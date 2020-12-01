 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тегеран ищет способы наказать Трампа, - Г.Петров
07:52 02.12.2020

Иран обвиняет в убийстве своего физика Израиль, США и Саудовскую Аравию
Геннадий Петров
1.12.2020
Депутаты Меджлиса Ирана все как один хотят правосудия над убийцами Фахризаде.
Иранский Меджлис (парламент) дал ответ на убийство физика Мохсена Фахризаде. Депутаты приняли закон, согласно которому страна отказывается от своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Возможно, он не будет утвержден и не вступит в силу. Однако диалог Ирана с администрацией Джозефа Байдена будет серьезно затруднен. Тем более что официальный Тегеран утверждает: к убийству Фахризаде причастен действующий президент США Дональд Трамп и этому есть доказательства.

Голосование по законопроекту "о стратегических мерах по отмене санкций" Меджлис провел на день раньше, чем первоначально планировалось. Такая спешка, вероятно, объясняется новыми обстоятельствами убийства Фахризаде, которое, напомним, произошло 27 ноября неподалеку от Тегерана.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что преступление стало следствием заговора Израиля, Соединенных Штатов и Саудовской Аравии. Из его слов следует, что с подготовкой убийства Фахризаде связана, в частности, недавняя поездка госсекретаря США Майкла Помпео на Ближний Восток. О наличии неких доказательств против организаторов преступления генсека ООН Антониу Гутерриша предупредил в своем письме постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Насколько можно судить из заявлений иранских официальных лиц, самое весомое доказательство того, что убийство Фахризаде было подготовлено на государственном уровне, – это то, что он был застрелен с помощью управляемого через спутник оружия. Физик и его автомобиль были расстреляны из пулемета, установленного на припаркованной машине. Пулемет управлялся дистанционно, с помощью спутника, утверждает иранский арабоязычный телеканал Alam.

В иранских СМИ подчеркивают, что такого рода технологиями располагают США. Иранский телеканал Press-TV сообщает, что в ближайшее время Министерство разведки страны назовет имена непосредственных убийц. Пока секретарь Высшего совета национальной безопасности контр-адмирал Али Шамхани ограничился лишь сообщением, что в деле замешаны "Моджахеды иранского народа". Эта левацкая организация в 1980-е годы имела тесные связи с режимом Саддама Хусейна и вела борьбу с иранскими властями методом терактов. После вторжения американцев в Ирак "Моджахеды иранского народа" были разоружены, официально отказались от террора, поэтому в ряде стран, в частности в США, исключены из списка террористических организаций. Но Иран утверждает, что группировка лишь сменила хозяев. Сейчас она якобы тесно сотрудничает с израильской разведкой и ЦРУ.

Как бы то ни было, иранские власти решили поспешить с ответом на убийство Фахризаде. Как сообщает агентство Irna, в Меджлисе из 290 депутатов 251 высказался за принятие законопроекта. После голосования некоторые депутаты кричали "смерть Америке!" и "смерть Израилю!". Новации, вводящиеся законом "о стратегических мерах по отмене санкций", весьма существенны. Главные из них – в том, что Иран отказывается от обязательств не получать оружейный уран и допускать на все свои объекты инспекторов МАГАТЭ. Ранее Дональд Трамп и члены его администрации неоднократно заявляли, что и то и другое рассматривается США как угроза своей безопасности и интересам. Так что вероятность военного конфликта между США и Ираном резко повышается – но только в случае, если законопроект приобретет силу закона. Этого может не произойти. Иранская политическая система предполагает, что законопроекты Меджлиса должны пройти утверждение Совета стражей Конституции. Этот орган возглавляется консервативным клириком 93-летним аятоллой Ахмадом Джаннати и фактически подчиняется верховному руководителю Ирана Али Хаменеи. Он пока не озвучил свою позицию относительно целесообразности выхода из "ядерной сделки".

Между тем Израиль готовится к тому, что Иран продолжит ответные действия на убийство Фахризаде. Генеральный директор израильского МИДа Алон Ушпиз разослал письмо в диппредставительства своей страны с просьбой соблюдать меры безопасности. Рекомендовано воздержаться от посещения ОАЭ и Бахрейна. Обе эти страны заключили соглашение о нормализации отношений с Израилем. А значит, там, как считают израильские власти, Иран может нанести удар.

Руководитель Центра прикладных политических исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков скептически отнесся к предположению, что убийство Фахризаде могло стать способом Трампа помешать Байдену наладить диалог с Ираном. "Если появятся доказательства, что он пошел на организацию убийства, это может стоить ему свободы. Многие демократы высказываются за то, чтобы привлечь Трампа к уголовной ответственности, и тут им такой подарок преподнесут", – сказал "НГ" эксперт.

Источник - ng.ru
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