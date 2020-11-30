Как поляк Ян Собеский спас Европу от исламизации (история)

18:07 01.12.2020

Как Ян Собеский спас Европу от исламизации



Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели канала! Миф о непобедимости турецкой армии начал развеиваться с тяжелых поражений турок на море. В июне 1651 г. более 100 турецких кораблей было разбито вдвое меньшей эскадрой Венеции. Ровно через пять лет венецианцы потопили турецкие корабли у входа в Дарданеллы и захватили три турецких острова. Через несколько лет турки острова отвоевали, но осадок, как говорится, остался. Желая доказать свою силу, султан в 1683 г. вторгся в Центральную Европу и развязал войну с Австрией.



Венская битва 1683 г.



Вначале это была война с Австрией



Для вступления в войну турки воспользовались обращением к султану венгерских магнатов, сражавшихся с Габсбургами. Но повод и причины обычно не совпадают. Так было и в случае с турками. Османская империя давно хотела овладеть Веной, которая господствовала на среднем Дунае и была для султана как бельмо на его глазу. Османы потратили несколько лет на тщательную подготовку к войне. Они наладили инфраструктуру, заполнили склады оружием и боеприпасами, подготовили артиллерию.



Армия султана, поддержанная Крымом, доходила до 170 000 человек. Австрийский контингент был в два с половиной раза меньше, но что еще печальней, когда турки осадили Вену, для ее защиты набралось всего 13 000 солдат и ополченцев. Силы были неравными. По всем расчетам Вена должна была пасть в короткое время. Тем не менее, осада затянулась на два месяца, и все атаки турецкого войска были решительно отбиты.



Австрийцы защищались геройски, но это не могло продолжаться вечно. Город был полностью отрезан от снабжения и рано или поздно капитулировал бы от голода. К счастью, в сентябре 1683 г. на помощь к венцам прибыл польский король Ян III Собеский во главе армии в 25 000 человек.



Ян III Собеский (1629-1696)



Ян Собеский и его победоносные войска



В ночь на 12 сентября 1683 г. состоялась решающая битва. Собеский разгромил султанское войско под стенами Вены. Турки потеряли 20 000 убитыми, оставили на поле боя 300 орудий и побросали знамена. Поляки поспешили развить полученный успех, и возле Дуная Собеский вторично разбил армию везира Кара Мустафы.



"Священная лига"



Победы Яна Собеского показали, что турок можно бить и стимулировали создание "Священной лиги" в составе Австрии, Польши, Венгрии и Мальты. В 1686 г. к нему присоединилась Россия. Оказавшись перед лицом более сильной коалиции, обладавшей превосходством в вооружении, турки стали проигрывать одну битву за другой. Им пришлось освободить от своего присутствия Буду, Морею, Венгрию и Трансильванию.



Война закончилась в сентябре 1697 г. сражением при Зенте у реки Тисы, в котором австрийцы уничтожили 30 000 турок вместе с их великим везиром. Командовавший войсками султан Мустафа II вынужден был спасаться бегством. После этого в январе 1699 г. Австрия, Польша и Венгрия заключили с Османской империей мир. Россия присоединилась к нему летом 1700 г.



Мир ислама



Была ли опасность исламизации?



Однако правда ли, что наступление мусульман на Вену угрожало всей Европе исламизацией? Возможно, турки и не собирались обращать христиан в свою веру? Сомнения в этом развеивает ультиматум визира Кара Мустафы, направленный венцам 14 июля 1683 года. В нем Кара Мустафа писал:



"Если станете мусульманами, то уцелеете… Если же будете сопротивляться … тогда никому не будет пощады, никто не спасется".



Мотив завоевателей в этой фразе выражен предельно ясно. Так что если бы не решительность польского короля, Вена, Австрия, а за ней другие европейские страны могли бы оказаться в очень неприятном положении с точки зрения религиозной идентификации.