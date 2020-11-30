Как Запад осуществляет внешнее управление Украиной, - Н.Стороженко

23:27 01.12.2020 Как Запад осуществляет внешнее управление Украиной

1 декабря 1991 года, референдум о независимости Украины



Текст: Николай Стороженко



Украинский президент Зеленский к очередной формальной дате воспел "незалежность" своей страны. Возможно, он подразумевает независимость прежде всего от России. Но в том, что касается Запада, имеются десятки примеров того, как именно, с помощью каких инструментов и конкретных персон, Киевом в реальности управляют ставленники западных государств. Как все это устроено?



1 декабря Украина отмечает годовщину референдума о независимости. В начале 90-х их на Украине состоялось два: союзный, проводившийся также в ряде других республик Советского Союза, и самостийный. Второй референдум легитимизировал декларацию о независимости (август 1991-го), превратив ее из решения депутатов Верховного совета УССР в коллективное "хотим". Хотим рулить своей республикой сами. Ок, вопросов нет.



Особых торжеств 1 декабря в стране никогда не проводилось, что даже дало кому-то из юмористов повод пошутить, мол, это потому, что после 1 декабря 1991 года от нас (народа) больше ничего не зависит. Акцент пафоса всегда был смещен на 24 августа – день оглашения декларации о независимости.



Президенты Украины, конечно, всегда выступали с дежурным поздравлением. Однако Зеленский в 2020 году явно переплюнул всех предшественников: "Хотя это и не предусмотрено правилами правописания, но я думаю, что слово "Независимость" следует писать с большой буквы. В знак безграничного уважения ко всем, кто веками ее добивался, и как символ того, как много она для нас значит".



Серьезно ли он? Совсем не обязательно. Нужно помнить, что Владимир Зеленский еще пару лет назад был юмористом. А до того – в том числе ведущим концертов и корпоративов. Конферанс, умение цветисто объявить и поздравить – это уже профессиональное. Однако в этот раз и тема особая.



Откровения посла



Вопрос зависимости/независимости звучит на Украине не только в годовщины памятных событий. Зависит ли от чего-то Украина? Конечно. Хоть бы и от российских энергоносителей (несмотря на все опровергающие заявления). Но похожая зависимость есть не только у нее: практически любая страна мира так или иначе зависит от других, и в этом смысле абсолютной независимости просто не существует. Поэтому упростим вопрос. Зависит ли Украина от кого-то?



Не так давно медиаполе на Украине всколыхнула лекция экс-посла Канады на Украине (2014–2018) Романа Ващука. Лекция не для широкой публики и уж тем более не для тех, кто критически настроен в отношении украинской государственности. Однако вещи экс-посол говорил кощунственные. По его словам, евромайдан дал Западу уникальную возможность навязывать властям Украины определенные финансовые и кадровые решения. Причем он уточнил, что сами западные политики, находясь на месте своих украинских коллег, ни за что не стали бы делать подобное в своих странах, поскольку эти решения вели к усилению зависимости Украины от Запада или вредили ее национальным интересам.



Отдельно посол коснулся "соросят" – собирательного названия лояльных Западу и его структурам украинских чиновников. Довольно часто такие чиновники проходили обучение по финансируемым структурами Сороса программам на Украине или в иных странах. А то и вовсе десантировались в правительство из этих структур, что и породило название. Их экс-посол назвал одной из причин поражения Порошенко на выборах в 2019 году. Мол, противники Порошенко изображали "соросят" агентами влияния, и этот негатив перешел на самого Порошенко, ведь как раз при нем состоялся их массовый приход во власть.



Зависимость ли все это? Видимо, да. Иначе сложно объяснить внезапный интерес Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания к телеканалу ZIK. 11 ноября канал анонсировал проведение телемарафона "Реванш соросятни". А уже спустя две недели Нацсовет назначил ему внеплановую проверку с формулировкой "высказывания, имеющие признаки разжигание вражды и ненависти". Соросятня умеет защищаться.



Вряд ли посол, как гражданин своей страны, против такого прихода. Скорее он вел к тому, что работать нужно тщательнее, ведь так недолго и дело запороть. Однако если бы он не был экс-послом (да еще и Канады!), его вполне можно было бы принять за кремлевского пропагандиста. Ведь буквально на днях член комитета Госдумы России по международным делам Елена Панина говорила примерно то же самое, что и Роман Ващук: что США все сильнее вмешиваются в дела Украины и что это грозит ее независимости. Причем уже упомянутая "соросятня" всегда активнее и успешнее работала именно с администрацией демократов, а значит, победа Байдена все эти угрозы только усилит.



