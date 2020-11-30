Назарбаев опроверг перенос столицы Казахстана в Туркестан

19:38 01.12.2020

1 декабря 2020, Алексей Дегтярев

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что столицу республики не собираются переносить из Нур-Султана в Туркестан.



Пользователи соцсетей в Казахстане обсуждали сообщения о том, что столицу якобы собираются переносить в Туркестан, передает РИА "Новости".



"Нет, для этого нет оснований", – заявил Назарбаев в документальном фильме о Туркестане.



Экс-президент добавил, что Туркестан обладает большой историей, но власти намерены и дальше развивать Нур-Султан. "Сменилось название столицы на Нур-Султан. Я не был инициатором этого, но и против не был, так как каждое здание было построено под моим контролем", – сказал он.



Весной 2019 года столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан в честь экс-президента республики Нурсултана Назарбаева.