 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 02.12.2020
08:39  Рэй Брэдбери: в "умном доме" некому будет жить
08:37  Розовые ушанки. Женщины Джо Байдена, - Вл.Малышев
08:20  Британский суд заморозил $5 млрд!!! активов мутного каз-олигарха Булата Утемуратова
08:17  "Я ему не завидую": Елбасы об Аблязове. А он?
08:13  Троцкист, двурушник, враг народа. Из партии Нур-Отан и КазМажилиса с позором изгнали предателя-разоблачителя Альтаева
07:56  Перепутушки. Псаки отмочила первый ляп на посту главы пресс-службы Байдена
07:53  НАТО решит судьбу своей афганской миссии вместе с Джо Байденом, - А.Серенко

07:52  Тегеран ищет способы наказать Трампа, - Г.Петров
07:40  Киргизию ждут предсказуемые выборы президента. Москва подстрахует Бишкек в любом случае, - В.Панфилова
00:30  Если Европа не защитит себя, она станет халифатом, - Алексей Алешковский
00:24  Благо или проклятие: Есть ли чрезмерная зависимость Узбекистана от золота
00:21  Русская тусовка из Таиланда и Гоа возвращается на биржу труда
00:19  Президентство Байдена дает Хафтару шанс прибрать к рукам Ливию, - "НГ"
00:16  Для чего Эрдоган направил в Карабах элитный спецназ, - В.Мухин
00:15  Перерыв на ОПЕК: почему нефтяной картель столкнулся с противоречиями
00:13  Нефть подставила арабов под удары Ирана, - Н.Кожанов
00:09  Путин опять заговорил о военном альянсе с Китаем. Почему? - А.Габуев
00:06  Россия продолжает оплачивать "многовекторную" проституцию режима Лукашенко, - С.Артеменко
00:00  Однажды в Америке – 2020. Международный терроризм как продолжение внутренней политической борьбы в США, - В.Овчинский
Вторник, 01.12.2020
23:27  Как Запад осуществляет внешнее управление Украиной, - Н.Стороженко
19:38  Назарбаев опроверг перенос столицы Казахстана в Туркестан
19:36  Ностальгия или история? Зачем Таджикистану памятники Ленина
19:28  Covid-19, занятость, демократия... французская молодежь застряла в спирали пессимизма, - Моника Дагно
18:13  ШОСсовские сезоны: Центральная Азия стала ключевым регионом, - Д.Борисов
18:08  Бранный мир. В чем смысл "дружбы" России с Турцией? - Е.Сокирянская
18:07  Как поляк Ян Собеский спас Европу от исламизации (история)
18:04  Конституционные страсти в КР: отказ от русского и "кыргызская Тихановская"
18:03  Ирану нужна ядерная бомба, и он ее сделает, - Л.Степушова
16:51  Советская грамота. Копируют ли Россия и Китай законы друг друга, - Павел Бажанов
16:48  Диктатура меньшинств сломает хребет американской нации, - А.Каневский
16:40  Казахстан. Кто после схода с дистанции ОСДП станет оппонентом режима?
14:54  Как Китай преследует граждан, производящих расследование по коронавирусу, - Брис Педролетти
14:52  Как рассчитать порог бедности в Узбекистане, - Уильям Зейтц
14:50  Кыргызстан. Страна с сумрачными перспективами
14:41  Туркменистан: голод продолжается, цены и доллар растут, власти готовятся к праздникам
13:56  Исламисты в Ливии надеются остаться у власти – Запад не против, - А.Веселов
10:46  Никакой дискриминации казахского языка в советское время не было, - М.Телибеков
10:33  В США сгорел (не на работе) 46-летний миллиардер-веб-магазинщик Шей (сын тайских мигрантов)
09:55  Висконсин и Аризона последними из "колеблющихся" штатов подтвердили победу Байдена. Трамп - иди домой!
09:02  "Псакинг" станет символом президентства Байдена, - И.Яровая
08:52  Доживем до вторника: решит ли ОПЕК+ продлить сокращение по добыче нефти
08:48  Испытание Байдена Китаем, - Владимир Волошин
08:44  Новая конституция Киргизии расколола общество.Бишкек от "островка демократии" переходит к авторитаризму, - "НГ"
08:38  Гастарбайтеры оставили Россию без упаковщиков, грузчиков, разнорабочих, - "СП"
07:46  Раму в рамки! Тайская молодежь идет на обострение отношений с монархией, - Д.Моисеев
06:58  Эх, хвост, чешуя... ЕС запретил эсто-латыше-литовским рыбакам... ловить рыбу
03:54  В Ираке неизвестным беспилотником убит иранский генерал Шахдан
00:58  Что будет с долларом при Байдене? - Михаил Хазин
00:49  "Все делалось для того, чтобы обанкротить „Узбекнефтегаз"" - министр Султанов
00:41  Мир замедленного действия Тупик на межафганских переговорах в Дохе вызвал новую волну насилия, - С.Строкань
00:32  Самоубийство западной цивилизации, - Е.Пустовойтова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
НАТО решит судьбу своей афганской миссии вместе с Джо Байденом, - А.Серенко
07:53 02.12.2020