Тема внешнего управления Украиной (зависимости Украины от Запада) – одна из ключевых в риторике украинской партии "ОПЗЖ" (так после евромайдана и череды объединений/разъединений стала называться бывшая Партия регионов). 24 ноября партия даже проводила акцию у американского посольства, протестуя против этого самого управления. Тема "соросятни" тоже не осталась без внимания: один из участников в маске с лицом Джорджа Сороса водил на поводке девушку в национальном костюме (Украина), обыгрывая тем самым разморозку зарплат членов набсоветов госкомпаний в конце октября. Члены этих советов назначаются по прямой указке Запада и нередко связаны с НКО.



Дань набсоветам



"Если говорить о наблюдательных советах и о правлении, то если мы хотим эффективных работников, лучших топов из разных компаний с большим опытом, то очевидно, что они не будут работать за десять тысяч гривен", – говорил глава мининфраструктуры Украины Криклий летом этого года. Однако Украина платит не за профессионализм. Это своего рода дань.



Зарплаты заморозили весной, мотивируя это решение финансовыми проблемами, эпидемией коронавируса и т. п. Причем презентовал это решение лично Зеленский: "Затянуть пояса должны все государственные служащие. Независимо от ранга и должности уже с 1 апреля их зарплата не превышает 47 тысяч гривен. Это касается судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов".



Дело тут вот в чем. После евромайдана украинские чиновники словно бы разделились на две касты.



Те, что существовали в рамках привычной вертикали, продолжали получать достаточно невысокие зарплаты. А вот те, кому повезло войти в новосозданные структуры, получили зарплаты в пять–десять раз больше. Это многочисленные антикоррупционные организации, дублирующие структуры (нацслужба здоровья, созданная для реформирования системы здравоохранения и минздрава), аппараты госсекретарей при министерствах и т. п. Золотой дождь пролился и на набсоветы государственных компаний.



Через все эти структуры Запад и настроил контроль Украины. Причем за ее же деньги: большая часть пристроенной на теплые места агентуры получала зарплаты из госбюджета. Но введенные ограничения создали угрозу: а ну как с таким трудом выращенная агентура разбежится от обрезанных зарплат?



Впрочем, там не только агентура. Разморозку зарплат лоббировал не только Криклий, но и МВФ, а также посольства стран Европы и США. А причину этого назвал СМИ 18 ноября экс-советник Зеленского Игорь Уманский (сразу же после того, как подписал заявление об отставке): "Это их (членов набсоветов – прим. ВЗГЛЯД) пенсионный фонд. Посмотрите на состав набсоветов. Большинство их членов – бывшие сотрудники посольств и финансовых организаций, которые дают Украине деньги".



Суверенитет в обмен на кредиты



В том же интервью Уманский затронул и тему сотрудничества с ЕС, упомянув, что за предоставление очередного транша в размере 600 млн евро "...от нас требуют по сути отказаться от суверенитета страны... Мы берем обязательства, что судей, прокуроров будут назначать независимые европейские наблюдатели. Они же будут отбирать всех госслужащих. То есть мы отдаем эти институты на внешнее управление. Хочу посмотреть, как Рада за это проголосует. Держу пари, даже законопроект в зал не вынесут".



Учитывая все вышесказанное, Уманский излишне оптимистичен. К тому же все перечисленное – не будущее, а реальность. Это уже происходит, просто пока непублично. ЕС просто просит этот порядок официально закрепить.



Перечислять можно до бесконечности. Взбрык Конституционного суда Украины, обнулившего антикоррупционную вертикаль (вызвало бурю негодования на Западе и заморозку очередного транша МВФ), громкое заявление и. о. посла США на Украине о том, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса (глава минздрава лишь взял под козырек: да, согласны, не будет), скандалы с вмешательством посольства США в работу генпрокуратуры (как при Порошенко, так и при Зеленском), участие работников посольств в реформировании судебной системы Украины (факт признал экс-посол Канады).



Однако на официальном уровне внешнее управление Украиной – это нарратив кремлевской пропаганды и (про)российских СМИ. Примечательно тут не только то, что вал фактов размером с Эверест попросту игнорируется, но даже формулировка. "Нарратив" – излюбленное словечко "соросни". В соседней с Украиной Белоруссии тамошняя "соросня" постоянно эти "нарративы" отслеживает.



...И вот на фоне всего этого выходит Зеленский и говорит: "Хлопцы, а давайте нашу Незалэжнисть только с большой буквы писать!" Тогда уж Independence сразу. Чтобы заокеанским кукловодам понятнее было. Источник - Взгляд

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