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Диктатура меньшинств сломает хребет американской нации, - А.Каневский
16:48 01.12.2020

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 28.11.2020 |

США между Трампом и Байденом

Пока Дональд Трамп продолжает попытки оспорить результаты выборов, его соперник спешит объявить о своих первых действиях в президентском кресле.

В интервью телеканалу NBC News Байден рассказал, что в первую очередь он планирует изменить миграционное законодательство, позволив 11 миллионам человек без документов получить гражданство. Байден пообещал также кардинально изменить политику Трампа по защите окружающей среды; объявлено о назначении бывшего госсекретаря Джона Керри "спецпредставителем нового президента США" по данной проблеме. Третий шаг – оказание "незамедлительной помощи" штатам, затронутым эпидемией коронавируса.

Приход Джо Байдена обещает американцам веселые времена.

Самого пристального внимания заслуживает пункт первый – нелегальная миграция. Это явление, болезненное для любой страны. Все политики обещают своим избирателям с ней бороться, а тут наоборот: легализация нелегальной иммиграции названа едва ли не главным приоритетом новой власти.

Возможно, это вызвано сохраняющейся неопределенностью в вопросе о результатах выборов, заставляющей "партию Байдена" держать в уме "майданный" вариант: а вдруг Трампу удастся доказать массовые фальсификации (которые, судя по всему, имели место) и оспорить победу Байдена через юридические процедуры? Тогда 11 миллионов человек, для которых приход к власти Байдена будет означать не просто прямую выгоду, а исполнение заветной мечты, станут армией, способной решить исход любого уличного противостояния. В этом случае майданные технологии (смысл которых – обеспечить власть меньшинства над большинством) будут доведены до абсолюта: главной движущей силой общественно-политического переворота в Америке станут люди, гражданами данной страны не являющиеся ("понаехавшие").

Нелегальны мигранты в Америку - надежда Джо байдена

И самое главное: мигранты, став полноправными гражданами США, радикально изменят лицо этой страны. Какой в этом случае может быть реакция настоящих, коренных американцев?

Большинство политиков на Западе так или иначе борются с нелегальной миграцией и ограничивают миграцию официальную. Однако есть политические силы, заинтересованные в миграции, ориентированные на приезжих, которые обзавелись паспортами новой "родины" и желают видеть вокруг себя побольше соплеменников. В Германии, например, такой политической силой являются зеленые. Помню их предвыборный плакат: на первой картинке лидер баварских зеленых Клаудия Рот в национальном костюме сервирует богатый стол; на второй картинке она, лучась счастьем, показывает на усевшихся за стол довольных гостей – чернокожих, азиатов и др.

Мигранты изменят этноконфессиональное лицо Америки

Такой "партией меньшинств" стала в Америке Демократическая партия. Социологические исследования показывают, что большинство белых проголосовало за Трампа, а у Байдена колоссальный перевес (87%) среди черных, за него также проголосовали 63-65% "латиносов" и азиатов. Да, за демократов голосует и немало белых, но это отчасти напоминает ситуацию на Украине, где многие русские и русскоязычные, придавленные катком пропаганды, поддерживают националистов, а украинцы-"схидняки" признают первородство галичан: дескать¸ вот они "настоящие украинцы".

Насколько прочной окажется диктатура меньшинств, если она установится? Ведь ущемленным (не только политически, но и во всех отношениях) окажется большинство. Собственно, и избрание "несистемного" Трампа, которого на старте президентской гонки в 2016 году воспринимали как экстравагантного фрика, было голосованием протеста против политики привилегий для меньшинств, против всей этой "политкорректности" с ее размахом при Обаме.

Дональд Трамп строит Великую американскую стану от мигрантов

Сейчас проигравшие убеждены, что у них украли победу путем бесстыжих манипуляций, и это убеждение никуда не уйдет. Уже обсуждается возможность выдвижения Трампом своей кандидатуры в 2024 году и, возможно, от созданной им новой партии.

В любом случае, как бы ни сложилась судьба самого Трампа, трампизм никуда не денется, общественный запрос на него будет расти. А значит, появятся и новые лидеры, возможно, без недостатков Трампа. И будут ли они стесняться в методах и средствах на фоне того, что вся внутренняя политика США превратилась в бои без правил? Ведь и увеличение своей избирательной базы за счет иммигрантов-нелегалов является приемом, ранее для Америки неслыханным.

Общественное напряжение в США будет усиливаться. Дело в самой природе такого явления, как нелегальная миграция: в ней заинтересованы не только искатели счастья из бедных стран, но и принимающая сторона. В системе капиталистических общественных отношений одни страны ("центр") крайне нуждаются в дешевой, непритязательной рабочей силе из других стран ("периферия"). Несмотря на огромную безработицу, мигранты требуются для того, чтобы занимать непрестижные рабочие, которыми пренебрегают аборигены. Нелегальный статус и бесправное положение таких рабочих позволяют экономить предпринимателям и на зарплатах, и на социальной защите.

Однако если 11 миллионов "птенцов Байдена" обретут американские паспорта и станут полноправными гражданами, эти выгоды исчезнут. И вряд ли большинство из них согласится остаться на тяжелой, низкооплачиваемой работе, раз меры социальной поддержки позволяют существовать не хуже. Американский бюджет получит дополнительную нагрузку в десяток миллионов человек, а американской экономике понадобятся новые миллионы нелегалов. И платить за все будет работающая Америка (как белая, так и небелая). Надолго ли хватит ее терпения?

Сразу после появления итогов выборов Джо Байден пообещал объединить американское общество и "восстановить хребет нации – средний класс", но уже первый его шаг, планируемый им в качестве президента, ведет к прямо противоположному результату.

И это – яркое свидетельство деградации всей общественной системы США, где верхи ради удержания своей власти готовы провоцировать какое угодно внутреннее противостояние.

Кажется, Америку ждут веселые времена.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606830480
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