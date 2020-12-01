 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 02.12.2020
19:32  Рост, который отставание. Чего достигли Украина, Белоруссия и Молдавия в сотрудничестве с Китаем, - М.Саморуков, Т.Умаров
19:29  Куда движется Кыргызстан после "октябрьской" революции?
19:27  Власть мертвецов. Дарвинизм через призму романа Джорджа Оруэлла "1984"
18:51  Ташкент и Кабул обратятся к странам за поддержкой проекта Трансафганского железнодорожного коридора
18:47  ОДКБ предложила встречу с представителями СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС
16:36  Какое место займет Россия во внешней политике Байдена, - Д.Тренин
08:39  Рэй Брэдбери: в "умном доме" некому будет жить

08:37  Розовые ушанки. Женщины Джо Байдена, - Вл.Малышев
08:20  Британский суд заморозил $5 млрд!!! активов мутного каз-олигарха Булата Утемуратова
08:17  "Я ему не завидую": Елбасы об Аблязове. А он?
08:13  Троцкист, двурушник, враг народа. Из партии Нур-Отан и КазМажилиса с позором изгнали предателя-разоблачителя Альтаева
07:56  Перепутушки. Псаки отмочила первый ляп на посту главы пресс-службы Байдена
07:53  НАТО решит судьбу своей афганской миссии вместе с Джо Байденом, - А.Серенко
07:52  Тегеран ищет способы наказать Трампа, - Г.Петров
07:40  Киргизию ждут предсказуемые выборы президента. Москва подстрахует Бишкек в любом случае, - В.Панфилова
00:30  Если Европа не защитит себя, она станет халифатом, - Алексей Алешковский
00:24  Благо или проклятие: Есть ли чрезмерная зависимость Узбекистана от золота
00:21  Русская тусовка из Таиланда и Гоа возвращается на биржу труда
00:19  Президентство Байдена дает Хафтару шанс прибрать к рукам Ливию, - "НГ"
00:16  Для чего Эрдоган направил в Карабах элитный спецназ, - В.Мухин
00:15  Перерыв на ОПЕК: почему нефтяной картель столкнулся с противоречиями
00:13  Нефть подставила арабов под удары Ирана, - Н.Кожанов
00:09  Путин опять заговорил о военном альянсе с Китаем. Почему? - А.Габуев
00:06  Россия продолжает оплачивать "многовекторную" проституцию режима Лукашенко, - С.Артеменко
00:00  Однажды в Америке – 2020. Международный терроризм как продолжение внутренней политической борьбы в США, - В.Овчинский
Вторник, 01.12.2020
23:27  Как Запад осуществляет внешнее управление Украиной, - Н.Стороженко
19:38  Назарбаев опроверг перенос столицы Казахстана в Туркестан
19:36  Ностальгия или история? Зачем Таджикистану памятники Ленина
19:28  Covid-19, занятость, демократия... французская молодежь застряла в спирали пессимизма, - Моника Дагно
18:13  ШОСсовские сезоны: Центральная Азия стала ключевым регионом, - Д.Борисов
18:08  Бранный мир. В чем смысл "дружбы" России с Турцией? - Е.Сокирянская
18:07  Как поляк Ян Собеский спас Европу от исламизации (история)
18:04  Конституционные страсти в КР: отказ от русского и "кыргызская Тихановская"
18:03  Ирану нужна ядерная бомба, и он ее сделает, - Л.Степушова
16:51  Советская грамота. Копируют ли Россия и Китай законы друг друга, - Павел Бажанов
16:48  Диктатура меньшинств сломает хребет американской нации, - А.Каневский
16:40  Казахстан. Кто после схода с дистанции ОСДП станет оппонентом режима?
14:54  Как Китай преследует граждан, производящих расследование по коронавирусу, - Брис Педролетти
14:52  Как рассчитать порог бедности в Узбекистане, - Уильям Зейтц
14:50  Кыргызстан. Страна с сумрачными перспективами
14:41  Туркменистан: голод продолжается, цены и доллар растут, власти готовятся к праздникам
13:56  Исламисты в Ливии надеются остаться у власти – Запад не против, - А.Веселов
10:46  Никакой дискриминации казахского языка в советское время не было, - М.Телибеков
10:33  В США сгорел (не на работе) 46-летний миллиардер-веб-магазинщик Шей (сын тайских мигрантов)
09:55  Висконсин и Аризона последними из "колеблющихся" штатов подтвердили победу Байдена. Трамп - иди домой!
09:02  "Псакинг" станет символом президентства Байдена, - И.Яровая
08:52  Доживем до вторника: решит ли ОПЕК+ продлить сокращение по добыче нефти
08:48  Испытание Байдена Китаем, - Владимир Волошин
08:44  Новая конституция Киргизии расколола общество.Бишкек от "островка демократии" переходит к авторитаризму, - "НГ"
08:38  Гастарбайтеры оставили Россию без упаковщиков, грузчиков, разнорабочих, - "СП"
07:46  Раму в рамки! Тайская молодежь идет на обострение отношений с монархией, - Д.Моисеев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   Узбекистан   | 
Ташкент и Кабул обратятся к странам за поддержкой проекта Трансафганского железнодорожного коридора
18:51 02.12.2020

