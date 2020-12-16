Ностальгия или история? Зачем Таджикистану памятники Ленина

19:36 01.12.2020

Зачем Таджикистану памятники Ленина?



Спустя почти тридцать лет памятники Ленину и советская символика все еще вызывают ностальгию не только у таджикских коммунистов, но и у простых жителей Таджикистана. Часть памятников сохраняют последователи коммунистических идей, другая – разрушается в заброшенных местах, куда их свезли после демонтажа.



В Таджикистане статуи и бюсты В.И. Ленина, которые раньше стояли в центре каждого города, села или района, давно уже сменили другие ценности и памятники эпохи Независимости.



Таджикские власти постепенно избавились почти от всех символов советского периода.



Монумент Исмоили Сомони на одноименной площади в центре Душанбе возведен вместо памятника В.И. Ленину.



Юг Таджикистана, где в свое время проживало большое количество коммунистов, теперь имеет другие цвета, связанные с символикой правящей Народно-демократической партии Таджикистана.



Памятник Исмоили Сомони в центре города Бохтар.



Как и по всей стране, памятники Ленина в центрах городов и районов были заменены на памятники Исмоили Сомони, основателя первого централизованного таджикского государства – государства Саманидов.



Но все же несколько памятников Ленину в Вахшской долине все еще стоят, украшая собой улицы в отдаленных районах. В некоторых районах статуи были перенесены из центра в парки или помещены в музеи. Есть и такие, которые стоят перед входом в организации и предприятия, напоминая о советском прошлом.



Коммунистическая партия Таджикистана считает эти памятники историческими, ее лидеры неоднократно заявляли, что демонтаж статуй Ленина в городах и районах незаконен, и все они нуждаются в защите государства.



Зарагуль Мирасанова, представитель Коммунистической партии, заявила, что они несут ответственность за содержание памятников. По ее словам, в Согдийской области все еще установлено 47 памятников Ленина, а в Хатлонской области памятники установлены в 17 городах и районах. Однако точной статистики по количеству оставшихся памятников у них нет.



Ранее местные СМИ сообщали, что Компартия просила правительство передать им ряд демонтированных памятников. Однако власти посоветовали договариваться в Художественным фондом, где хранятся символы бывшего Союза.



В Управлении культуры Хатлонской области CABAR. asia сообщили, что точное количество памятников Ленину и другим героям, установленных в советское время, неизвестно, но сейчас их всего около 48.



Памятники и бюсты в Таджикистане должны охраняться в соответствии с Законом РТ "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", отвечает за их сохранность Министерство культуры и его подразделения на местах. Но о скульптурах советских времен, похоже, не всегда заботятся.



Жители говорят, что они были свидетелями разрушения нескольких памятников, вывезенных из городских и районных центров и оставленных в заброшенных метах.



"Честно говоря, неприятно видеть, как некоторые памятники, на которые в свое время тратились огромные деньги, сейчас разрушаются и никому до этого нет дела. Понятно, что сейчас другие времена, но это наша история. И хотелось бы, чтобы наши дети про нее не забывали", – сказал Ахмад Мирзоев, житель города Бохтар.