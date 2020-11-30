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Ирану нужна ядерная бомба, и он ее сделает, - Л.Степушова
18:03 01.12.2020

Иран сделал вывод о необходимости ядерной бомбы

Автор Любовь Степушова

Уже второй иранский чиновник за год убит наемниками иностранного государства. Это вопиющее нарушение международного права. Ирану нужна ядерная бомба, а не союзники, которых, впрочем, и нет.

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Опасная практика - убивать чиновников враждебного государства

Согласно данным агентства Fars, ученый-ядерщик Ирана Мохсен Фахризаде был застрелен, когда вышел из бронированной машины проверить, что случилось с двигателем. Позже машина, из которой стреляли, был взорвана. Самих организаторов на месте не было, они управляли оружием дистанционно. Это говорит о тщательно подготовленной операции, осуществленной на высоком уровне.

Фахризаде руководил исследовательской программой Ирана AMAD, которая, как считают Израиль и Запад, направлена на создание ядерного оружия.

Это уже второе нападение на иранского чиновника за прошедший год - в январе генерала Касема Сулеймани убили в Ираке в результате удара американского беспилотника.

Бывший глава ЦРУ США Джон Бреннан заявил, что убийство иранского физика-ядерщика является "преступным и безрассудным деянием".

"Не знаю, санкционировало или осуществило иностранное правительство убийство Фахризаде. Такой акт терроризма, спонсируемого государством, был бы вопиющим нарушением международного права и побудил бы правительства совершать смертоносные нападения на иностранных чиновников", - написал Джон Бреннан в Twitter.

Убийство Мохсена Фахризаде в минобороны Ирана расценили как теракт. Из выступлений руководства Ирана ясно, что подозреваются спецслужбы США и Израиля.

"Вершина" долгосрочных планов Израиля

Анонимный израильский чиновник заявил в субботу, 28 ноября, The New York Times, что мир должен "поблагодарить" Израиль за убийство предполагаемого создателя ядерного оружия Ирана, хотя Иерусалим официально не взял на себя ответственность за операцию.

Другой неназванный источник в западной разведке сообщил израильскому 12-му каналу, что убийство физика-ядерщика, которого в прошлом называли "отцом" иранского проекта по разработке ядерного оружия, было "вершиной" долгосрочных планов Израиля.

Эти размышления подтвердило гражданское лицо. Министр энергетики Юваль Стейниц сказал в воскресенье, 29 ноября, общественной телекомпании "Кан", что убийство Фахризаде было "положительным моментом для мира".

"Убийство в Иране, кем бы оно ни было совершено, служит не только Израилю, но и всему региону и миру", - сказал Юваль Стейниц.

Почему сейчас?

Аналитики в США отмечают, что убийство случилось в момент, когда стало ясно, что администрация в Белом доме поменяется. Это наводит на мысль о том, что объявившему о реставрации обамовского наследия Джо Байдену пытаются помешать реанимировать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной сделке с Ираном, вызвав негодование Тегерана. Вероятно, план был обговорен во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Израиль в начале этого месяца.

В понедельник, 30 ноября, стало известно, что Саудовская Аравия открыла свое воздушное пространство для боевых самолетов ВВС Израиля, то есть в план она посвящена и выполняет. Неслучайно в Израиле ходят слухи о секретном визите Бенджамина Нетаньяху в саудовский город Неом в прошлое воскресенье, 22 ноября.

Как сказал "Правде.Ру" политолог, специалист по Ближнему Востоку и постсоветскому пространству Тофик Аббасов, внешние силы, которые обвиняют Иран в поддержке терроризма, "сами закрывают глаза на политику государственного террора, осуществляемого в отношении Исламской Республики Иран".

В этом плане американские службы совместно с израильскими и некоторыми арабскими, в том числе саудовскими, ведут с Ираном "перманентную войну" с помощью террористических групп, адептов которых они набирают среди "курдских, арабских и белуджских сепаратистов".

Эти группы засылаются внутрь страны с северо-запада, юго-запада и востока, сказал "Правде.Ру" политолог.

Ответ Тегерана

Меджлис Ирана в воскресенье, 29 ноября, поддержал ускоренное рассмотрение законопроекта об увеличении уровня обогащения урана. По данным агентства Tasnim, итоговое голосование о принятии закона может пройти 2 декабря. Если за законопроект проголосуют, то правительство обеспечит годовое производство урана, обогащенного до 20%, объемом не менее 120 килограммов. Сейчас обогащение ограничено СВПД не более 3,67%.

Тофик Аббасов считает, что Ирану ничего не остается, кроме как полагаться на собственные силы, развивать пакетные технологии и подумать о " таком безальтернативном средстве защиты, как ядерное вооружение, ядерное оружие".

По словам эксперта, этот процесс перешел в стадию необратимости.

"Иран завладеет ядерным оружием, я в этом уверен. К этому его подвигли его противники, которые совершенно не состоятельны в планах поисков компромиссов. Это и американцы, и ряд европейских государств, и сателлиты, которые соседствуют с Ираном. Поэтому Ирану придется в одиночку позаботиться о том, чтобы себя защитить", - сказал "Правде.Ру" Тофик Аббасов.

Заметим, что для создания ядерной бомбы, уран должен быть обогащен до 90%. Эксперты предупреждают, что у Ирана достаточно низкообогащенного урана, как минимум, для создания двух бомб, если он решит их сделать. Если вспомнить, что свои ядерные программы были у Ирака и Сирии и что эти государства были разрушены, после того как их программы были свернуты, что КНДР жива только по причине наличия у нее ядерного оружия (да и современная Россия - тоже), то, действительно, у Ирана нет другого выхода, как его создать.

Ответом Тегерана, по мнению израильских СМИ, может быть также:

нанесение массированного удара по Израилю с использованием ракет или других средств;
нападения на израильские посольства или израильские и еврейские объекты по всему миру;
нападения на израильские корабли;
атаки через свои прокси-силы вдоль границ Израиля в Газе, Ливане и Сирии.

Израиль прикрывается уверенностью в том, что Дональд Трамп может приказать нанести ответный удар по Ирану.

"Уходящий американский лидер не раз поднимал вопрос, как уничтожить завод по обогащению урана в Натанзе", - написало онлайн-издание Axios, ссылаясь на израильские источники.

Ирану надо консолидировать общество

Тофик Аббасов в интервью "Правде.Ру" добавил, что для "концептуального ответа" Западу Ирану надо перегруппировать свои силы, с тем чтобы консолидировать население внутри страны - это сейчас самое главное.

"Как ни пытался президент Хасан Рухани, причисляемый к лидеру реформаторов, подготовить свое общество, свою политическую элиту к компромиссным годам, но все его старания практически сейчас сведены к нулю. Этот террористический акт сметает многие усилия, направленные на стабилизацию отношений вокруг этой страны и ее взаимоотношений с западным сообществом", - отметил эксперт.

Сможет ли Иран это сделать, покажут президентские выборы, которые состоятся в апреле 2021 года.

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606834980
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