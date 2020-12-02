 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Парламент Казахстана: выбор, которого нет
19:45 02.12.2020

02.12.2020

Выборов нет. Мы имеем не что иное, как симулякр (от лат. simulare – притворяться), т.е. симуляция, имитация того, чего на самом деле нет. То, что нам предлагают в качестве "выборов" 10 января, – это копия копии, которая не есть, а лишь ПРЕТЕНДУЕТ на статус, обозначение оригинала, подлинника. Эти выборы только притворяются, что они – выборы.

Симуляция, выдавая отсутствие за присутствие, лишается онтологического статуса и остается подделкой, призраком. Всякий симулякр отвергает, опровергает саму идею образца. Симуляция маскирует, заслоняет, скрывает реальную действительность.

Симулякр выражает только внешний эффект, создает иллюзию, но его подлинная сущность в расхождении, в отрыве от реального явления. Это - клоун, арлекин, который смеется над реальными явлениями, над действительностью, пародируя и выхолащивая ее.

Нельзя серьезно воспринимать симулякр. Нельзя серьезно относиться к игре.

Что можно противопоставить симулякру? Только реальность, настоящую жизнь. Не принимать симулякр, предлагаемый нам вместо реальности. Иными словами, мы должны отказаться съесть яблоко, сделанное из деталей Лего.

Серьезное отношение к симулякру, который нам предлагают вместо реальности, есть ошибка. Только игра! Не могут быть на одной сцене кривляющийся Арлекин и ищущий ответы на вопросы бытия Гамлет, ловкий обманщик Алдар Косе и постигающий проблему жизни и смерти Коркут-ата.

Всерьез участвовать в этих выборах, значит поверить в реальность симулякра, принять копию вместо оригинала. Поиски того, как выкрутиться в априори невыгодных условиях, созданных властью; за какую из партий голосовать, при этом понимая, что голосовать за них нелепо (голоса – в одну копилку); и пр. – все это есть принятие правил, навязанных властью.

Они сами превратили выборы в игру, в которой все расписано, даже финал. Значит, ответить адекватно можно только игрой, а не серьезным отношением, чего игра и не предполагает. Но это будет игра не по их правилам, а по своим. Коль нет намерения обговаривать правила игра, то каждый игрок волен играть так, как ему представляется интересным.

Зачем вести переговоры по выработке единой платформы и стратегии на выборах, где не за кого голосовать? При этом все согласны в одном – нынешнее выборное законодательство антиконституционно, лишает граждан право избирать и быть избранным. От того и надо "плясать". Кто как может. Кто во что горазд. Нет единых правил. Только вдохновение. И все в рамках закона. Любой найдет приемлемую для себя форму выражения неприятия псевдо-выборов. Кто-то уже начать публиковать информацию о "достойнейших". Это обещает превратиться в шоу "звезд", демонстрирующее степень абсурда самого предположения, что народ может в здравом уме голосовать за них. Вайнерам тоже есть где разгуляться, - такие фактурные фигуры! Сетевой фольклор найдет много поводов продемонстрировать свою креативность.

Никакой борьбы, воевать с симулякром, с пустотой, с иллюзией нелепо. Нам нужен именно отказ от симулякра, от имитации выборов. Не надо рисковать человеческими судьбами. Только игра. Достаточно высказать свою позицию всем общественным объединениям, активным гражданам (в соцсетях в том числе), чтобы быть услышанным.

Власть сделает вид, что не услышала. Но она не может помешать услышать другим – посольствам, политикам, потенциальным инвесторам и т.д. Посыл один: народ выборы не признал. И не ПОСЛЕ, а задолго ДО них. Уже сейчас и без фиксации нарушений, вердикта ЦИКа и генпрокуратуры ясно, что выборы неконституционны, а народ лишен своих прав избирать и быть избранным.

