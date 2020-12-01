Карабах завален многими тысячами тел: страшная правда о бойне от Армии России

20:40 02.12.2020

Наша первая публикация о том, что российские миротворцы вместе с МЧС Нагорного Карабаха обнаружили у Шуши около двух тысяч тел погибших, вызвала дискуссию среди авторитетных экспертов в Сети.



Подробности в новом материале "Русской Весны" из НКР.



"Нашли уже 2 000 тел под Шушей. Хотелось бы уточнить: это тела военных? Если да, то это не похоже на версию о том, что Шушу сдали по договорняку. П.С. У нас под Иловайском столько не нашли", - написал ополченец ДНР первой волны Владлен Татарский в своем Telegram-канале.







Ему справедливо ответили авторы связанного с силовыми структурами Telegram-канала "Майор и Генерал":



"Касаемо большого количества тел убитых в Карабахе, найденных в ходе операции российских миротворцев.



Более двух тысяч погибших найдены за время операции не непосредственно у Шуши, а скажем так, на шушинском направлении наступления с юга - юго-востока. Значительная часть из них конкретно под Шушей. Активные поиски продолжаются".



Военкоры "Русской Весны" уточняют дополнительные детали о потерях для уважаемого Владлена Татарского и сомневающихся.



В ходе гуманитарной операции было обнаружено более 2 000 тел погибших военных только за первые 2 недели и только на условно "шушинском направлении" поиска - Шуши и часть Мартунинского р-на.



Только на одном участке дороги под Шушей российско-арцахскими силами было обнаружено около 200 тел погибших защитников города, которые отступали и попали под массированный огонь с занятых противником высот. Много тел убитых были найдены на подходах к городу.



На самом деле погибших в разы больше двух тысяч, так как многие тела еще не найдены, часть были эвакуированы сторонами до начала миротворческой операции.



Кроме того, азербайджанцы большинство своих убитых эвакуируют самостоятельно и сейчас. Свои потери они так и не раскрывают, а они большие, несомненно.



Теперь становится ясно, какую бойню остановили российские миротворцы.