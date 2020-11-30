НАТО решит судьбу своей афганской миссии вместе с Джо Байденом, - А.Серенко

07:53 02.12.2020

В альянсе видят, что талибы не выполняют условия сделки с США

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

30.11.2020



Североатлантический союз примет решение о судьбе своей миссии в Афганистане совместно с администрацией нового американского президента Джо Байдена. Об этом на пресс-конференции 30 ноября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Ожидается, что это произойдет в феврале 2021 года на встрече глав государств-членов альянса.



"Мы не должны недооценивать уровень угроз в Афганистане, с которыми сталкиваемся сегодня, - заявил Йенс Столтенберг, выступая на онлайн пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая состоится 1-2 декабря. – Перед нами стоит очень трудная дилемма – уходить из Афганистана или остаться там".



Генеральный секретарь НАТО напомнил, что согласно договору между США и "Талибаном" (организация запрещена в РФ) все иностранные силы должны уйти из Афганистана к 1 мая 2021 года: "Нам предстоит принять в связи с этим решение: или мы остаемся там, потому что мы понимаем, что "Талибан" не выполняет свою часть соглашения (с США – "НГ"). Тогда мы должны быть готовы к продолжению боевых действий. Или же мы уходим, и тогда рискуем потерять наши достижения в борьбе с терроризмом".



Какую бы стратегию в итоге не выбрали члены Североатлантического союза, это, по словам Йенса Столтенберга, "будет очень трудное решение", которое НАТО примет в начале 2021 года вместе с администрацией нового американского президента Джо Байдена. Генсек НАТО дал понять, что не намерен обсуждать этот вопрос с Дональдом Трампом и его уходящей командой: "С января мы будем работать с администрацией президента Байдена".



"Чтобы мы не сделали, нам надо координировать наши действия с США, - отметил Йенс Столтенберг, говоря о перспективах выбора новой афганской стратегии альянса. - У меня недавно был замечательный телефонный разговор с избранным президентом Джо Байденом. Мы знаем друг друга много лет. Он очень умный человек, прекрасно разбирается в вопросах безопасности и НАТО. Он приверженец сотрудничества Северной Америки и НАТО. Надеюсь, что мы будем успешно взаимодействовать. Я подчеркнул в телефонном разговоре важность Афганистана и обратил внимание на дилемму, с которой мы сталкиваемся. И что у каждого нашего решения будет своя цена".



По словам Йенса Столтенберга, перспективы миссии НАТО в Афганистане будут определены на встрече лидеров стран-членов альянса с непременным участием нового президента США, которая состоится в начале будущего года (предположительно в феврале): "Мы должны будем оценить прогресс в афганском мирном процессе. Мы приветствуем переговоры в Дохе (между талибами и афганским правительством – "НГ"). Это историческое событие. Здесь нет никаких гарантий успеха, но это сегодня единственный путь к достижению мира. Мы призываем "Талибан" выполнять свои обязательства. Афганское правительств должно использовать этот шанс на поиск мира. Мы на встрече с президентом Байденом оценим ситуацию и примем решение об уходе или сохранении сил НАТО в Афганистане".



Судя по риторике Йенса Столтенберга, сегодня он не является сторонником форсированного вывода сил НАТО из Афганистана, чего добивается уходящий американский президент Дональд Трамп и афганские талибы: "Есть риск потерять все наши достижения в Афганистане за последние двадцать лет. Нельзя также допустить, чтобы ИГИЛ (организация запрещена в РФ) действовал в Афганистане". Похоже, что задача предотвращения попытки сторонников ИГИЛ реанимировать проект "халифата", станет одним из основных аргументов в пользу вероятного решения НАТО остаться в Афганистане.



Комментируя начавшийся вывод войск США из Афганистана, Йенс Столтенберг подчеркнул, что миссия НАТО в этой стране сохранится: "Мы сохраним наши базы, прежде всего, Германии на севере Афганистана и Италии на западе страны. Разумеется, сохранится также база в Кабуле. Все страны НАТО и наши партнеры заявили о продолжении участия в миссии в Афганистане".

Генеральный секретарь альянса также отметил, что сокращение войск США в Афганистане не подорвет американскую роль в обеспечении остающегося в стране западного контингента, занимающегося подготовкой афганских сил безопасности. По словам Йенса Столтенберга, американцы будут продолжать сотрудничать в таких ключевых сферах, как авиационные перевозки, медицинское обслуживание и разведка.



Йенс Столтенберг напомнил, что в настоящее время численность миссии НАТО в Афганистане составляет примерно 11 тыс. чел., хотя еще несколько лет назад она достигала 100 тыс. чел. Столь значительное сокращение натовского контингента стало возможным благодаря эффективной стратегии альянса, предусматривающей крупные инвестиции в подготовку и обучение афганских национальных сил безопасности. "Лучший способ стабилизировать обстановку в Афганистане – это подготовить собственные силы безопасности этой страны, которые и будут противостоять террористам. Германия, например, имеет самый крупный контингент, служащие которого готовят афганские силы на севере страны". "Члены НАТО обязались предоставить финансирование афганским силам безопасности до 2024 года", - отметил при этом Йенс Столтенберг. Очевидно, что эта натовская поддержка может быть сохранена и на более продолжительный срок.



Генеральный секретарь Североатлантического союза осудил рост насилия в Афганистане и многочисленные случаи нападений террористов. "Мы уже наблюдали несколько таких нападений, - сказал Йенс Столтенберг. - Некоторые нападения осуществляет "Талибан", некоторые - ИГИЛ. Но "Талибан" несет ответственность за очень высокий уровень насилия".

"Мы призываем "Талибан" снизить уровень насилия и выполнить свои обещания по разрыву всех связей с "Аль-Каидой" (организация запрещена в РФ – "НГ") и другими террористическими группами", - сказал Йенс Столтенберг, подчеркнув, что "мы не должны недооценивать угрозы, с которыми сталкиваемся сегодня в Афганистане".