"Я ему не завидую": Елбасы об Аблязове. А он?

08:17 02.12.2020

В фильме "Штрихи к портрету" на телеканале "Хабар" Нурсултан Назарбаев рассказал о предательстве беглого банкира Мухтара Аблязова, передает ИА "NewTimes.kz".



Первый Президент Казахстана вспомнил, как назначил молодого Аблязова министром энергетики, но он там проворовался:



"А я причем? Я-то поднимал его. Проворовался, посадили в тюрьму. Писал письма за письмами. Его друзья, родственники писали – "Простите его, отпустите". Через какое-то время, пользуясь правом президента помиловать, я его помиловал. Он сидел бы в тюрьме, а может еще добавили бы. После этого просился, я его вернул в банк, и что он сделал? 7,5 млрд долларов украл и теперь на эти деньги 15 лет живет на Западе. А на что он живет? Он же там не работает, зарплату не получает. Это были народные деньги, которые вкладывали в депозиты, государство людям эти деньги вернуло. До сих пор мы эти деньги ищем, возвращаем, миллиард за миллиардом. Как это считается?".



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Елбасы считает, что человеку ближе всего должна быть родина. Он вспомнил казахскую пословицу "Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол" (лучше быть нищим на родине, чем быть султаном в чужой стране – перевод редактора).



"Я иногда размышляю - ну зачем ему? Поверьте, особенно казаху жить за рубежом непросто. Ну ты 10 раз сходи в этот ресторан, одень 10 костюмов, ешь гамбургеры, сколько хочешь, но сколько можно? Там же все чужое, не родное. Я ему не завидую, конечно. Так случилось. Жаль. В общем-то человек мог бы хорошо работать, помогать собственной родине, а здесь получился беглец", – подытожил Назарбаев.



Первый Президент также добавил, что есть еще несколько человек, которые почувствовав его доброту и поддержку, ответили "черной неблагодарностью", и сейчас работают против собственной страны.



"Это очень противно, когда ты человеку доверяешь на 100%, приближаешь, а он тебе в спину камнем бьет. Ты ему сделал добро, сделал хорошо, а он тебе отметил черной ненавистью. Я точно знаю, предатель никогда спокойно не живет. Его изнутри гложет предательство. И он очень плохо кончает. У предателя путь один. Вот их я не прощаю, остальных всех готов простить", – заявил Елбасы.



Назарбаев вспомнил, как он однажды публично заявил, что всех, кто сбежал, готов простить, "только приди, честно признай, деньги поставь туда, откуда взял и покайся перед народом", но пока никто не откликнулся.