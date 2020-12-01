Розовые ушанки. Женщины Джо Байдена, - Вл.Малышев

08:37 02.12.2020

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 01.12.2020 |



Как возвращаясь в прошлое, "утвердить американскую исключительность в новом ключе"



Уже считающий себя избранным президентом США Джо Байден решил козырнуть политическими амазонками. Сайт его переходной администрации сообщил, что Байден намерен назначить Джейн Псаки, знаменитую тем, что она посылала 6-й флот США к берегам Белоруссии, пресс-секретарем Белого дома. Американские СМИ оживились: Джейн Псаки, в роду которой были греки и поляки, уже работала представителем Госдепартамента при Джоне Керри, а затем директором по коммуникациям Белого дома при президенте Бараке Обаме. Тогда она и стала регулярно попадать на зубок журналистам.



Джейн Псаки



Кроме "флотских" подвигов Псаки запомнился такой ее перл, когда она запуталась в направлениях поставок газа. "Природный газ транспортируется из Западной Европы через Украину в Россию", – объявила Псаки. А обсуждая с журналистами попавший в Интернет телефонный разговор помощника госсекретаря США Виктории Нуланд и американского посла на Украине Джеффри Пайетта, в котором Нуланд материлась по адресу Евросоюза, Псаки предположила, что и в матерщине Нуланд виноваты русские: "Вы все хорошо знаете Викторию и наверняка в курсе, что, когда ей было 23 года, она 8 месяцев жила на борту русского судна и, возможно, узнала там определенную лексику", – рассказывала Псаки. Ей заметили, что помощник госсекретаря ругалась по-английски, не используя русских выражений. "Ладно, это я пошутила", – выкрутилась Псаки.



Поводом для анекдотов стал и ее стандартный ответ журналистам, когда она уклонялась от конкретных объяснений: "Уточню в офисе". Эта фраза стала ее визитной карточкой. Садится Псаки в такси. "Куда едем?" – спрашивает водитель. "Я уточню, когда доеду в офис", – отвечает Псаки.



Джейн Псаки в розовой ушанке



Вице-президентом США при Байдене, если тот усядется в Белом доме, станет Камала Харрис из семьи работорговцев с Ямайки, а ее заместителем – черная лесбиянка Карин Жан-Пьер. Симона Сандерс (ранее пресс-секретарь сенатора Берни Сандерса) займет пост старшего советника и главного пресс-секретаря вице-президента, директором по коммуникациям Камалы Харрис станет еще одна женщина Эшли Этьен.



Новым главой министерства финансов Байден хочет видеть бывшего председателя ФРС Джанет Йеллен; впервые за 200 лет на этом посту в США появится женщина. На должность министра обороны прочат Мишель Форной. Линда Томас-Гринфилд станет послом США в ООН. Женщины будут возглавлять Бюджетное управление Белого дома и Совет экономических советников президента из трех человек. Директором по коммуникациям Белого дома Байден намерен назначить Кейт Бедингфилд. Элизабет Александер будет курировать отношения с прессой первой леди США Джилл Байден.



А наиболее экзотическое назначение – Эврил Хейз, которая может возглавить национальную разведку США. В молодые годы она вместе с мужем держала в Балтиморе литературное кафе, где регулярно устраивала "эротические чтения", чтобы дать людям возможность "заняться сексом, не занимаясь сексом".



Причины того, что Байден "прячется под юбками", как оценивают все это острые на язык журналисты, комментируются по-разному. Считается, что женщины-избиратели сыграли важную роль в победе кандидата от демократов. Соответствует нашествие женщин в будущую администрацию и выпячиванию демократами прав меньшинств. Кто-то говорит, что Байден действует в пику Трампу, который прослыл женоненавистником. Играет роль популярность феминизма в США. Чтобы представить будущую администрацию "олицетворением всей Америки", Байден усаживает вокруг себя женщин, черных и цветных. Однако все это не главное.



Как отмечает Politico, анализируя объявленный Байденом список кандидатур в новое правительство США, оно комплектуется из "ветеранов администрации бывшего президента Барака Обамы". Foreign Policy подчеркивает, что возвращаются профессионалы времен Обамы, занимавшиеся Ливией, Сирией, Украиной. Этой команде, пишет издание, предстоит "противостоять вызовам со стороны Китая и России". Цель – "утвердить американскую исключительность в новом ключе".



Фактически речь идет о попытке возвращения в прошлое – в те времена, когда США утверждали свою "исключительность", поддерживая государственный переворот на Украине, приветствуя зверское убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи, атакуя правительство Сирии и добиваясь свержения президента Башара Асада.



"Почти вся внешнеполитическая команда Обамы второго срока полностью перетекла в администрацию Байдена, включая Псаки", – отмечает Борис Межуев. По его словам, Псаки – это "знаковая фигура определенного времени". Псаки помнят все, говорит Межуев, "с ее помощью Байден намерен напомнить о себе и показать, что именно он был творцом внешней политики Обамы".



Однако на Псаки-пропагандистке внешнюю политику не сделаешь, а чем смогут отличиться другие женщины Джо Байдена, неясно. Да и Байдену еще лишь предстоит стать действующим президентом. Только к 8 декабря должны быть утверждены окончательные результаты голосования во всех штатах, и только 14 декабря коллегия выборщиков изберет нового президента. До этого говорить о женщинах Байдена как о политической реальности рановато. Хотя предполагаемое возвращение в обиход Белого дома косноязычной Джейн Псаки – сигнал красноречивый.