 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 02.12.2020
21:42  Загадочный прохиндей Дюшекеев возглавил самый блатной отдел аппарата КырПрезидента
21:24  Умерла советская актриса Нина Иванова (учительница из "Весны на Заречной улицы")
20:44  Ученые рассказали, как и когда погибнет Солнечная система
20:40  Карабах завален многими тысячами тел: страшная правда о бойне от Армии России
20:02  Должна ли Россия заимствовать западные политические технологии влияния? - А.Халдей
19:46  Слово о патриоте Узекистана. Вспоминая Андрея Кубатина, - Б.Мусаев
19:45  Парламент Казахстана: выбор, которого нет

19:44  Командир иранского "Басидж" Голамреза Солеймани, - П.Густерин
19:32  Рост, который отставание. Чего достигли Украина, Белоруссия и Молдавия в сотрудничестве с Китаем, - М.Саморуков, Т.Умаров
19:29  Куда движется Кыргызстан после "октябрьской" революции?
19:27  Власть мертвецов. Дарвинизм через призму романа Джорджа Оруэлла "1984"
18:51  Ташкент и Кабул обратятся к странам за поддержкой проекта Трансафганского железнодорожного коридора
18:47  ОДКБ предложила встречу с представителями СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС
16:36  Какое место займет Россия во внешней политике Байдена, - Д.Тренин
08:39  Рэй Брэдбери: в "умном доме" некому будет жить
08:37  Розовые ушанки. Женщины Джо Байдена, - Вл.Малышев
08:20  Британский суд заморозил $5 млрд!!! активов мутного каз-олигарха Булата Утемуратова
08:17  "Я ему не завидую": Елбасы об Аблязове. А он?
08:13  Троцкист, двурушник, враг народа. Из партии Нур-Отан и КазМажилиса с позором изгнали предателя-разоблачителя Альтаева
07:56  Перепутушки. Псаки отмочила первый ляп на посту главы пресс-службы Байдена
07:53  НАТО решит судьбу своей афганской миссии вместе с Джо Байденом, - А.Серенко
07:52  Тегеран ищет способы наказать Трампа, - Г.Петров
07:40  Киргизию ждут предсказуемые выборы президента. Москва подстрахует Бишкек в любом случае, - В.Панфилова
00:30  Если Европа не защитит себя, она станет халифатом, - Алексей Алешковский
00:24  Благо или проклятие: Есть ли чрезмерная зависимость Узбекистана от золота
00:21  Русская тусовка из Таиланда и Гоа возвращается на биржу труда
00:19  Президентство Байдена дает Хафтару шанс прибрать к рукам Ливию, - "НГ"
00:16  Для чего Эрдоган направил в Карабах элитный спецназ, - В.Мухин
00:15  Перерыв на ОПЕК: почему нефтяной картель столкнулся с противоречиями
00:13  Нефть подставила арабов под удары Ирана, - Н.Кожанов
00:09  Путин опять заговорил о военном альянсе с Китаем. Почему? - А.Габуев
00:06  Россия продолжает оплачивать "многовекторную" проституцию режима Лукашенко, - С.Артеменко
00:00  Однажды в Америке – 2020. Международный терроризм как продолжение внутренней политической борьбы в США, - В.Овчинский
Вторник, 01.12.2020
23:27  Как Запад осуществляет внешнее управление Украиной, - Н.Стороженко
19:38  Назарбаев опроверг перенос столицы Казахстана в Туркестан
19:36  Ностальгия или история? Зачем Таджикистану памятники Ленина
19:28  Covid-19, занятость, демократия... французская молодежь застряла в спирали пессимизма, - Моника Дагно
18:13  ШОСсовские сезоны: Центральная Азия стала ключевым регионом, - Д.Борисов
18:08  Бранный мир. В чем смысл "дружбы" России с Турцией? - Е.Сокирянская
18:07  Как поляк Ян Собеский спас Европу от исламизации (история)
18:04  Конституционные страсти в КР: отказ от русского и "кыргызская Тихановская"
18:03  Ирану нужна ядерная бомба, и он ее сделает, - Л.Степушова
16:51  Советская грамота. Копируют ли Россия и Китай законы друг друга, - Павел Бажанов
16:48  Диктатура меньшинств сломает хребет американской нации, - А.Каневский
16:40  Казахстан. Кто после схода с дистанции ОСДП станет оппонентом режима?
14:54  Как Китай преследует граждан, производящих расследование по коронавирусу, - Брис Педролетти
14:52  Как рассчитать порог бедности в Узбекистане, - Уильям Зейтц
14:50  Кыргызстан. Страна с сумрачными перспективами
14:41  Туркменистан: голод продолжается, цены и доллар растут, власти готовятся к праздникам
13:56  Исламисты в Ливии надеются остаться у власти – Запад не против, - А.Веселов
10:46  Никакой дискриминации казахского языка в советское время не было, - М.Телибеков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Куда движется Кыргызстан после "октябрьской" революции?
19:29 02.12.2020

