Мир замедленного действия Тупик на межафганских переговорах в Дохе вызвал новую волну насилия, - С.Строкань
00:32  Самоубийство западной цивилизации, - Е.Пустовойтова
00:30  Анкара – Баку: вместе или порознь? - Д.Минин
Понедельник, 30.11.2020
21:23  Украинский "голодомор": в чем выгода?
18:51  Катастрофа признана необратимой. Монголия превращается в бесплодную пустыню
18:31  Мисс Алматы-2020 стала юная журналистка Асият
16:49  Pussy Riot-ки в кокшниках привязали "омоновца" к столбу возле Кремля. Типа, протест
16:40  Верховный суд Киргизии отменил приговор экс-президенту Атамбаеву
16:08  Бедная Лиза. Неутомимый Саакашвили закрутил роман с 30-летней главой укр-делегации в ПАСЕ Ясько
15:07  Хлопнуть дверью: Трамп может оставить китайские компании без долларов
11:29  В Ливии "работают" 4 тысячи наемников Путина. Какой ужас, - Bild
10:36  Пекин держит атомный дробовик за пазухой, - В.Скосырев
10:32  Геополитическая кухня мира. Ч. 1, - Сергей Горбачев
10:30  Последнее китайское: Что стоит за призывом Пекина готовиться к войне, - "СП"
10:27  В Туркмении, ради экономии бумаги, упраздняют газеты
10:25  Байден, играя с собачкой, сломал ногу (в 2 местах). Калека по-жизни
01:06  По миру покатилась волна государственных дефолтов, - В.Катасонов
01:01  США утрачивают доминирующие позиции в АТР в пользу Китая, - В.Пироженко
00:57  Казашка Каракат Башанова заняла второе место на "Детском Евровидении-2020"
00:55  Эскалация напряженности в Иране повлечет за собой волатильность на рынке углеводородов, - "НГ"
00:52  Предавая друзей. Распад СССР и ВПК, - П.Черкашин
00:48  И прокуроров - посадят! Принудительное выселение ташкентцев, - Ф.Шарифуллина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Туркменистан: голод продолжается, цены и доллар растут, власти готовятся к праздникам
14:41 01.12.2020

01.12.2020
Продовольственный дефицит в Туркменистане продолжается, передает Азатлык. В государственных магазинах, где можно купить товары по сниженным ценам, но в ограниченном количестве, с каждым днем очереди становятся больше, а конфликты среди покупателей случаются чаще.

Люди ночами стоят в очередях за продуктами питания, но вместе с ними вынуждены покупать и различные неходовые товары. А между тем цены на продовольствие у частников растут безостановочно.

В государственном магазине генгешлика Гекдепе в Байрамалинском этрапе Марыйского велаята жителям отпускали по 1 литру хлопкового масла. Но чтобы получить свою долю масла, в нагрузку надо приобрести резиновые шлепанцы. Комплект обошелся байрамлинцам в 25 манатов… учитывая, что литр масла стоит 15 манатов.

- Мы пытались им объяснить, что "лето закончилось, шлепанцы нам не нужны, за ненужную вещь мы платить не хотим". Но продавец госмагазина настаивал, что, мол, "если вам надо масло, придется купить и шлепанцы"

Я, как и другие стоявшие в очереди, были очень недовольны, но другого выхода не было, пришлось покупать и шлепанцы, - поделился один из местных жителей. Кстати, все тапочки были только 38-го размера.

В Мары по утрам перед государственными магазинами собираются очереди.

- Сегодня можно было купить две буханки хлеба и шесть яиц. Одно яйцо в государственном магазине стоит 60 тенге, а в частном - 1 манат 50 тенге. Домашние яйца очень дорогие, штука по 2 маната 50 тенге, - рассказал один из горожан.

Также портал сообщает, что в госмагазине на "Текинском рынке" Ашхабада вместе с куриными окорочками в нагрузку продавали рис. Ситуация с растительным маслом ухудшается, его практически нигде невозможно купить.

В то время как в государственных магазинах люди дерутся за продукты питания, на рынках и в частных магазинах цены на продовольствие безостановочно растут.

На еду меняют вещи

В Лебапе цена доллара на черном рынке за неделю выросла с 23 до 25,6 манатов. Кроме того, коммерческие цены на продукты питания и хозяйственные товары поднялись примерно на 10-15%. В Мары из-за продолжающейся нехватки наличности все больше людей вынуждены обменивать на продукты предметы домашнего обихода

В Лебапском велаяте продукты питания, чай, средства гигиены и бытовая химия подорожали в среднем на 10-12%. Цены на товары для дома, оборудование, автозапчасти и строительные материалы также неуклонно растут.

