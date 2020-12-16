 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 01.12.2020
19:38  Назарбаев опроверг перенос столицы Казахстана в Туркестан
19:36  Ностальгия или история? Зачем Таджикистану памятники Ленина
19:28  Covid-19, занятость, демократия... французская молодежь застряла в спирали пессимизма, - Моника Дагно
18:13  ШОСсовские сезоны: Центральная Азия стала ключевым регионом, - Д.Борисов
18:08  Бранный мир. В чем смысл "дружбы" России с Турцией? - Е.Сокирянская
18:07  Как поляк Ян Собеский спас Европу от исламизации (история)
18:04  Конституционные страсти в КР: отказ от русского и "кыргызская Тихановская"

18:03  Ирану нужна ядерная бомба, и он ее сделает, - Л.Степушова
16:51  Советская грамота. Копируют ли Россия и Китай законы друг друга, - Павел Бажанов
16:48  Диктатура меньшинств сломает хребет американской нации, - А.Каневский
16:40  Казахстан. Кто после схода с дистанции ОСДП станет оппонентом режима?
14:54  Как Китай преследует граждан, производящих расследование по коронавирусу, - Брис Педролетти
14:52  Как рассчитать порог бедности в Узбекистане, - Уильям Зейтц
14:50  Кыргызстан. Страна с сумрачными перспективами
14:41  Туркменистан: голод продолжается, цены и доллар растут, власти готовятся к праздникам
13:56  Исламисты в Ливии надеются остаться у власти – Запад не против, - А.Веселов
10:46  Никакой дискриминации казахского языка в советское время не было, - М.Телибеков
10:33  В США сгорел (не на работе) 46-летний миллиардер-веб-магазинщик Шей (сын тайских мигрантов)
09:55  Висконсин и Аризона последними из "колеблющихся" штатов подтвердили победу Байдена. Трамп - иди домой!
09:02  "Псакинг" станет символом президентства Байдена, - И.Яровая
08:52  Доживем до вторника: решит ли ОПЕК+ продлить сокращение по добыче нефти
08:48  Испытание Байдена Китаем, - Владимир Волошин
08:44  Новая конституция Киргизии расколола общество.Бишкек от "островка демократии" переходит к авторитаризму, - "НГ"
08:38  Гастарбайтеры оставили Россию без упаковщиков, грузчиков, разнорабочих, - "СП"
07:46  Раму в рамки! Тайская молодежь идет на обострение отношений с монархией, - Д.Моисеев
06:58  Эх, хвост, чешуя... ЕС запретил эсто-латыше-литовским рыбакам... ловить рыбу
03:54  В Ираке неизвестным беспилотником убит иранский генерал Шахдан
00:58  Что будет с долларом при Байдене? - Михаил Хазин
00:49  "Все делалось для того, чтобы обанкротить „Узбекнефтегаз"" - министр Султанов
00:41  Мир замедленного действия Тупик на межафганских переговорах в Дохе вызвал новую волну насилия, - С.Строкань
00:32  Самоубийство западной цивилизации, - Е.Пустовойтова
00:30  Анкара – Баку: вместе или порознь? - Д.Минин
Понедельник, 30.11.2020
21:23  Украинский "голодомор": в чем выгода?
18:51  Катастрофа признана необратимой. Монголия превращается в бесплодную пустыню
18:31  Мисс Алматы-2020 стала юная журналистка Асият
16:49  Pussy Riot-ки в кокшниках привязали "омоновца" к столбу возле Кремля. Типа, протест
16:40  Верховный суд Киргизии отменил приговор экс-президенту Атамбаеву
16:08  Бедная Лиза. Неутомимый Саакашвили закрутил роман с 30-летней главой укр-делегации в ПАСЕ Ясько
15:07  Хлопнуть дверью: Трамп может оставить китайские компании без долларов
11:29  В Ливии "работают" 4 тысячи наемников Путина. Какой ужас, - Bild
10:36  Пекин держит атомный дробовик за пазухой, - В.Скосырев
10:32  Геополитическая кухня мира. Ч. 1, - Сергей Горбачев
10:30  Последнее китайское: Что стоит за призывом Пекина готовиться к войне, - "СП"
10:27  В Туркмении, ради экономии бумаги, упраздняют газеты
10:25  Байден, играя с собачкой, сломал ногу (в 2 местах). Калека по-жизни
01:06  По миру покатилась волна государственных дефолтов, - В.Катасонов
01:01  США утрачивают доминирующие позиции в АТР в пользу Китая, - В.Пироженко
00:57  Казашка Каракат Башанова заняла второе место на "Детском Евровидении-2020"
00:55  Эскалация напряженности в Иране повлечет за собой волатильность на рынке углеводородов, - "НГ"
00:52  Предавая друзей. Распад СССР и ВПК, - П.Черкашин
00:48  И прокуроров - посадят! Принудительное выселение ташкентцев, - Ф.Шарифуллина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Ностальгия или история? Зачем Таджикистану памятники ЛенинаНостальгия или история? Зачем Таджикистану памятники Ленина
19:36 01.12.2020