02.12.2020

Куда движется Кыргызстан после "октябрьской" революции?
В Кыргызстане произошла октябрьская революция. 15 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, и его функции взял на себя оппозиционный лидер Садыр Жапаров. К смене власти привели массовые протесты, начавшиеся пятого октября, через день после выборов. Потом протестующие захватили главные здания центрального управления в Бишкеке и освободили оппозиционных лидеров, сидевших в тюрьме (среди них был и Жапаров).

Демонстрации, массовые и продолжительные, вылились в своеобразный компромисс, который привел к изменениям в высших эшелонах государственной власти, объявлению досрочных президентских выборов и повторению парламентских. Несмотря на то, что ситуация в стране, прежде всего в столице, постепенно стабилизируется, Кыргызстан продолжает противостоять серьезным проблемам: кризису политической системы, социальной напряженности и сложной экономической ситуации, которую дополнительно отягощает пандемия COVID-19. Текущее положение дел - это серьезный вызов для России и Китая, чьи интересы очень влияют на политику Кыргызстана и всей Средней Азии.

Революция пятого октября - уже третье подобное событие в новой истории Кыргызстана (предыдущие случились в 2006 [на самом деле в 2005 году - прим.Inzpress] и 2010 годах). Как и в прошлый раз, к революции привели проблемы, возникшие сразу на нескольких уровнях: сопротивление централизации власти в руках президента и его кругов, фальсификация выборов, напряженность между разными группами интересов (в основном региональными и племенными; тут роль играет разделение страны на Север и Юг), которые столкнулись с обвинениями в уголовных преступлениях.

Традиционно главные политические силы пытаются обыграть международных игроков, присутствующих в Кыргызстане (речь о разной степени лояльных России и Китае, которые лет десять назад заменили патронаж США). Периодические политические кризисы, усугубленные социальными и экономическими вопросами, ослабили конституционный и правовой порядок в стране и одновременно обострили локальную социальную напряженность (один из последних примеров - погромы 2010 года в южных областях, где проживает узбекское меньшинство). С другой стороны, эти периодические кризисы свидетельствуют о существовании плюралистической политической культуры в Кыргызстане, чье общество располагает неформальными, но эффективными механизмами саморегулирования.

Последняя насильственная смена власти явилась манифестацией готовности элит с Севера пресечь авторитарные амбиции президента Жээнбекова с помощью социальных протестов. Жапаров, который внезапно появился в качестве оппозиционного лидера, - крайне националистический (и антиузбекский) и популистский политик (например, он призывал национализировать иностранные инвестиции). Он активен в политике как на региональном, так и на центральном уровне. Жапаров столкнулся с обвинениями в том, что связан с криминальными кругами, а когда началась революция, он отбывал наказание сроком более 11 лет. Его осудили за [якобы участие - прим. Inozpress] похищение членов местной администрации и удерживания их в заложниках.

Жапаров пришел к власти благодаря огромному давлению протестующих и компромиссному подходу к выходу из кризиса. Сейчас уже бывший президент Жээнбеков заявил тогда, что готов поделиться властью и повторить выборы, но потом отказался от борьбы. Все это происходило в ситуации, когда все стороны обходили установленные конституцией процедуры. Жапаров занял место премьера и также взял на себя роль исполняющего обязанности президента страны, тем самым сконцентрировав всю исполнительную власть у себя в руках. После всех заявлений парламент страны продолжает работать. Конституционный референдум назначен на 11 декабря [на самом деле референдум не назначался - прим. Inozpress], а досрочные президентские выборы запланированы на 10 января 2021 года.

Нормализация текущей ситуации (особенно в столице), эффективная передача власти и создание дорожной карты для ее легализации - вот первые и важнейшие успехи Жапарова. Тональность его политического манифеста, на удивление, реформаторская и примирительная, и это второй шаг к стабилизации, поскольку в манифесте упомянуты опасения, высказанные меньшинствами, прежде всего узбекским, и озвучены решительные меры, которые необходимо предпринять в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Так, почти немедленно были арестованы несколько видных персон. Жапаров признал легитимность нынешнего парламента, сформированного после выборов [на самом деле парламент прежний - прим. Inozpress], которые вызвали протесты, и большинства министров. Это говорит о том, что он нацелен на поддержание сложившейся ситуации. Один из примеров - назначение политического партнера Жапарова с юга Камчыбека Ташиева главой Государственного комитета национальной безопасности.

