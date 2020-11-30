Конституционные страсти в КР: отказ от русского и "кыргызская Тихановская"

18:04 01.12.2020 Конституционные страсти в КР: отказ от русского и "кыргызская Тихановская"



Автор: Евгения Ким



Политологи из Кыргызстана сдержаны в оценках внесения поправок в Конституцию КР. Они делят обсуждаемые инициативы на три категории – абсурдные, популистские и нужные.



В Кыргызстане на конец 2020 – начало 2021 года запланированы сразу три ключевых политических события. На 20 декабря 2020 года назначены парламентские выборы, на 10 января – выборы президента и на эту же дату – проведение референдума по принятию новой Конституции КР.



Напомним, что нынешняя редакция, в случае ее принятия на референдуме, станет уже десятой по счету за историю независимости страны.



Ia-centr.ru попросил кыргызстанских экспертов ответить на несколько вопросов:



– Какие плюсы и минусы обсуждаемых поправок в основной закон страны они видят?



– Для чего изменения нужны?



Игорь Шестаков, политолог:



Ситуация с Конституцией не лежит в плоскости "черное-белое". В проекте есть как свои здравые мысли, так и попытки протащить популистские инициативы.



Мне не нравится нынешняя Конституция, которая действует с 2010 года. На референдуме в июне того года я голосовал против ее принятия. Причина в том, что я не видел партийной системы, которая могла бы стать эффективным государственным институтом, на основе или при поддержке которого можно выстроить новое государственное управление.



Мы видели парламентаризм "золотых номеров" – когда партии в парламенте действовали как закрытые акционерные общества. Партии представляли собой ситуативные предвыборные объединения, когда состоятельные люди вкладывали деньги в выборы и потом, в течение пяти лет (срок работы парламента – прим. автора) извлекали прибыль из своей депутатской деятельности.



Существенным недостатком действующей системы является закрепленная законодательством "полная коллективная безответственность" за выполнение обещаний, судьбу страны в целом и социально-экономическую ситуацию в частности.



Принятие новой Конституции – это не только позиция Садыра Жапарова (и.о. президента и и.о. премьер-министра после отставки Сооронбая Жээнбекова – прим. автора), это назревшая необходимость. Согласно новому проекту "коллективной безответственности", все что-то делают, но никто ни за что не отвечает.



Или события 6-7 октября в Бишкеке (в начале октября произошел третий переворот в Кыргызстане – прим. автора), когда безопасность людей обеспечивали дружинники.



Мы получили абсолютно бездарную парламентскую систему в плане построения эффективного государственного управления. Может быть, задумка была и хороша, но сильно подкачала реализация. Этого можно было бы избежать, если бы в парламенте и правительстве сидели грамотные менеджеры, а не члены партий и чиновники.



По факту получилось, что красиво написанные законы стали легальным инструментом парламентского контроля за ресурсами.



Мне кажется, Конституция должна отражать реальность. Президент – и так главный государственный деятель в стране.



Положительный момент в предполагаемом проекте Конституции – пропорционально-мажоритарная система по одномандатным округам. Так, люди, которые избирают представителя своих интересов в органах власти, поймут, с кого могут спросить результат.



Таким образом, можно условно разделить обсуждаемые изменения в проект Конституции на три типа – абсурдные, популистские и положительные.



К первым относится предложение изменить название страны. Вместо Кыргызстана стать Кыргызской Народной Республикой. Или передача права главе государства самому назначать или увольнять членов правительства, тогда зачем нужен премьер-министр? Если он ни за что не отвечает то, в чем будет его функция?



К абсурдным предложениям относится и лишение русского языка статуса официального и языка межнационального общения, эти функции прописаны в действующей Конституции. Подобные попытки предпринимались в 2010 году, но тогда разум победил и русский язык остался в основном законе.



К этой же категории относится предложение о создании нового государственно органа – Народного Курултая, который будет контролировать, собирать и распускать президент. Чем конкретно он будет заниматься и для чего он нужен – мне непонятно.



Положительные моменты в основном касаются выборов и государственного строительства.



Те, кто сегодня активно выступают против президентской формы правления в Кыргызстане приводят в качестве положительного примера реформы Михаила Саакашвили в Грузии – реформу МВД, таможенной службы и так далее, но поклонники грузинского опыта забывают, что эти изменения проводились в президентской стране.



Последняя положительная инициатива, которая я надеюсь, найдет отражение в новой редакции Конституции – возвращение Конституционного суда. Его заменили ранее на Конституционную палату, и, как показало время, этот эксперимент тоже провалился.



