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ШОСсовские сезоны: Центральная Азия стала ключевым регионом, - Д.Борисов
18:13 01.12.2020

ШОСсовские сезоны: Центральная Азия стала ключевым регионом

Автор: Денис Борисов

Вынужденные дипломатические переносы 2020 года не обошли стороной и календарь Шанхайской организации сотрудничества.Вместо традиционной летней встречи Совета глав государств ШОС, саммит под председательством РФ прошел в начале ноября, а конец года станет по-настоящему "шоссовским сезоном".

30 ноября прошел Совет глав правительств Организации, а 3-4 декабря в столице Сибири пройдет Международная конференция "Университет ШОС: глобальные вызовы и возможности устойчивого развития до 2030 года".

Несмотря на закрепившиеся скептические экспертные оценки качества и динамики шанхайского процесса, дистанционную встречу Н. Моди, К.-Ж. Токаева, Си Цзиньпина, С. Жапарова, И. Хана, В. Путина, Э. Рахмона и Ш. Мирзиеева можно оценить как масштабный дипломатический мозговой штурм.

Лидеры обсудили будущие векторы развития региональных межгосударственных отношений на пространстве "Центральной Азии +" или "Мега Азии".

Декларация по итогам СГГ стала рекордной по объему, заняв 46719 знаков без пробелов на 20-ти страницах.

Отчетливо прослеживается ключевой лейтмотив данного документа, который выстраивается вокруг понятия "инициатива".

Декларация 2020 года стала рекордсменом по количеству выдвинутых странами-членами ШОС различных предложений во всех сферах жизнедеятельности Центрально-Азиатского региона.

В тексте Декларации слово "инициатива" используется 27 (!) раз, что явно превосходит показатели прошлых версий: 2016 – 4 раза, 2017 – 5, 2018 – 7, 2019 – 9 раз.

Перечень совместных и страновых инициатив предложенных в Декларации глав государств Шанхайской организации сотрудничества в 2020 г.

1 Индия / О создании специальной рабочей группы по инновациям и стартапам, а также приветствовали итоги первого Форума стартапов ШОС (27 октября 2020 года, в формате видеоконференции). / Экономика, развитие
2 Индия / О проведении в цифровом формате совместной выставки общего буддийского наследия ШОС с 30 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 года в г. Нью-Дели. / Гуманитарная сфера, культура
3 Казахстан / О создании Пула технопарков государств-членов ШОС. / Экономика, развитие
4 КНР / Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтверждая поддержку инициативы Китая "Один пояс, один путь" (ОПОП), отмечают текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и ОПОП. / Экономика, проекты развития
5 КНР / О создании демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС в г. Циндао. / Экономика, проекты развития

6 КНР / О создании Демонстрационной базы ШОС по обменам и обучению аграрным технологиям в г. Янлине. / Экономика, развитие
7 Кыргызстан / Инициатива о создании механизма совещания по борьбе с экономическими преступлениями. / Безопасность, Экономическая безопасность
8 Кыргызстан / Об учреждении Культурно- интеграционного Центра ШОС. / Гуманитарная сфера, культура
9 Общая / О налаживании сотрудничества в сфере стратегического территориально-пространственного планирования, включая обмен опытом и выработку общих подходов в сфере развития удаленных, в том числе малонаселенных, и сельских территорий, формирования городской среды, в том числе с использованием цифровых технологий. / Экономика, проекты развития
10 Общая / Потенциал Делового совета и Межбанковского объединения ШОС, совместные инициативы деловых кругов по активизации сотрудничества в целях реализации проектов в области финансов, высоких технологий, транспортно-коммуникационной инфраструктуры, энергетики и инвестиций на шосовском пространстве. / Экономика, финансы

11 Общая / Проект Концепции создания Антинаркотического центра ШОС в г. Душанбе. / Безопасность, новые угрозы
12 Общая / Согласованные позиции Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан в отношении дальнейшей работы на этом направлении зафиксированы в Заявлении Совета глав государств-членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности и разработка Плана взаимодействия государств-членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности. / Безопасность, информационная сфера
13 Пакистан / Инициатива о создании специальной рабочей группы по борьбе с бедностью. / Экономика, угрозы развития
14 РФ / О создании Большого Евразийского партнерства с участием стран Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных государств и многосторонних объединений. / Экономика, проекты развития
15 РФ / О разработке и принятии Межбанковским объединением ШОС Дорожной карты по преодолению последствий пандемии COVID-19 для экономик государств- членов ШОС, а также Совместных подходов к вопросу использования национальных валют во взаимных расчетах между заинтересованными государствами-членами ШОС. / Экономика, финансы

16 Таджикистан / О создании механизмов совещания министров энергетики и совещания министров промышленности государств- членов ШОС. / Экономика, развитие
17 Таджикистан / О создании механизма Совещания руководителей ведомств по спорту государств-членов ШОС. / Гуманитарная сфера, спорт
18 Узбекистан / Инициатива о создании механизма Совещания руководителей ведомств, ответственных за развитие информационных технологий. / Экономика, цифровизация
19 Узбекистан / Инициатива Республики Узбекистан о разработке проекта Стратегии сотрудничества государств-членов ШОС по развитию взаимосвязанности в сфере транспорта. / Экономика, транспорт
20 Узбекистан / Инициатива Республики Узбекистан о разработке Концепции взаимодействия государств-членов ШОС в области "умного" сельского хозяйства и внедрения агроинноваций. / Экономика, цифровизация

