Ташкент и Кабул обратятся к странам за поддержкой проекта Трансафганского железнодорожного коридора

18:51 02.12.2020

Сегодня, 2 декабря, состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с Президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани.



Были рассмотрены современное состояние и перспективы двусторонних отношений, актуальные вопросы региональной повестки.



В начале беседы Президент Ашраф Гани от имени многонационального народа Афганистана выразил глубокую признательность лидеру Узбекистана за всестороннюю поддержку межафганского мирного процесса и практическую помощь в социально-экономическом развитии страны, в том числе в период борьбы с коронавирусом.



Главы государств с особым удовлетворением отметили нарастающую динамику узбекско-афганского взаимовыгодного сотрудничества.



Несмотря на последствия пандемии, заметно выросли объемы взаимного товарооборота, активизировались бизнес-обмены. Создан международный торговый центр "Термез" с уникальными возможностями для предпринимателей двух стран.



Прорабатываются вопросы совершенствования правовой базы, расширения сети торговых домов и формирования пакета новых проектов кооперации для достижения двукратного роста торговли.



Успешно состоялся ряд важных совместных мероприятий в гуманитарной сфере. В частности, в октябре этого года впервые в Афганистане на государственном уровне проведен праздник узбекского языка. Кроме того, продолжается подготовка афганских специалистов на базе Образовательного центра в городе Термезе, а также осуществляются важные программы в области здравоохранения.



Президенты высоко оценили основные результаты состоявшейся на прошлой неделе Женевской международной конференции по Афганистану.



Подчеркнута важность дальнейшего укрепления региональной взаимосвязанности, продвижения приоритетных проектов, направленных на интеграцию Афганистана в международные торгово-экономические связи.



Достигнута договоренность о направлении совместного обращения в адрес ведущих стран и международных финансовых институтов в целях поддержки практической реализации проекта строительства Трансафганского железнодорожного коридора. Согласованы вопросы ускорения проекта по возведению линии электропередач на участке "Сурхан – Пули Хумри".



В завершение телефонного разговора главы государств вновь подтвердили обоюдную приверженность укреплению отношений дружбы, добрососедства и полномасштабного партнерства между нашими странами.



Беседа прошла в традиционно конструктивной и дружественной атмосфере.