В то время как коммерческие цены на продовольствие и бытовые товары повышаются, продукты, в том числе мука и масло по фиксированным ценам в госмагазинах Фарапского, Чарджоуского и Даневского районов населению не предоставляются.

Многие пекут хлеб сами, покупая только пшеницу.

Жители Марыйского велаята меняют на еду предметы домашнего обихода. По улицам в Байрамалинском района ездят грузовые фургоны, водители предлагают населению картофель, лук и рис. Взамен люди несут одеяла, подушки, ведра, посуду и паласы.

По словам журналистов, меняют вещи на еду не только безработные, но и работающие граждане. По словам одного из местных жителей, на его зарплату живет вся семья из восьми человек:

- 180-200 манатов в месяц на дорожные расходы, 200 - на мясо и кости, 460 - мешок муки, масло - 90, 15 - на лук.

Чтобы купить продукты, рассказал другой, он уже продал часть домашних вещей. Мужчина, кстати, еще работает в одном из местных госучреждений.

Многие утверждают, что условия жизни ухудшаются, расходы существенно превышают доходы. Как следствие растет преступность.

Снова началась "борьба с валютчиками"

В Туркменистане активизировали борьбу с торговцами валютой. В результате курс доллара на черном рынке с 23 манат вырос до 26, а продукты на рынках подорожали на 10-15 процентов. На рынках Туркменабада полиция знает местных менял в лицо и гоняет их с "точек". Но о задержаниях портал ничего не сообщил.

Об уменьшении активности в последние дни сообщают и в других регионах.

- В условиях высокой безработицы и уменьшения реальных доходов населения в Туркменистане торговля на рынках страны основана на "черном" курсе валюты, - говорит работник администрации одного из столичных ашхабадских рынков. Причины очередной кампании по борьбе с валютчиками неизвестны.

После того, как в банках прекратили обмен валюты, в стране возникли черные рынки, они стали единственным местом, где деньги можно обменять по реальной стоимости.

- Люди, получающие зарплату в долларах или от родных, находящихся в трудовой миграции за пределами страны, предпочитают менять деньги на черном рынке, где курс доллара в разы выше официального (3,5 маната против 25,6), - говорит сотрудник администрации базара.

Торговля валютой в Туркменистане находится под контролем МНБ и МВД. Борьба с незаконной торговлей валютой иногда становится причиной устранения влиятельных лиц политической элиты, на самом деле являющейся результатом внутриполитической борьбы.

Например, министр национальной безопасности Туркменистана Доврангельды Байрамовлетом был уволен летом 2018 года именно в связи с незаконной торговлей валютой. А тогдашний министр внутренних дел Искандер Муликов получил строгий выговор и был разжалован. Впоследствии Муликов тоже был освобожден от должности и приговорен к длительному тюремному заключению.

Бюджетников Туркменабада обязали сдать деньги на елку

В Лебапе уже начали готовиться к новогодним праздникам. Местные власти требуют от госучреждений и предприятий устанавливать новогодние елки. С работников начали собирать по 20-30 манатов на расходы по приобретению елок и украшений. Главная елка велаята будет установлена на площади перед дворцом "Рухыет" в центре Туркменабада.

В Туркменистане сбор денег с бюджетников уже обычное явление. На покрытие расходов на новогоднюю елку и украшения с госсотрудников собирают по 20-30 манатов.

Так, сотрудник одной из местных бюджетных организаций рассказал, что власти планируют в день встречи Нового года устроить массовые праздничные мероприятия на площади.

По его словам, ежегодно с 2014 года на главном проспекте Туркменабада проходят праздничные гулянья с участием школьников и бюджетников, которые заканчиваются зажиганием гирлянд на главной елке. Но в саму новогоднюю ночь к ней никого не подпускают.

- В новогоднюю ночь к елке не подпускают за два километра. Потому что в этот день ее показывают по государственному телевидению в прямом эфире. Полицейские разгоняют людей от нее, - сообщил один из местных жителей.

Источник - stanradar.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606822860
Новости Казахстана
- Маулен Ашимбаев принял участие в мероприятиях МПА СНГ
- Н.Нигматулин: в повестке Мажилиса - законопроекты по повышению конкурентоспособности науки
- Алихан Смаилов принял участие в онлайн-заседании Совета ЕЭК
- В Аппарате Совета Безопасности состоялось совещание по вопросам противодействия преступности
- Кадровые перестановки
- Объем кредитования экономики Казахстана продолжает увеличиваться
- Никакой дискриминации казахского языка в советское время не было
- Хочу все взять!
- "Моссад" запустил ядерную реакцию
- Как Байден будет вырывать власть из рук Трампа
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  