 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Троцкист, двурушник, враг народа. Из партии Нур-Отан и КазМажилиса с позором изгнали предателя-разоблачителя Альтаева
08:13 02.12.2020

Депутат Мажилиса Альтаев лишен полномочий
Его исключили из партии 30 ноября.

Стало известно о прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Альтаева Нуржана, сообщает zakon.kz.

Сообщение опубликовано на сайте Центральной избирательной комиссии Казахстана.

В соответствии с пунктом 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 7, пунктом 9 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 октября 1995 года "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов", письмом партии Nur Otan от 30 ноября №SQ-0101-20/4253 и постановлением Бюро Политического совета филиала партии Nur Otan города Нур-Султан от 30 ноября 2020 года № 1 Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Прекратить полномочия депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Альтаева Нуржана Бауржановича в связи с постановлением Бюро Политического совета филиала партии Nur Otan города Нур-Султан от 30 ноября 2020 года № 1 об исключении его из рядов партии Nur Otan, - говорится в сообщении.

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"Эпатажные заявления": За что Альтаева исключили из Nur Otan
Депутат мажилиса Павел Казанцев назвал причины о прекращении полномочий теперь уже бывшего депутата мажилиса парламента РК Нуржана Альтаева, передает ИА "NewTimes.kz".

"Эпатажные заявления": За что Альтаева исключили из Nur Otan
Фото: sputnik.kz
Об этом Павел Казанцев написал в Facebook.

Он сообщил, что состоялось заседание комитета партийного контроля партии Nur Otan, где обсуждался вопрос – о соблюдении устава партии и кодекса со стороны члена партии Альтаева.

В итоге участники партии приняли единогласное решение – рекомендовать бюро политического совета филиала партии Nur Otan Нур-Султана исключить Нуржана Альтаева из рядов партии со следующей формулировкой:

"За совершение действий, дискредитирующих партию Nur Otan и наносящих ущерб ее интересам, выразившимся в ряде публичных заявлений, в том числе о намерении создать новую политическую партию", – пояснил депутат.

Следом Павел Казанцев пишет, что бюро политсовета филиала партии столицы поддержало это рекомендацию, рассмотрело вопрос на соответствующем заседании и исключило Альтаева из членов партии Nur Otan.

"Эпатажные заявления еще как-то можно объяснить неопытностью политика, его желанием быть на виду, закрепиться любой ценой в медийном и общественно-политическом поле. Такое бывает на стартах политической карьеры. Хотя каждая публичная персона должна четко понимать меру ответственности и последствия громких заявлений и действий, особенно затрагивающих внешнеполитическую деятельность государства. Тут последствия могут быть вплоть до критически непоправимых. Это же аксиома", – считает он.

Также Казанцев высказался, что публичное выставление условий партии, в которой Альтаев вырос как госслужащий, стал политиком, давал обязательства следовать уставу, а уж тем более, находясь в ее активном звене – депутатском корпусе, "совсем не приемлемо".

"Есть предложения, мысли, да пусть даже требования – выноси их на диалоговые площадки партии, коих в достаточном количестве и которые дают возможность проявить свои амбиции, выразить мнение абсолютно всем. Абсолютно. Обрисуй свою позицию в официальных обращениях по партийной инстанции. Да еще много есть инструментов выражения своей позиции. Но сразу делать заявления с полувнятными требованиями – это явный перебор. Мягко говоря", – заявил депутат.

Ну а заявления и действия по созданию новой партии, находясь в недрах партии Nur Otan, пользуясь ее политическими и медийными ресурсами, да еще на позиции депутата мажилиса – тут уже не эпатаж, и не отсутствие опыта. Тут уже другое, заключил Казанцев.

https://newtimes.kz/obshchestvo/121096-epatazhnye-zaiavleniia-za-chto-altaeva-iskliuchili-iz-nur-otan

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606885980
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