ОДКБ предложила встречу с представителями СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС

18:47 02.12.2020

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности предлагают организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для обсуждения стратегий безопасности стран, говорится в совместном заявлении по итогам сессии Совета коллективной безопасности организации.



"Исходим из принципа, что безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных. Именно такой объединительный подход лежит в основе совместных усилий стран ОДКБ, направленных на создание мира, свободного от разделительных линий, конфликтов, сфер влияния и зон с разными уровнями безопасности", - говорится в опубликованном тексте.



"В этой связи предлагаем организовать встречу уполномоченных представителей ОДКБ, СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС для обсуждения принятых в этих организациях стратегий безопасности в качестве первого шага к формированию неделимого пространства безопасности", - сказано в заявлении.