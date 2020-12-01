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|Перепутушки. Псаки отмочила первый ляп на посту главы пресс-службы Байдена
07:56 02.12.2020
Псаки совершила первую ошибку после объявления о возвращении в Белый дом
1 декабря 2020, Елизавета Булкина
Дженнифер Псаки после возвращения на пост пресс-секретаря Белого дома в составе команды Джо Байдена, которого американские СМИ уже объявили "победителем" на президентских выборах в США, совершила свою первую оплошность, неправильно отметив в Twitter пресс-секретаря "будущей первой леди" Джилл Байден.
Псаки в своем Twitter поблагодарила шестерых женщин, которые будут работать с ней в новой администрации США. Однако вместо пресс-секретаря Джилл Байден Элизабет Александр она отметила в своем посте другую женщину с похожим именем.
Позже Псаки исправила свой промах и заявила, что очень сожалеет об ошибке.
Ранее штаб Байдена сообщил, что в группу основных сотрудников Белого дома, отвечающих за работу с журналистами, войдут только женщины. Псаки, если победа демократа будет подтверждена официально, станет пресс-секретарем Белого дома, Бедингфилд – директором по коммуникациям Белого дома, Жан-Пьер – первым заместителем пресс-секретаря американской администрации. Псаки заявила, что для нее большая честь снова работать с Байденом.
Напомним, в России Псаки стала известна во время работы главой пресс-службы Госдепа. На посту официального представителя внешнеполитического ведомства США она в 2013 году сменила не менее известную в России Викторию Нуланд. В 2015 году стало известно, что Псаки переходит на пост директора по коммуникациям в администрации президента США Барака Обамы из-за беременности.