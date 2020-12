Однажды в Америке – 2020. Международный терроризм как продолжение внутренней политической борьбы в США, - В.Овчинский

00:00 02.12.2020 2020 год заканчивается также как и начинался – актами международного терроризма против Ирана: 3 января был убит командующий КСИР Касем Сулеймани; 27 ноября убит Мохсен Фахризаде - архитектор военной составляющей иранской ядерной программы, который работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы, "Проекта Амад".



Сейчас проверяется еще один факт убийства - 30 ноября: командира КСИР Муслима Шахдана при ударе беспилотника по автомобилю на западе Ирака на границе с Сирией (сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на иракские источники).



Большинство аналитиков в сфере безопасности указывают на израильский след во всех этих террористических актах. И руководители Израиля прямо это не отрицают. Тем более, что за ними тянется целый шлейф убийств командиров КСИР и ученых - ядерщиков за последние годы:



в 2010 году в Тегеране в результате взрыва бомбы был убит профессор Масуд Али Мохаммади, специалист в области ядерной физики столичного Университета имени имама Хусейна;



в том же году был убит Маджид Шахриари, глава кафедры ядерной инженерии тегеранского Университета имени Шахида Бехешти. Взрывное устройство положил на крышу его автомобиля проезжающий мимо мотоциклист;



в 2011 году был убит Дариуш Резаи Нежад, специалист по ядерной энергии из Технологического университета имени Насира ад-Дин Туси;



ученый-ядерщик Мустафа Ахмади Рошан, один из руководителей иранского центра по обогащению урана "Натанз", в 2012 году погиб при взрыве заминированного автомобиля в Тегеране.



Напомним также, что в минувшее десятилетие произошло несколько террористических актов на иранских объектах, имеющих непосредственное отношение к ядерным и ракетным разработкам. Сообщалось и об атаках на компьютеры, управляющие процессом обогащения урана:



11 декабря 2011 года взрыв причинил значительный ущерб новейшему заводу металлоконструкций в Язде. Согласно подозрениям, на нем изготавливались центрифуги;



в конце ноября 2011-го произошел взрыв на расположенном в Исфахане комбинате по обогащению урана;



летом 2012 года, судя по заявлениям главы Агентства по атомной энергии Ирана, были совершены диверсии на ЛЭП около ядерных объектов в Фордо и Натанзе;



в начале октября 2014 года произошел взрыв на военном ядерном объекте в Парчине. Погибли два человека;



Большинство экспертов в сфере терроризма полагают, что без отмашки и координирующей роли США эти убийства и теракты вряд ли бы произошли.



Когда Израиль решает провести тайные операции или же в случае операций, которые только приписываются еврейскому государству, речь идет о четком ступенчатом плане. Это начинается с идеи в организации, которая инициирует операцию – ЦАХАЛ, ШАБАК или Мосад, проходит серьезное обсуждение, сбор информации, проверку альтернатив, десятки обсуждений, которые проверяют все детали сценария и возможные последствия процесса.



Когда план полностью готов, он переходит на обсуждение и для окончательного решения в комиссию, в работе которой принимают участие главы спецслужб. Решение должно быть утверждено четким большинством голосов, иначе оно снимается с повестки дня. Только после утверждения комиссии оно переходит на рассмотрение руководства страны: либо кабинета, либо ограниченной группы министров, которую желает посвятить в дело глава правительства. Этот процесс может растянуться на долгие месяцы.



Фахризаде находился на мушке долгие годы, с тех пор, как была завершена волна ликвидаций ученых, занимавшихся ядерной программой. Когда иранцы возобновили ядерную гонку и заметно приблизились к созданию ядерного оружия, кто-то решил изменить подход и заново обозначить новые цели.



Многие связывают визит в Израиль на прошлой неделе госсекретаря США Майка Помпео с организацией этого теракта. И связано это, конечно, с возможностью прихода команды Байдена к власти, и возвращению к "ядерной сделки с Ираном".



Альянс с политической мафией



В начале 2020 года Трамп признал, что ликвидация Сулеймани была проведена по его личному приказу. Уже через несколько дней после убийства Сулеймани американские СМИ сообщили, что решение Трампа принято под влиянием неоконов.



"Трамп, – писала The New York Times, – сказал своему собеседнику по телефону, что был принужден сделать этот жесткий жест в отношении Ирана некоторыми сенаторами-республиканцами, поддержка которых ему как никогда необходима сегодня в борьбе против импичмента".