Сегодня, 2 декабря, состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с Президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани.

Были рассмотрены современное состояние и перспективы двусторонних отношений, актуальные вопросы региональной повестки.

В начале беседы Президент Ашраф Гани от имени многонационального народа Афганистана выразил глубокую признательность лидеру Узбекистана за всестороннюю поддержку межафганского мирного процесса и практическую помощь в социально-экономическом развитии страны, в том числе в период борьбы с коронавирусом.

Главы государств с особым удовлетворением отметили нарастающую динамику узбекско-афганского взаимовыгодного сотрудничества.

Несмотря на последствия пандемии, заметно выросли объемы взаимного товарооборота, активизировались бизнес-обмены. Создан международный торговый центр "Термез" с уникальными возможностями для предпринимателей двух стран.

Прорабатываются вопросы совершенствования правовой базы, расширения сети торговых домов и формирования пакета новых проектов кооперации для достижения двукратного роста торговли.

Успешно состоялся ряд важных совместных мероприятий в гуманитарной сфере. В частности, в октябре этого года впервые в Афганистане на государственном уровне проведен праздник узбекского языка. Кроме того, продолжается подготовка афганских специалистов на базе Образовательного центра в городе Термезе, а также осуществляются важные программы в области здравоохранения.

Президенты высоко оценили основные результаты состоявшейся на прошлой неделе Женевской международной конференции по Афганистану.

Подчеркнута важность дальнейшего укрепления региональной взаимосвязанности, продвижения приоритетных проектов, направленных на интеграцию Афганистана в международные торгово-экономические связи.

Достигнута договоренность о направлении совместного обращения в адрес ведущих стран и международных финансовых институтов в целях поддержки практической реализации проекта строительства Трансафганского железнодорожного коридора. Согласованы вопросы ускорения проекта по возведению линии электропередач на участке "Сурхан – Пули Хумри".

В завершение телефонного разговора главы государств вновь подтвердили обоюдную приверженность укреплению отношений дружбы, добрососедства и полномасштабного партнерства между нашими странами.

Беседа прошла в традиционно конструктивной и дружественной атмосфере.

Источник - president.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606924260
Новости Казахстана
- Письма и телеграммы поздравления по случаю Дня Первого Президента Республики Казахстан
- Рабочий график главы государства
- Назарбаев рассказал, о чем говорил с Токаевым за день до своей отставки
- Маулен Ашимбаев: Выдающиеся личные качества Елбасы определили эффективную стратегию развития Независимого Казахстана
- Н.Нигматулин принял участие в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ
- Ко Дню первого президента
- Сенаторы рассмотрят изменения законодательства об аутстаффинге
- Премьер-Министр РК А. Мамин предложил усилить сотрудничество государств ШОС в агропромышленной сфере
- О ситуации на финансовом рынке в октябре 2020 года
- Семейное насилие нужно искоренять, но не в ущерб семье
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  