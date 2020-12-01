Киргизию ждут предсказуемые выборы президента. Москва подстрахует Бишкек в любом случае, - В.Панфилова

07:40 02.12.2020

1.12.2020



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Талант Мамытов расскажет в Москве о нюансах президентских выборов в Киргизии.

Россия направит в Бишкек миссию наблюдателей на президентские выборы в Киргизии, которые состоятся 10 января 2021 года. Речь об этом пойдет 7 декабря на встрече в Москве спикеров Государственной думы РФ Вячеслава Володина и киргизского парламента Таланта Мамытова.



Вячеслав Володин пригласил Таланта Мамытова, который занимает пост торга (спикера) Жогорку Кенеша и исполняет обязанности президента Киргизии в Москве в ходе онлайн-заседания совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. "Надеюсь, что мы с вами увидимся в понедельник, когда вы будете с официальными визитом в России. Мы сможем более подробно многие вопросы обсудить", – сказал Володин, обращаясь к Мамытову. И.о. президента Киргизии приглашение Володина принял и 7 декабря отправится в Москву, подтвердил ресурсу 24. kg руководитель отдела информационной политики аппарата главы государства Нургазы Анаркулов.



После государственного переворота 5 октября в Киргизии Россию посетили ныне исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков и глава МИДа Руслан Казакбаев. Новый киргизский лидер Садыр Жапаров удостоился лишь телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.



Жапаров рассказал о развитии ситуации в республике. Путин выразил надежду на стабилизацию обстановки и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем. Был затронут и ряд практических вопросов, как, например, возобновление финансовой и иной помощи Бишкеку. И вскоре в Киргизию направились караваны с гуманитарным грузом. Примеру России последовали Казахстан с Узбекистаном – они послали медицинские средства, необходимые для борьбы с коронавирусом.



Политолог Марс Сариев считает, что Москва хотя и осторожно, но делает ставку на Жапарова. Де-факто его признали и в Нур-Султане, поскольку все бизнес-вопросы с казахстанскими инвесторами решены, и в Ташкенте.



"У Жапарова колоссальная поддержка в провинции. Он стал народным лидером. Он борется с коррупционерами и результаты этой борьбы может предъявить. Например, бывший заместитель начальника таможни Раимбек Матраимов возвращает награбленное в бюджет страны. Активную работу проводит его и.о. премьера Артем Новиков", – сказал "НГ" Марс Сариев.



Садыр Жапаров стал народным лидером, за ним улица, а ученые уже "лепят" ему "подходящую биографию", выискивая в архивах доказательства древности и могущества его рода, который проживал на берегах Иссык-Куля. Это повысит его авторитет: традиционное киргизское общество все еще основано на кланах и тайпах (по типу чеченских тейпов). Какие-то элитные группы вряд ли могут сегодня выступить против Жапарова, поскольку в тайповой системе Жапаров имеет преимущество.



Кроме своих сторонников Жапаров может получить голоса экс-президента Алмазбека Атамбаева, который уже сегодня может оказаться на свободе. 1 декабря 2020 года Верховный суд Киргизии отменил ему один из приговоров. Видимо, будут пересмотрены и другие его дела.



По словам Марса Сариева, Россия и соседи заинтересованы в победе Жапарова и в его реформе по переводу Киргизии с парламентской на более "понятную" президентскую форму правления.