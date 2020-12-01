Президентство Байдена дает Хафтару шанс прибрать к рукам Ливию, - "НГ"

00:19 02.12.2020

Лоббистская кампания врагов фельдмаршала рискует провалиться

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

1.12.2020



Лоббисты ливийского Правительства национального согласия (ПНС) начинают комплексную кампанию по оказанию влияния на новую администрацию президента США. Юридическая группа "Ливийско-американский альянс" готовит для Джозефа Байдена и его команды целый доклад, посвященный деятельности командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Он призван убедить Белый дом, что военачальник больше не является частью будущего Ливии. Однако эксперты не исключают, что президентство Байдена может разочаровать Триполи.



Доклад Ливийско-американского альянса посвящен главным образом военным преступлениям, в которых обвиняют Хафтара. Глава лоббистской группы Эсам Омейш пояснил, что командующий ЛНА поддерживает государственный проект авторитарного типа, которому нет места в бывшей Джамахирии. По мнению лидера Ливийско-американского альянса, до администрации Байдена нужно ясно донести этот сигнал. Наметившиеся недавно признаки прогресса в урегулировании и даже появившиеся договоренности между Западной и Восточной Ливией о создании совместных органов власти под эгидой ООН в расчет представителями Триполи, по-видимому, не принимаются: Хафтара считают способным на срыв инициативы.



Бывший сотрудник Госдепа Уильям Лоуренс, который консультирует ливийских политиков, пояснил жуналистам: в Триполи надеются, что Байден, который в эпоху своего вице-президентства выступал против военного вмешательства стран НАТО в отношении режима Муаммара Каддафи, уделит ливийскому конфликту гораздо больше внимания, чем это было в последнее время. По словам Лоуренса, лоббисты Триполи не хотят упускать время для того, чтобы повысить приоритет ливийского вопроса в повестке и подготовить почву для работы с новой администрацией президента США. "Им действительно необходимо сделать это в период перехода власти, – подчеркивает бывший дипломат. – Вот почему все попытки интенсивного лоббирования начинаются сейчас".



Администрация Дональда Трампа занимала неоднозначную позицию по Ливии. 15 апреля 2019 года между американским лидером и Хафтаром состоялись телефонные переговоры, в ходе которых, как сообщила позднее пресс-служба Белого дома, Трамп "признал значительную роль фельдмаршала в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности нефтяных ресурсов Ливии". Также отмечалось, что стороны "обсудили общее видение перехода Ливии к стабильной и демократической политической системе". В своем материале по этой теме американская газета Wall Street Journal отмечала, что американская администрация решила выступить на стороне командующего ЛНА под влиянием Египта и Саудовской Аравии.



На неофициальном уровне были предположения, что командующему ЛНА в президентской администрации симпатизировал и бывший помощник по национальной безопасности Джон Болтон. Именно такой расклад привел к усилению лоббистских войн в Вашингтоне – между представителями ЛНА и Триполи. Интересы Хафтара в Вашингтоне с того момента стало представлять лоббистское бюро Linden Government Solution, а также, как предполагают эксперты, фирма Federal Advocates. В базе данных Минюста США она зарегистрирована от имени эмиратовской компании Opus Capital Asset Limited FZE. В своих докладах эксперты ООН связывали последнюю с наемниками, воюющими на стороне ЛНА. Однако сейчас Хафтар отказался от своего лоббистского "актива" в США.



Примерно в то же время был создан Ливийско-американский альянс, который посвятил усилия тому, чтобы обратить внимание властей США на гибель мирного населения в бывшей Джамахирии в результате наступательных операций ЛНА. Лоуренс отмечает, что до настоящего момента американская политика на ливийском направлении была определена логикой геополитического противостояния с Россией: "Для нынешней администрации в действительности значение имеют главным образом роль российских наемников и перспективы создания российского порта на юге Средиземноморья или любой другой средиземноморской российской базы". Это является красной линией для американских властей, считает бывший дипломат.



В разговоре с "НГ" научный сотрудник нидерландского института международных отношений "Клингендаль" Джалел Харшауи заявил, что новый американский лидер может оказаться гораздо более жестким в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который оказывает военную помощь ПНС. И такая позиция, несомненно, повлияет на ситуацию в Ливии. "Это косвенно приведет к увеличению давления на лагерь Триполи, – предположил эксперт. – Многие наблюдатели полагают, что администрация Байдена будет жестче в отношении Объединенных Арабских Эмиратов (считаются одними из основных спонсоров Хафтара. – "НГ"), но эти ожидания могут не оправдаться".



Харшауи обращает внимание на то, что во время второго президентского срока Барака Обамы Эмираты продемонстрировали исключительную способность налаживать отношения с политиками-демократами в США, но делать то, что им хотелось. "Администрация Байдена не допустит дерзких и эффектных шагов со стороны ОАЭ, однако это не значит, что на Эмираты будет оказываться давление", – заключил эксперт.