О том же написала The Wall Street Journal: "Трамп после атаки признался своим друзьям, что в деле с генералом Сулеймани он был под давлением сенаторов, которые являются его важными сторонниками в предстоящем обсуждении импичмента в сенате".



Неоконы в начале этого года выполнили свои обязательства: за жизнь Касема Сулеймани дали гарантии Трампу против вынесения ему импичмента (5 февраля 2020 года голосование в сенате по вопросу о злоупотреблении американским президентом властью прошло со счетом 52:48 в пользу президента).



Для справки



Неоконов в США считают частью "глубинного государства", закрытой группой влияния как среди демократов, так и республиканцев, или даже "политической мафией".



Washington ProFile в 2003 году посвятил этому статью с соответствующим названием: ""Неоконсерваторы": группа единомышленников или политическая мафия".



В этой статье отмечено, что "неоконсерваторы" - приверженцами сложного комплекса политических и военных идей, впервые сформулированных в 1950-е годы. Без сомнения, во многих своих проявлениях, внешняя политика США ныне во многом отвечает представлениям неоконсерваторов. Наиболее известными представителями неоконсерваторов принято считать бывших заместителей министра обороны США Пола Волфовитца и Дагласа Фейта, экс - руководителя администрации вице-президента США Льюиса Либби, бывших высокопоставленных чиновников, а затем сотрудников Института Американского Предпринимательства Джин Киркпатрик и Ричарда Перла и других. Все эти люди схожи в одном: они давно и последовательно выступают за проведение активной, иногда агрессивной и, если требуется, односторонней внешней политики США, целью которой должно быть распространение демократии, защита прав человека и утверждение мирового лидерства США.



Многие аналитики считают неконсерваторов неким тайным клубом или секретным обществом, а также неформальным еврейским политическим лобби, которое проводит политику в интересах Израиля. Однако это не соответствует действительности. Многие неоконсерваторы, пишет "Washington ProFile" - евреи, но евреев много и среди других политических течений США, а в либеральных кругах они наиболее многочисленны. Кроме того, большую часть неоконсерваторов составляют англосаксы, потомки германских эмигрантов, среди них достаточно много выходцев из стран Азии и Ближнего Востока. Многие действия неоконсерваторы предпринимают отнюдь не в интересах Израиля: например, они активно поддерживали операцию в Косово, которая отражала интересы мусульман, а отнюдь не евреев. Неоконсерваторы с подозрением относятся к Китаю, который является крупнейшим покупателем израильского оружия и т.д.



Неоконсерваторы уверены, например, что для того чтобы уничтожить режимы в Иране и Северной Корее стоит обсуждать возможность применения военной силы, потому что, по их мнению, военная операция иногда является наименьшим злом. В частности, военную силу имеет смысл применять в ситуации, когда агрессивный режим угрожает применить оружие массового уничтожения, что может привести к появлению огромного количества жертв.



Складывается впечатление, что неоконы - республиканцы вновь, как и начале года, взяли Трампа в железные тески принятия решений и выдвинули ему безальтернативные условия.



Сценарий следующий . Неоконы оказывают Трампу помощь по трем направлениям:



поддерживают Трампа в Верховном Суде на слушаниях по фальсификациям выборов;



снимают обвинения с его родственников и с него самого по делам об уклонении от налогов;



не препятствуют ему баллотироваться в президенты США в 2024 году в случае окончательного проигрыша нынешних выборов.



Взамен Трамп должен был сделать то, что он и сделал – дать отмашку как действующий президент США на акты международного терроризма против Ирана.



Новая война на Ближнем Востоке как итог внутриполитической конфронтации в США?



Американские СМИ цитируют заявление Роберта Малли, который служил советником по Ирану в администрации президента Барака Обамы:



"Цель состоит в том, чтобы, с одной стороны, просто нанести как можно больший ущерб экономике Ирана и его ядерной программе, с другой - осложнить президенту Байдену… восстановить ядерную сделку".



Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан назвал ликвидацию Фахризаде "убийством" и "актом государственного терроризма" (не назвав при этом виновника) и призвал иранцев ничего не делать, пока место в Вашингтоне не займет ответственное руководство.



Бен Родс, заместитель советника Обамы по национальной безопасности, назвал в Твиттере операцию "возмутительным актом, направленным на подрыв дипломатии между новой администрацией США и Ираном".



