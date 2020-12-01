 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Британский суд заморозил $5 млрд!!! активов мутного каз-олигарха Булата Утемуратова
08:20 02.12.2020

Британский суд заморозил активы миллиардера Булата Утемуратова, передает КазТАГ.

СМИ: Британский суд заморозил активы Булата Утемуратова

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Гражданский суд Великобритании заморозил активы на сумму до $5 млрд, включая доли в роскошных отелях, наличные на банковских счетах в полудюжине стран и франшизу Burger King в рамках международной правовой саги, в которую попали самые богатые бизнесмены Казахстана. Судья Великобритании Нил Калвер издал приказ о замораживании активов на основании свежих обвинений "БТА". Банк сообщил, что Булат Утемуратов, финансист, бывший советник правительства Казахстана и член правления международной федерации тенниса, сотрудничал с 11 другими физическими лицами и компаниями, помогая скрыть деньги, украденные из банка", – говорится в сообщении.

По словам представителей "БТА Банка", Утемуратов помог скрыть украденные деньги.

"Новый приказ направлен на замораживание активов, включая банковские счета в организациях, включая UBS Group AG UBS-2,82%, Credit Suisse Group AG CS-3,56%, EFG International AG и DBS Group Holdings Ltd., а также компании, владеющие долями в отелях под брендом Ritz-Carlton в Москве, Вене и Нур-Султане (Казахстан). Также сюда входит франшиза Burger King в Казахстане, принадлежащая компании, контролируемой господином Утермуратовым", – пишет издание.

Редакция МИА КазТАГ направила запрос официальному представителю миллиардера.

Ранее сообщалось, что экс-банкир и глава запрещенной в Казахстане организации "ДВК" Мухтар Аблязов сообщил о том, что казахстанский миллиардер Булат Утемуратов находится под домашним арестом.

По утверждению Аблязова, Утемуратов якобы является подставным собственником различных активов "на сумму не менее $5 млрд" – беглый банкир называет миллиардера "кошельком Назарбаева".

"Против Булата Утемуратова выдвинуты обвинения, что он якобы помогал скрывать активы мне, Мухтару Аблязову", – утверждает Аблязов.

Представители миллиардера информацию опровергли, заявив, что "в настоящее время Булат Утемуратов находится в Нур-Султане и продолжает работу с фокусом на общественную деятельность".

Также в письме компании в адрес КазТАГ пояснили, что действительно Утемуратов и ряд лиц проходят ответчиками по гражданскому иску АО "БТА Банк".

"Данный иск был первоначально предъявлен АО "БТА Банк" к Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову в 2015 году. В соответствии с последовавшим за ним расширением списка ответчиков в их состав в ноябре 2020 года были включены Булат Утемуратов и ряд лиц, входящих в его бизнес-структуру", – отметили в компании "Верный капитал".

Основанием для предъявления этого иска послужили ложные документы, предоставленные АО "БТА Банк" и его юристами. Требования по иску будут опротестованы в ближайшее время, заключили в письме компании Утемуратова.

Источник - newtimes.kz
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