Для чего Эрдоган направил в Карабах элитный спецназ, - В.Мухин

00:16 02.12.2020

Против армянских войск и российских миротворцев могут быть развязаны диверсионные действия

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

1.12.2020



Азербайджанские военнослужащие рассчитывают на помощь турецких коллег в Карабахе.

Анкара начинает теснить РФ в зоне карабахского конфликта. На фоне сообщения Министерства национальной обороны Турции о подписании с РФ соглашения о создании совместного Центра мониторинга, Баку заявил, что турецкие военные уже действуют в Карабахе в качестве саперов. Telegram-канал "Голос Турции" опубликовал фото одной из таких групп, предположив, что это "отряд спецназа SAS". Планировалось, что центр с применением беспилотных летательных аппаратов будет осуществлять "сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении сторонами режима прекращения огня". О действиях в зоне конфликта военных из Турции, тем более спецназа, речь не шла.



Теперь помимо мониторинговых задач Анкара при поддержке Баку с помощью своих военных будет, видимо, решать в Карабахе и другие задачи. Основания полагать, что в регионе действуют не только саперы, но и спецназ из состава Сил специальных операций (ССО), имеющихся в составе ВС Турции, имеются. "Голос Турции" в июне 2020-го публиковал фото "группы разминирования из отряда морского спецназа SAS", прибывшей из Турции в южную часть Триполи. Сообщалось тогда, что она должна была помочь силам Правительства национального согласия (ПНС) обезопасить освобожденные территории. Позже выяснилось, что спецназ занимался не столько разминированием, сколько подготовкой ливийских элитных "коммандос" для борьбы против сил Ливийской национальной армии, находящейся в оппозиции к ПНС. В материале Института Ближнего Востока "Разведывательное сообщество Турецкой Республики" сообщается, что одна из задач подразделений турецких ССО при действиях за рубежом – это "разведывательно-диверсионные и контртеррористические операции, а также рейдовые операции в тылу противника". Лишь при необходимости, для прикрытия, они "выполняют поисково-спасательные функции", в том числе разминирование.



Отметим, что на опубликованных фото из Карабаха турецкие военные запечатлены с техникой для точечного разминирования. При этом у России – самая мощная в зоне конфликта группировка, сформированная на базе Международного противоминного центра, у которой наработан большой опыт по разминированию территорий в Сирии, Лаосе и других странах. В Карабахе за две недели россияне разминировали 24 га местности и 8 км дорог, обезвредив 750 взрывоопасных предметов.



Анализ публикаций "Голоса Турции", которые, как правило, актуальны и правдивы, позволяет сделать вывод, что эта интернет-платформа приближена к турецким информспецслужбам, формирующим положительный образ своей страны в глазах россиян. И в этом случае сообщения о присутствии в Карабахе "спецназа SAS" можно рассматривать как демонстрацию побед Анкары и безрезультатности попыток Москвы помешать руководству Турции в реализации его геополитических целей в постсоветском Закавказье.



"НГ" уже писала о разногласиях Москвы и Анкары по поводу участия Турции в миротворческом процессе в Карабахе (см. номер от 10.11.20). После подписания 9 ноября Москвой, Баку и Ереваном трехстороннего заявления о прекращении огня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу настаивал на том, что "наряду с российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе будут созданы отдельные турецкие наблюдательные посты на местах". Практически о том же заявил 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что в отношениях с Анкарой есть разногласия в подходах к урегулированию в Нагорном Карабахе. Но Москва продолжает держаться позиции, что турецких военнослужащих в Карабахе не будет, а турецкое присутствие ограничится работой в совместном Центре мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, который будет находиться на территории Азербайджана вне зоны конфликта. При этом ранее в Турции на политическом уровне в ускоренном порядке были приняты решения о направлении турецких военных в Азербайджан. 22 ноября турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил, что туда отправятся подразделения Сухопутных войск ВС Турции.



"Где есть пехота, там элитный спецназ всегда может затесаться", – заявил "НГ" генерал-лейтенант запаса Юрий Неткачев, который служил в должности замкомандующего Группы российских войск в Закавказье и был негласным министром обороны в правительстве Аджарии, которое после распада СССР находилось в оппозиции к официальному Тбилиси. "Я по опыту Сухуми знаю, какую роль может сыграть спецназ в дестабилизации обстановки, решении политических вопросов в сепаратистском регионе. Тогда против Абашидзе действовал спецназ Саакашвили. Сейчас Алиева в Баку негласно поддерживает турецкий спецназ", – отмечает эксперт.



По мнению Неткачева, цель Турции – вытеснить Россию из Карабаха и всего Закавказья. "Это можно сделать с участием турецких ССО путем диверсий, настраивания местного населения против российских миротворцев и т.д.", – полагает Неткачев. Он напоминает, что до начала карабахской войны в Азербайджане прошли антироссийские манифестации, в которых население наряду с азербайджанскими флагами использовало турецкие. "Сейчас тыловое снабжение группировки миротворческих сил в Карабахе осуществляется через территорию Азербайджана. Что характерно – российские автомобильные колонны идут по дорогам страны в сопровождении местной полиции и без символов РФ. По-моему, это сделано, чтобы не привлекать внимания местных, среди которых имеются не очень довольные действиями РФ", – считает Неткачев.



Telegram-канал Azerbaijani Armed Forces сообщил во вторник: "Армянские и некоторые проармянские российские СМИ распространяют информацию о том, что якобы в Азербайджане население выражает недовольство российским миротворческим контингентом, звучат призывы выгнать русских из Карабаха, в том числе военным путем". "Вряд ли здесь видны уши российских и армянских СМИ, которые как бы науськивают азербайджанцев. Думается, это выгодно Турции, и ее информспецназ ведет такую работу", – говорит Неткачев.