21 Узбекистан / Инициатива Республики Узбекистан о разработке Программы "Зеленый пояс" ШОС с целью широкого внедрения ресурсосберегающих экологически чистых технологий. / Экономика, экология
22 Узбекистан / Инициатива Республики Узбекистан по разработке Конвенции о правах молодежи и выражают намерение принять активное участие в согласовании данного документа. / Гуманитарная сфера, молодежная политика
23 Узбекистан / Инициатива Республики Узбекистан о создании постоянно действующей платформы ШОС по быстрому реагированию, профилактике и борьбе с трансграничным распространением опасных инфекционных болезней. / Гуманитарная сфера, здравоохранение

В 2020 году страны-члены ШОС выдвинули 25 инициатив, из которых 4 можно отнести к совместным, Казахстан и Пакистан внесли по 1 предложению, Индия, Кыргызстан и Россия, и Таджикистан по 2, Китай – 3, Узбекистан – 6.

Количественный и качественный анализ страновых инициатив в Декларации СГГ ШОС 2020 позволяет сделать целый ряд наблюдений.

Во-первых, преамбула Декларации закрепляет выбранный курс внешнего позиционирования Организации.

Теперь девиз ШОС – строительство международных отношений нового типа. Строить его будут от идеи единой судьбы человечества.

В данном контексте отчетливо проглядывает китайская рефлексия о смыслах складывающегося мирового порядка, где ШОС выступает в качестве инструмента продвижения международных конструктов Китая.

Во-вторых, заметна трансформация повестки ШОС. Количество и содержание выдвинутых инициатив сигнализирует о желании на высшем уровне изменить асимметрию в региональной политике шанхайского процесса с вопросов безопасности на проблематику развития.

Традиционно доминирующий блок "Безопасность", состоящий из 17 тыс. знаков, был уравновешен блоком "Экономика" – 13 тыс. и "Гуманитарная сфера" – 9,1 тыс.

А из 20 страновых инициатив только 1 находится в проблемном поле региональной безопасности. Даже больше – знаменитая метафора "три силы зла" и вовсе выпала из текста документа!

В то же время содержание политической повестки, кроме ключевых противодействий терроризму и наркотикам, во многом отражает российские международные максимы по Сирии, ОЗХО, цифровой безопасности, договорам стратегического сдерживания, немиталиризации космоса и др.

В-третьих, шанхайский текст не смог спрятать шероховатости в межгосударственных отношениях. Это видно, прежде всего, по линии индийско-китайского взаимодействия.

Республика Индия не указана в числе стран, поддержавших инициативу КНР "Один пояс, один путь" (ОПОП).

И также Дели отсутствует под намерениями ШОС углубить сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности и разработке Плана взаимодействия государств-членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности.

В данном случае сказывается глубокая вовлеченность индийской экономики в западную IT-индустрию.

В-четвертых, шанхайский дуэт Москвы и Пекина под действием проактивного внешнеполитического курса Ш.М. Мирзиеева трансформируется в трио: в Декларации отмечено 6 узбекских инициатив.

Заметно, что Ташкент начал также активно использовать трибуну ШОС в продвижении своих внешнеполитических задач по линии ООН.

Так, инициативы РУз в области экологии (Проект объявления Приаралья зоной экологических технологий и инноваций; учреждение Международного дня защиты и охраны экосистем) вплетаются в региональные отношения. Так, Ш. Мирзиеев предложил разработать Программу "Зеленый пояс" ШОС по широкому внедрению ресурсосберегающих экологически чистых технологий.

Аналогичные действия на другом фланге узбекистанской дипломатии – между идеей создания в ЦАР под эгидой ООН Регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности и инициативой по разработке проекта Стратегии сотрудничества государств-членов ШОС по развитию взаимосвязанности в сфере транспорта.

В-пятых, последняя итерация Декларации СГГ фиксирует становление нового значения ШОС в контексте складывающихся международных панрегионов.

Хотя Индия не проявила солидарности к китайской экономической инициативе, Дели комплементарен российскому предложению создать Большое Евразийское партнерство с участием стран Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

С одной стороны, Организация становится важным посредником в формировании альтерзападного экономического мегарегиона, который потенциально может объединить национальные хозяйства стран Центральной, Юго-Восточной, Южной и Северной Азии.

С другой стороны, именно шанхайский процесс претендует на институт управляемой конкуренции, в котором Москва и Дели будут стратегически уравновешивать потенциал Пекина, позволяя сохранять равновесие национального эгоизма в межгосударственных отношениях.

Процессы регионализации продолжают развиваться по восходящей спирали, формируя новую архитектуру мировой политики и экономики.

Шанхайская организация сотрудничества стартовала в 2001 году как многосторонний региональный проект, не попав в глобальные тенденции, на протяжении 20 лет не смогла в своей практике выйти за пределы проблематики безопасности.

Тем не менее неожиданное схлопывание глобального проекта приводит к поиску новых и переосмыслению существующих форматов межгосударственного взаимодействия, прежде всего, на региональном уровне.

Есть все основания полагать, что новое десятилетие 21 века в международных отношениях может пройти под знаменами больших регионов.

Накануне юбилея Организации страны-члены ШОС формулируют новые содержательные и географические контуры региональной политики, которые потенциально могут иметь фундаментальное значение для всей системы международных отношений.

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606835580
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