Марс Сариев, политтехнолог:



Члены Конституционного совещания, которые обсуждают предполагаемые поправки в Конституцию, чаще всего несут полную ерунду. Это было бы смешно, если бы Кыргызстан не находился сейчас в глубоком экономическом и политическом кризисе.



В частности, предложение исключить из Конституции "русский язык". Оно не будет реализовано, а значит необходимо было запустить сам процесс дискуссии.



Обсуждение таких откровенно глупых идей, которые вызывают раздражение в обществе, еще не остывшем от революционного пыла – делается специально.



Это работа политтехнологов, которые заинтересованы в подрыве репутации бывшего и.о. президента Садыра Жапарова.



Ему намеренно приписывается нелицеприятный образ человека, имеющего связи с криминалитетом, политика без образования (Жапаров закончил Физкультурный институт, затем учился на юриста – прим. автора ), выходца из маргинальных кругов. Не слишком привлекательный образ для избирателей, не так ли?



По крайней мере, для городского населения. Для избирателей в регионах подобная повестка совершенно не актуальна.



Так вот, через созданное Конституционное совещание, члены которого с серьезными лицами обсуждают абсурдные идеи, игнорируя реальные проблемы, они настраивают против Жапарова часть электората и пытаются подготовить соответствующую негативную почву для выстраивания отношений с Россией, Казахстаном и другими странами ЕАЭС.



Положение русского языка в Кыргызстане давно превратилось в инструмент политической борьбы, и сейчас его снова используют.



Это делают прозападные активисты и политики, выросшие на грантовые деньги и мечтающие построить карьеру в органах власти.



Они пытаются отсечь русскоязычное население и национальные меньшинства, для которых русский язык является языком межнационального общения. Торпедами для продвижения идей горе-националистов прозападные организации выбрали людей недалеких, но искренне убежденных в своих идеях.



Из похожих карикатурных персонажей состоит и список кандидатов в президенты. Среди них – шаманы, безработные и прочие спорные персоналии.



Процесс подготовки к выборам главы государства специально доводят до абсурда. Так легче заявлять о "нелегитимности выборов" устами прозападных СМИ, правозащитников и активистов.



Однако дискредитировать референдум по Конституции, а вслед за ним и выборы президента – недостаточно. Нужно предложить альтернативную кандидатуру.



Ей станет Клара Сооронкулова, бывшая судья Конституционной палаты Верховного суда. Из нее будут лепить, можно сказать, Светлану Тихановскую (кандидат в президенты Беларуси, проиграла на выборах действующему президенту Александру Лукашенко – прим. автора).



10 января 2021 года должны пройти не только выборы президента и референдум по Конституции. В эти даты должна произойти попытка наших западных партнеров взять реванш за неудавшийся октябрьский переворот.



Под него сейчас готовят почву в виде спорных и откровенно ненужных изменений в Конституцию – пересмотр положения русского языка, исключение статуса светского государства и так далее.



Если говорить о положительных моментах и здравых идеях, я бы выделил отказ от парламентаризма и усиление позиции президента. Так называемая "парламентская форма правления" по факту была той же президентской, как и раньше – президент делал, что хотел, а доставалось всегда премьер-министру, депутаты в парламенте же решали собственные проблемы. О кыргызстанцах вспоминали только перед выборами.



Так быть не должно. Если у президента есть полномочия, то и ответственность лежит на нем, а не на правительстве или парламенте. Вот что значат предлагаемые поправки в части расширения полномочий президента.



Таким образом, с учетом плюсов и минусов, спорных инициатив, здравых и популистских идей, из нынешней ситуации есть разумный выход. Не нужно торопиться с принятием поправок в Конституцию. Если сейчас принять сырой закон – это может обернуться проблемами в ближайшем будущем. Торопиться здесь можно только с президентскими и парламентскими выборами для обеспечения стабильности в стране. Источник - ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606835040

Новости Казахстана

- Маулен Ашимбаев принял участие в мероприятиях МПА СНГ

- Н.Нигматулин: в повестке Мажилиса - законопроекты по повышению конкурентоспособности науки

- Алихан Смаилов принял участие в онлайн-заседании Совета ЕЭК

- В Аппарате Совета Безопасности состоялось совещание по вопросам противодействия преступности

- Кадровые перестановки

- Объем кредитования экономики Казахстана продолжает увеличиваться

- Никакой дискриминации казахского языка в советское время не было

- Хочу все взять!

- "Моссад" запустил ядерную реакцию

- Как Байден будет вырывать власть из рук Трампа

