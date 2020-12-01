Кыргызстан. Страна с сумрачными перспективами

14:50 01.12.2020 01.12.2020



Отток населения в странах происходит во время различных кризисов или из-за неумелой внутренней и экономической политики власть имущих, население видит бесперспективность своего будущего и связывает свою судьбу с иной страной, где тихо и спокойно, а главное есть перспектива для личного роста.



Мы в свою очередь, решили подумать ждет ли Кыргызскую Республику отток населения в следующем году и из-за чего люди меняют Родину?



Так уж сложилось, как в той пословице – "рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше". В начале прошлого века, в Среднюю Азию из Европейской части России прибывали все новые и новые эшелоны с жителями нынешней Украины, да и из Сибири поток был не менее значим. Крестьяне ехали с семьями, а то и целыми дворами, осваивать бескрайние просторы относительно малолюдного Туркестана. Поселенцы основывали целые хутора и села, успешно обрабатывали землю и разводили скот, свободно занимались всем тем, чем не могли заниматься с успехом у себя на Родине в виду нехватки земель, пашен и пастбищ.



Вторая значительная волна переселения в Среднюю Азию, произошла в годы Великой Отечественной войны, когда из Европейской части Советского Союза спешно эвакуировались заводы и фабрики, целые производственные мощности с рабочими и их семьями. Многие остались после войны в советских республиках Средней Азии, облюбовав теплый климат.



После развала Советского Союза произошел уже обратный отток граждан, уезжало русскоязычное население республик, позднее к ним присоединится и коренное население, покидавшая родные места преимущественно в поисках работы. В дальнейшем, установился стабильный отток граждан преимущественно в Российскую Федерацию и Республику Казахстан, это было трудоспособное население, которое, не найдя устойчивую и хорошо оплачиваемую работу на Родине, решило поработать за границей, таким образом, решив свои жилищные и семейно-бытовые условия. В целом, ежегодный отток граждан в пределах 4-5 тыс человек с начала нулевых годов, стал нормой для страны, этот отток с лихвой компенсировался традиционно высокой рождаемостью, в связи с чем, население республики неуклонно растет.



В наши дни, в условиях развития социальных сетей, молодые люди в стране видят, как живут их сверстники за границей. Растет требовательность к условиям жизни, как не редко пишут молодые активисты в социальных сетях, им тоже хочется жить в нормальных условиях, когда можно свободно устроить ребенка в детский сад или школу, обеспечить детям нормальное воспитание и образование, дать возможность детям реализовать себя в области спорта, искусства, творчества или предпринимательской деятельности. Да и самим прожить достойно жизнь хочется, ну и к старости иметь доступ к качественным и доступным лекарственным препаратам, и здравоохранению.



Вот и получается, что активная часть сограждан пытается пробраться заграницу и попробовать реализовать себя там. Если в 2015-м году уровень оттока населения (миграционный отток) был зарегистрирован на отметке 4229 человек, то дальше он только снижался, чуть-чуть не достигая отметки в 4000 человек. В 2018-м году произошел скачок до отметки 5390 человек, в 2019-м году уже более 6 тыс человек.



Люди едут преимущественно в Россию и Казахстан, в последние два года увеличился отток и в сопредельный Узбекистан, и в далекую Южную Корею. На волне внутриполитических кризисов, соотечественникам все сложнее ориентироваться в жизненных обстоятельствах, строить карьеру и заниматься предпринимательской деятельностью. Высокий уровень коррумпированности чиновников на местах, не позволяет вести нормальную работу в частном секторе, а кумовство и землячество вкупе с родоплеменными отношениями мешают строить эффективную карьерную лестницу. Так и получается, что к благам и возможностям в стране имеют доступ лишь часть населения.



Что уж говорить, если само правительство КР в лице тогдашнего премьер-министра М.Абылгазиева в 2018 году признавало, что уровень теневой экономики превышает 24%, что по скромным подсчетам составляет более 40 млрд сомов. А глава торгово-промышленной палаты в лице Н.Мусуралиева, чуть позднее, что порядка 60% экономики безнадежно увязли в тени. За прошедшее время эти цифры скорее всего еще и возросли. А, это ведь обозначает, что предпринимателю легче работать в тени, не выплачивая различного рода налоговые отчисления, ну и свидетельствует, что чиновники на местах закрывают глаза на этот момент, естественно не бесплатно.



Смена правительства и текущий период безвластия, также, негативно сказывается на позиции трудоспособного населения готового выехать за рубеж на долгосрочную перспективу. В социальных сетях, в печатных СМИ и на ТВ то и дело всплывают заманчивые предложения, которые открыто предлагают получить гражданство в Канаде или Норвегии, трудоустроиться в Южной Корее или Германии. МИД КР в 2017-м году рапортовало о более чем 700 тыс граждан страны, проживающих и трудоустроенных за рубежом, к началу 2018 года эта цифра достигла отметки в 710 тысяч. В кулуарах отмечают, что цифры куда более внушительные, но даже по официальным данным, более 11% населения проживает за рубежом, что согласитесь ненормально.



Напуганы люди не только рейдерскими захватами производственных объектов, месторождений полезных ископаемых или приходом ко власти - откровенно слабых чиновников. Люди подавлены предлагаемыми изменениями в основной закон, где звучат мнения о переходе к мажоритарной системе выборов в представительные органы местного самоуправления и государства. Ведь получается, что тогда быть избранными смогут только малая часть населения, люди, которые имеют солидные денежные накопления, представители отдельных кланов и племен. Постепенно, есть риск, что к нам возвратятся времена дореволюционной эпохи, когда власть имели только байманапы и бии, а остальная часть населения смиренно принимало их решения.



Год 2020-й дался не легко, из-за пандемии Коронавирусной инфекции стали закрытыми границы, что сказалось на притоке и оттоке населения. Год 2021-й может быть рекордным по количеству убытия из страны населения, ожидается, что возобновится свободное перемещение пассажиров между странами, учитывая внушительное наличие сограждан, критично относящихся к власть имущим и сложившимся обстоятельствам в стране, их будет сложно убедить остаться. Тем более, на настроениях соотечественников играет высокая инфляция, которую только предстоит зафиксировать, спад в национальной экономике, а также возрастание хаотичной и некомпетентной кадровой политики, когда на местах и в центре руководящие и ключевые позиции занимают совершенно посторонние лица. Лица, которые принимают неэффективные решения, из-за которых в том числе и уезжают люди.



На этом фоне неуклонно растет количество этнических кыргызов и выходцев из КР в России, Казахстане, на Украине, странах Европы и Северной Америке. Этот процесс можно остановить, лишь проведя реальные реформы государственных институтов и судебной системы, снизив уровень теневой экономики, обеспечив нормальную кадровую политику на муниципальной и государственной службе.



Учитывая реальный потенциал текущих властей и затянувшийся кризис, скорее всего миграционный отток из страны в ближайшие три года только возрастет, возможно превысив отметку в 10 тыс человек за отчетный год. Да и сограждане, трудоустроенные за рубежом, задумаются приобрести местное гражданство. Самое обидное, что мы теряем реальный потенциал страны, людей талантливых, предприимчивых, полезных для общества и государства в целом. Источник - stanradar.com

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