Несмотря на заявления нового правительства и меры, предпринимаемые для улучшения его имиджа, вопрос о его реальной власти остается открытым. Самому Жапарову будет исключительно трудно доказать, что он способен укрепить правовой порядок в стране и опровергнуть обвинения в связях с организованной преступностью. Еще одна проблема для него - опасения среди представителей нацменьшиств.

Дело в том, что Жапарова и главу спецслужбы Ташиева обвинили в соучастии в нападениях на членов узбекской диаспоры в 2020 [на самом деле в 2011 - прим. Inozpress] году. Однако наиболее серьезные вызовы, с которыми столкнулось новое правительство на глубинном уровне, - это системные социальные и экономические вопросы, которые усугубились недавними беспорядками в ходе революции, а также пандемией COVID-19 и остановкой массовой трудовой миграции в Россию. По оценкам, около 200 тысяч кыргызских трудовых мигрантов вынужденно вернулись домой из России, и именно они в основном и стали главной движущей силой недавних событий. Более того, они остаются потенциальным источником дальнейшей социальной напряженности.

Победившая революция, как было и в случае предыдущих, - это серьезный вызов для региональной политики. Прежде всего, регулярность и эффективность подобных событий в Кыргызстане противоречат авторитарным моделям, которые типичны для Средней Азии. Кыргызские протесты - опасный прецедент в условиях социальной напряженности в соседних государствах, а нестабильность правового порядка Кыргызстана угрожает иностранным инвестициям и интересам, начиная с золотодобычи, которая ведется при участии канадского капитала (его Жапаров предлагал национализировать) и вплоть до китайских инвестиций.

Последняя угроза, но не самая маловажная, - потенциальный взрыв националистических чувств в Кыргызстане. В прошлом от них страдали, в первую очередь, меньшинства, особенно узбекское, а также дунгане, русские, курды и другие народы. Эти же чувства приводят к пограничным спорам с Таджикистаном, и между ним и в Кыргызстаном постоянно случаются приграничные инциденты с участием полицейских и военнослужащих, которые приводят к жертвам с обеих сторон.

Для России вся эта социальная напряженность - серьезная проблема. Москва рассматривает Кыргызстан как регион своего политического влияния и ответственности, и с этим подходом считаются как в самом Кыргызстане, так и на пространстве всей Средней Азии и в Китае. С другой стороны, относительная пассивность и отстраненность России от подобного рода политических кризисов подрывают ее авторитет. Однако для Китая они еще более опасны, ведь его влияние на политику и сферу безопасности в Кыргызстане еще меньше, чем российское.

По-видимому, Жапаров обеспечит относительную стабилизацию ситуации в стране и эффективно легализует свою власть, поскольку до сих пор он демонстрировал достаточно высокую компетентность. Так, например, он намерен подать в отставку, чтобы законно участвовать в президентских выборах в январе 2021 года.

Тем не менее по-прежнему до конца неясно, насколько его реформы реально действенны и можно ли рассчитывать на демократизацию в условиях неформальной общественной структуры. Трудно предсказать, как будет развиваться ситуация на нестабильном, бедном и густонаселенном юге страны, где влиятельные кланы Жээнбековых и Матраимовых, а также узбекское меньшинство все еще играют важную роль.

Кыргызстан останется частью российской сферы влияния, и его новое правительство явно хочет снискать поддержку Москвы. Однако Россия все хуже справляется с кризисами на территории бывшего Советского Союза. Это подтверждает не только текущий кризис в Кыргызстане, но и напряженность в Белоруссии и Нагорном Карабахе. Хроническая нестабильность Кыргызстана и тот факт, что эта страна граничит с неспокойным китайским автономным регионом Синьцзян, может в итоге привести к активному вмешательству Китая в дела его соседа.

Источник - stanradar.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606926540
Новости Казахстана
- Письма и телеграммы поздравления по случаю Дня Первого Президента Республики Казахстан
- Рабочий график главы государства
- Назарбаев рассказал, о чем говорил с Токаевым за день до своей отставки
- Маулен Ашимбаев: Выдающиеся личные качества Елбасы определили эффективную стратегию развития Независимого Казахстана
- Н.Нигматулин принял участие в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ
- Ко Дню первого президента
- Сенаторы рассмотрят изменения законодательства об аутстаффинге
- Премьер-Министр РК А. Мамин предложил усилить сотрудничество государств ШОС в агропромышленной сфере
- О ситуации на финансовом рынке в октябре 2020 года
- Семейное насилие нужно искоренять, но не в ущерб семье
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  