Все говорят об обнулении Нур Отана. Разве цель – сократить число представителей Нур Отана в парламенте? Нет, цель - провести в парламент достойных людей. Этой возможности нет. Тогда зачем эти псевдо-выборы? Не надо путать серьезную цель и игру по мошенническим правилам. Во-первых, подсчитают, как заказано. Во-вторых, разницы нет, за какую партию голосовать. Даже если народ наберет любой партии 80% или каждой по 20% без явного преимущества правящей партии, понятно, что от партий в парламент войдут люди, которые голосуют так, как укажет Нур Отан, за которым вся мощь репрессивных механизмов. Тогда какой смысл прикладывать какие-то усилия, чтобы все равно создать тот парламент, который удобен?

И главное, речь не о партиях, которые допущены на выборы. Там нет людей, которых мы хотим видеть в парламенте. И тогда вопрос должен решаться таким образом, чтобы эти люди там оказались, или хотя бы могли принять участие в борьбе за наши голоса. А это возможно при одном условии – изменить выборное законодательство, привести его в соответствие с Конституцией. И это - именно то, в чем согласны все, спорящие сегодня о том, что делать. Только при новом выборном законодательстве мы получим людей, которых хотим видеть в парламенте. Людей, а не безликие партии.

Явка: чем ниже, тем лучше. Да, порога нет. Но согласитесь, выборы, в которых свое доверие выразит лишь 15-20 % населения, подразумевают, что парламент представляет интересы именно этого числа граждан страны. Таким образом, остальные 80 % показали, что они лишены конституционного права избирать и быть избранным.

Даже без агитации людей НЕ участвовать в псевдо-выборах половина избирателей традиционно не придет на избирательные участки. Остается убедить 30 % не ходить. Это проще, чем заставить их прийти и проголосовать. Подневольные 20% идут в любом случае, но они при желании могут испортить бюллетень. Люди, имеющие второе гражданство, голосовать не будут (журналистам бы еще проверить выдвиженцев от партий на предмет наличия незаконного второго гражданства и гражданства членов их семей).

Наблюдатели важны. Если их не будет, то есть другие способы просчитать проголосовавших, а при размещении фото испорченных бюллетеней в единую базу данных можно составить общую картину. Если окажется действительных бюллетеней лишь 10-15 % от общего числа избирателей в стране, то это – сам за себя аргумент, говорящий в пользу того, что парламент не избирался и не признан большинством граждан страны.

Для власти безразлично, сколько избирателей проголосует? Ок. Но это может быть далеко небезразлично для партнеров, международных организаций и т.д. Парламент, который представляет 10-15 % граждан страны, – это, согласитесь, не комильфо.

Что это дает? Констатацию того, что народ в большинстве своем НЕ выбирал этот парламент. Со всеми вытекающими последствиями.

Наличие протоколов – это хорошо, даже если будет только часть протоколов. Можно не судиться с нарушителями, подсчетом (там тоже игра), достаточно обнародовать свои наблюдения и протоколы. Слово наблюдателей против слова ЦИКа. Отгадайте: кому поверит народ?

Юридическое основание для выражения протеста против псевдо-выборов есть – антиконституционное выборное законодательство. Это должно быть зафиксировано как отношение народа, который десятилетиями не имеет своих реальных представителей в парламенте. Этот факт пригодится в будущем, т.к., уверена, этому парламенту предстоит принимать многое из того, что народу не понравится.

Для выражения своей позиции даже митинги не нужны. Публичное выражение в соцсетях, коллективные письма и письма общественных организаций в посольства, информационные агентства мира, международные правозащитные и другие организации (с указанием угроз репрессий в случае выражение протестов против псевдо-выборов на митингах). Играючи, легко, творчески, без риска подвести людей под задержания. Только мирное выражение своего отношения к псевдо-выборам. До их проведения и после. До тех пор, пока в стране не пройдут выборы в соответствии с законодательством, не противоречащим нынешней Конституции, пока 99% граждан страны не вернут себе свои права избирать и быть избранным.

Источник - stanradar.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606927500
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