Зачем Таджикистану памятники Ленина?

Спустя почти тридцать лет памятники Ленину и советская символика все еще вызывают ностальгию не только у таджикских коммунистов, но и у простых жителей Таджикистана. Часть памятников сохраняют последователи коммунистических идей, другая – разрушается в заброшенных местах, куда их свезли после демонтажа.

В Таджикистане статуи и бюсты В.И. Ленина, которые раньше стояли в центре каждого города, села или района, давно уже сменили другие ценности и памятники эпохи Независимости.

Таджикские власти постепенно избавились почти от всех символов советского периода.

Монумент Исмоили Сомони на одноименной площади в центре Душанбе возведен вместо памятника В.И. Ленину.

Юг Таджикистана, где в свое время проживало большое количество коммунистов, теперь имеет другие цвета, связанные с символикой правящей Народно-демократической партии Таджикистана.

Памятник Исмоили Сомони в центре города Бохтар.

Как и по всей стране, памятники Ленина в центрах городов и районов были заменены на памятники Исмоили Сомони, основателя первого централизованного таджикского государства – государства Саманидов.

Но все же несколько памятников Ленину в Вахшской долине все еще стоят, украшая собой улицы в отдаленных районах. В некоторых районах статуи были перенесены из центра в парки или помещены в музеи. Есть и такие, которые стоят перед входом в организации и предприятия, напоминая о советском прошлом.

Коммунистическая партия Таджикистана считает эти памятники историческими, ее лидеры неоднократно заявляли, что демонтаж статуй Ленина в городах и районах незаконен, и все они нуждаются в защите государства.

Зарагуль Мирасанова, представитель Коммунистической партии, заявила, что они несут ответственность за содержание памятников. По ее словам, в Согдийской области все еще установлено 47 памятников Ленина, а в Хатлонской области памятники установлены в 17 городах и районах. Однако точной статистики по количеству оставшихся памятников у них нет.

Ранее местные СМИ сообщали, что Компартия просила правительство передать им ряд демонтированных памятников. Однако власти посоветовали договариваться в Художественным фондом, где хранятся символы бывшего Союза.

В Управлении культуры Хатлонской области CABAR. asia сообщили, что точное количество памятников Ленину и другим героям, установленных в советское время, неизвестно, но сейчас их всего около 48.

Памятники и бюсты в Таджикистане должны охраняться в соответствии с Законом РТ "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", отвечает за их сохранность Министерство культуры и его подразделения на местах. Но о скульптурах советских времен, похоже, не всегда заботятся.

Жители говорят, что они были свидетелями разрушения нескольких памятников, вывезенных из городских и районных центров и оставленных в заброшенных метах.

"Честно говоря, неприятно видеть, как некоторые памятники, на которые в свое время тратились огромные деньги, сейчас разрушаются и никому до этого нет дела. Понятно, что сейчас другие времена, но это наша история. И хотелось бы, чтобы наши дети про нее не забывали", – сказал Ахмад Мирзоев, житель города Бохтар.

Источник - cabar.asia
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606840560
Новости Казахстана
- Маулен Ашимбаев принял участие в мероприятиях МПА СНГ
- Н.Нигматулин: в повестке Мажилиса - законопроекты по повышению конкурентоспособности науки
- Алихан Смаилов принял участие в онлайн-заседании Совета ЕЭК
- В Аппарате Совета Безопасности состоялось совещание по вопросам противодействия преступности
- Кадровые перестановки
- Объем кредитования экономики Казахстана продолжает увеличиваться
- Никакой дискриминации казахского языка в советское время не было
- Хочу все взять!
- "Моссад" запустил ядерную реакцию
- Как Байден будет вырывать власть из рук Трампа
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  