В альянсе видят, что талибы не выполняют условия сделки с США
Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"
30.11.2020

Североатлантический союз примет решение о судьбе своей миссии в Афганистане совместно с администрацией нового американского президента Джо Байдена. Об этом на пресс-конференции 30 ноября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Ожидается, что это произойдет в феврале 2021 года на встрече глав государств-членов альянса.

"Мы не должны недооценивать уровень угроз в Афганистане, с которыми сталкиваемся сегодня, - заявил Йенс Столтенберг, выступая на онлайн пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая состоится 1-2 декабря. – Перед нами стоит очень трудная дилемма – уходить из Афганистана или остаться там".

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что согласно договору между США и "Талибаном" (организация запрещена в РФ) все иностранные силы должны уйти из Афганистана к 1 мая 2021 года: "Нам предстоит принять в связи с этим решение: или мы остаемся там, потому что мы понимаем, что "Талибан" не выполняет свою часть соглашения (с США – "НГ"). Тогда мы должны быть готовы к продолжению боевых действий. Или же мы уходим, и тогда рискуем потерять наши достижения в борьбе с терроризмом".

Какую бы стратегию в итоге не выбрали члены Североатлантического союза, это, по словам Йенса Столтенберга, "будет очень трудное решение", которое НАТО примет в начале 2021 года вместе с администрацией нового американского президента Джо Байдена. Генсек НАТО дал понять, что не намерен обсуждать этот вопрос с Дональдом Трампом и его уходящей командой: "С января мы будем работать с администрацией президента Байдена".

"Чтобы мы не сделали, нам надо координировать наши действия с США, - отметил Йенс Столтенберг, говоря о перспективах выбора новой афганской стратегии альянса. - У меня недавно был замечательный телефонный разговор с избранным президентом Джо Байденом. Мы знаем друг друга много лет. Он очень умный человек, прекрасно разбирается в вопросах безопасности и НАТО. Он приверженец сотрудничества Северной Америки и НАТО. Надеюсь, что мы будем успешно взаимодействовать. Я подчеркнул в телефонном разговоре важность Афганистана и обратил внимание на дилемму, с которой мы сталкиваемся. И что у каждого нашего решения будет своя цена".

По словам Йенса Столтенберга, перспективы миссии НАТО в Афганистане будут определены на встрече лидеров стран-членов альянса с непременным участием нового президента США, которая состоится в начале будущего года (предположительно в феврале): "Мы должны будем оценить прогресс в афганском мирном процессе. Мы приветствуем переговоры в Дохе (между талибами и афганским правительством – "НГ"). Это историческое событие. Здесь нет никаких гарантий успеха, но это сегодня единственный путь к достижению мира. Мы призываем "Талибан" выполнять свои обязательства. Афганское правительств должно использовать этот шанс на поиск мира. Мы на встрече с президентом Байденом оценим ситуацию и примем решение об уходе или сохранении сил НАТО в Афганистане".

