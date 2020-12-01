Туркменистан: голод продолжается, цены и доллар растут, власти готовятся к праздникам

14:41 01.12.2020 01.12.2020

Продовольственный дефицит в Туркменистане продолжается, передает Азатлык. В государственных магазинах, где можно купить товары по сниженным ценам, но в ограниченном количестве, с каждым днем очереди становятся больше, а конфликты среди покупателей случаются чаще.



Люди ночами стоят в очередях за продуктами питания, но вместе с ними вынуждены покупать и различные неходовые товары. А между тем цены на продовольствие у частников растут безостановочно.



В государственном магазине генгешлика Гекдепе в Байрамалинском этрапе Марыйского велаята жителям отпускали по 1 литру хлопкового масла. Но чтобы получить свою долю масла, в нагрузку надо приобрести резиновые шлепанцы. Комплект обошелся байрамлинцам в 25 манатов… учитывая, что литр масла стоит 15 манатов.



- Мы пытались им объяснить, что "лето закончилось, шлепанцы нам не нужны, за ненужную вещь мы платить не хотим". Но продавец госмагазина настаивал, что, мол, "если вам надо масло, придется купить и шлепанцы"



Я, как и другие стоявшие в очереди, были очень недовольны, но другого выхода не было, пришлось покупать и шлепанцы, - поделился один из местных жителей. Кстати, все тапочки были только 38-го размера.



В Мары по утрам перед государственными магазинами собираются очереди.



- Сегодня можно было купить две буханки хлеба и шесть яиц. Одно яйцо в государственном магазине стоит 60 тенге, а в частном - 1 манат 50 тенге. Домашние яйца очень дорогие, штука по 2 маната 50 тенге, - рассказал один из горожан.



Также портал сообщает, что в госмагазине на "Текинском рынке" Ашхабада вместе с куриными окорочками в нагрузку продавали рис. Ситуация с растительным маслом ухудшается, его практически нигде невозможно купить.



В то время как в государственных магазинах люди дерутся за продукты питания, на рынках и в частных магазинах цены на продовольствие безостановочно растут.



На еду меняют вещи



В Лебапе цена доллара на черном рынке за неделю выросла с 23 до 25,6 манатов. Кроме того, коммерческие цены на продукты питания и хозяйственные товары поднялись примерно на 10-15%. В Мары из-за продолжающейся нехватки наличности все больше людей вынуждены обменивать на продукты предметы домашнего обихода



В Лебапском велаяте продукты питания, чай, средства гигиены и бытовая химия подорожали в среднем на 10-12%. Цены на товары для дома, оборудование, автозапчасти и строительные материалы также неуклонно растут.



В то время как коммерческие цены на продовольствие и бытовые товары повышаются, продукты, в том числе мука и масло по фиксированным ценам в госмагазинах Фарапского, Чарджоуского и Даневского районов населению не предоставляются.



Многие пекут хлеб сами, покупая только пшеницу.



Жители Марыйского велаята меняют на еду предметы домашнего обихода. По улицам в Байрамалинском района ездят грузовые фургоны, водители предлагают населению картофель, лук и рис. Взамен люди несут одеяла, подушки, ведра, посуду и паласы.



По словам журналистов, меняют вещи на еду не только безработные, но и работающие граждане. По словам одного из местных жителей, на его зарплату живет вся семья из восьми человек:



- 180-200 манатов в месяц на дорожные расходы, 200 - на мясо и кости, 460 - мешок муки, масло - 90, 15 - на лук.



Чтобы купить продукты, рассказал другой, он уже продал часть домашних вещей. Мужчина, кстати, еще работает в одном из местных госучреждений.



Многие утверждают, что условия жизни ухудшаются, расходы существенно превышают доходы. Как следствие растет преступность.



Снова началась "борьба с валютчиками"



В Туркменистане активизировали борьбу с торговцами валютой. В результате курс доллара на черном рынке с 23 манат вырос до 26, а продукты на рынках подорожали на 10-15 процентов. На рынках Туркменабада полиция знает местных менял в лицо и гоняет их с "точек". Но о задержаниях портал ничего не сообщил.



Об уменьшении активности в последние дни сообщают и в других регионах.



- В условиях высокой безработицы и уменьшения реальных доходов населения в Туркменистане торговля на рынках страны основана на "черном" курсе валюты, - говорит работник администрации одного из столичных ашхабадских рынков. Причины очередной кампании по борьбе с валютчиками неизвестны.



После того, как в банках прекратили обмен валюты, в стране возникли черные рынки, они стали единственным местом, где деньги можно обменять по реальной стоимости.



- Люди, получающие зарплату в долларах или от родных, находящихся в трудовой миграции за пределами страны, предпочитают менять деньги на черном рынке, где курс доллара в разы выше официального (3,5 маната против 25,6), - говорит сотрудник администрации базара.



Торговля валютой в Туркменистане находится под контролем МНБ и МВД. Борьба с незаконной торговлей валютой иногда становится причиной устранения влиятельных лиц политической элиты, на самом деле являющейся результатом внутриполитической борьбы.



Например, министр национальной безопасности Туркменистана Доврангельды Байрамовлетом был уволен летом 2018 года именно в связи с незаконной торговлей валютой. А тогдашний министр внутренних дел Искандер Муликов получил строгий выговор и был разжалован. Впоследствии Муликов тоже был освобожден от должности и приговорен к длительному тюремному заключению.



Бюджетников Туркменабада обязали сдать деньги на елку



В Лебапе уже начали готовиться к новогодним праздникам. Местные власти требуют от госучреждений и предприятий устанавливать новогодние елки. С работников начали собирать по 20-30 манатов на расходы по приобретению елок и украшений. Главная елка велаята будет установлена на площади перед дворцом "Рухыет" в центре Туркменабада.



В Туркменистане сбор денег с бюджетников уже обычное явление. На покрытие расходов на новогоднюю елку и украшения с госсотрудников собирают по 20-30 манатов.



Так, сотрудник одной из местных бюджетных организаций рассказал, что власти планируют в день встречи Нового года устроить массовые праздничные мероприятия на площади.



По его словам, ежегодно с 2014 года на главном проспекте Туркменабада проходят праздничные гулянья с участием школьников и бюджетников, которые заканчиваются зажиганием гирлянд на главной елке. Но в саму новогоднюю ночь к ней никого не подпускают.



- В новогоднюю ночь к елке не подпускают за два километра. Потому что в этот день ее показывают по государственному телевидению в прямом эфире. Полицейские разгоняют людей от нее, - сообщил один из местных жителей. Источник - stanradar.com

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