В минувшие выходные аналогичные взгляды, хотя и менее откровенно, выразили бывшие высокопоставленные представители министерства обороны Израиля. По их словам, Нетаниягу очень обеспокоен тем, что при Байдене Америка возвратится к "ядерной сделке", а ликвидация в Тегеране создала факты, которые могут помешать региональной политике новой администрации.



Еще до того, как Байден вступит в должность, может разразиться серия ответных действий, которая втянет в себя уходящую администрацию, пишут израильские аналитики.



Британская арабоязычная газета Rai Al Youm пишет, что в настоящее время на закрытых встречах в иранских политических кругах активно обсуждают, как отреагировать на последнюю операцию.



Первая группа представляет собой умеренное и прагматичное крыло, возглавляемое президентом Хасаном Роухани и его правой рукой Мохаммадом Джавадом Зарифом, министром иностранных дел. По их мнению, цель убийства физика-ядерщика - спровоцировать Иран на поспешный ответный удар, который бы дал президенту Дональду Трампу и его союзнику Нетаньяху предлог для начала широкомасштабного наступления с целью уничтожения иранских ядерных объектов и инфраструктуры, будь то при непосредственном участии Америки или посредством Израиля. Примечательно, что подготовка в данной атаке почти завершена с прибытием авианосцев, других военных кораблей и гигантских бомбардировщиков B-52 в Персидский залив и другие районы Ближнего Востока.



Вторую группу возглавляют верховный лидер Ирана Али Хаменеи, командующий Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами и ястребы правящего режима. Они требуют немедленного и решительного ответа, не дожидаясь окончания президентского срока Дональда Трампа и смены администраций, поскольку чаша переполнена и статус Ирана как лидера оси сопротивления и шиитского мира резко пошатнулся. В настоящее время политики этого крыла выбирают цели для быстрого ответного удара, который будет нанесен либо внутри, либо за пределами оккупированной Палестины.



Это объясняет, почему Израиль объявил состояние повышенной готовности в своих посольствах по всему миру, поскольку они могут стать объектом нападений.



Сегодня второе крыло имеет преимущество, подвергая резкой критике своих коллег из умеренного крыла и возлагая на них ответственность за случившееся.



В связи с этим у многих возникают вопросы о характере будущих иранских действий, когда они будут предприняты и где. Возьмет ли на себя эту задачу Корпус стражей исламской революции, как это было в случае нападений на нефтяные танкеры в Персидском заливе и сбитого там американского беспилотника Global Hawk, или ее следует возложить на иранскую армию, как во время ракетного удара по базе Айн-эль-Асад в отместку за убийство Сулеймани?



Ответ может быть комплексным. Имеется в виду участие союзных Ирану вооруженных формирований, таких как "Хизбалла" (Ливан), "Ансар Аллах" (Йемен), "Хашд аш-Шааби" (Ирак), ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине" (запрещена в РФ ). Примером может служить удар крылатой ракетой, которую запустило хуситское движение "Ансар Аллах" по саудовскому нефтяному объекту в городе Джидда во время встречи Нетаньяху, Помпео и ибн Салмана в Неоме.



Неделю назад израильская армия провела военные учения. Отрабатывалась ситуация, когда Израиль подвергается ракетному обстрелу одновременно с нескольких фронтов. Аналогичные военные учения провели региональные союзники Соединенных Штатов - Египет, Саудовская Аравия, Эмираты и Иордания.



Согласно международному информационному агентству Reuters, упомянутый визит Майка Помпео в Тель-Авив на прошлой неделе должен был послужить тому, чтобы стороны подготовились к возможным последствиям, включая начало новой войны в регионе.



Владимир Овчинский Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606856400

Новости Казахстана

- Маулен Ашимбаев принял участие в мероприятиях МПА СНГ

- Н.Нигматулин: в повестке Мажилиса - законопроекты по повышению конкурентоспособности науки

- Алихан Смаилов принял участие в онлайн-заседании Совета ЕЭК

- В Аппарате Совета Безопасности состоялось совещание по вопросам противодействия преступности

- Кадровые перестановки

- Объем кредитования экономики Казахстана продолжает увеличиваться

- Никакой дискриминации казахского языка в советское время не было

- Хочу все взять!

- "Моссад" запустил ядерную реакцию

- Как Байден будет вырывать власть из рук Трампа