Судя по риторике Йенса Столтенберга, сегодня он не является сторонником форсированного вывода сил НАТО из Афганистана, чего добивается уходящий американский президент Дональд Трамп и афганские талибы: "Есть риск потерять все наши достижения в Афганистане за последние двадцать лет. Нельзя также допустить, чтобы ИГИЛ (организация запрещена в РФ) действовал в Афганистане". Похоже, что задача предотвращения попытки сторонников ИГИЛ реанимировать проект "халифата", станет одним из основных аргументов в пользу вероятного решения НАТО остаться в Афганистане.

Комментируя начавшийся вывод войск США из Афганистана, Йенс Столтенберг подчеркнул, что миссия НАТО в этой стране сохранится: "Мы сохраним наши базы, прежде всего, Германии на севере Афганистана и Италии на западе страны. Разумеется, сохранится также база в Кабуле. Все страны НАТО и наши партнеры заявили о продолжении участия в миссии в Афганистане".
Генеральный секретарь альянса также отметил, что сокращение войск США в Афганистане не подорвет американскую роль в обеспечении остающегося в стране западного контингента, занимающегося подготовкой афганских сил безопасности. По словам Йенса Столтенберга, американцы будут продолжать сотрудничать в таких ключевых сферах, как авиационные перевозки, медицинское обслуживание и разведка.

Йенс Столтенберг напомнил, что в настоящее время численность миссии НАТО в Афганистане составляет примерно 11 тыс. чел., хотя еще несколько лет назад она достигала 100 тыс. чел. Столь значительное сокращение натовского контингента стало возможным благодаря эффективной стратегии альянса, предусматривающей крупные инвестиции в подготовку и обучение афганских национальных сил безопасности. "Лучший способ стабилизировать обстановку в Афганистане – это подготовить собственные силы безопасности этой страны, которые и будут противостоять террористам. Германия, например, имеет самый крупный контингент, служащие которого готовят афганские силы на севере страны". "Члены НАТО обязались предоставить финансирование афганским силам безопасности до 2024 года", - отметил при этом Йенс Столтенберг. Очевидно, что эта натовская поддержка может быть сохранена и на более продолжительный срок.

Генеральный секретарь Североатлантического союза осудил рост насилия в Афганистане и многочисленные случаи нападений террористов. "Мы уже наблюдали несколько таких нападений, - сказал Йенс Столтенберг. - Некоторые нападения осуществляет "Талибан", некоторые - ИГИЛ. Но "Талибан" несет ответственность за очень высокий уровень насилия".
"Мы призываем "Талибан" снизить уровень насилия и выполнить свои обещания по разрыву всех связей с "Аль-Каидой" (организация запрещена в РФ – "НГ") и другими террористическими группами", - сказал Йенс Столтенберг, подчеркнув, что "мы не должны недооценивать угрозы, с которыми сталкиваемся сегодня в Афганистане".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606884780
Новости Казахстана
- Письма и телеграммы поздравления по случаю Дня Первого Президента Республики Казахстан
- Рабочий график главы государства
- Назарбаев рассказал, о чем говорил с Токаевым за день до своей отставки
- Маулен Ашимбаев: Выдающиеся личные качества Елбасы определили эффективную стратегию развития Независимого Казахстана
- Н.Нигматулин принял участие в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ
- Ко Дню первого президента
- Сенаторы рассмотрят изменения законодательства об аутстаффинге
- Премьер-Министр РК А. Мамин предложил усилить сотрудничество государств ШОС в агропромышленной сфере
- О ситуации на финансовом рынке в октябре 2020 года
- Семейное насилие нужно искоренять, но не в ущерб семье
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  