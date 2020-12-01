Ученые рассказали, как и когда погибнет Солнечная система

20:44 02.12.2020

Солнечная система неизбежно погибнет, заявляют ученые.



Анатолий Глянцев



Через несколько миллиардов лет Солнце превратится в белый карлик, окруженный туманностью из выброшенного вещества.



Астрономы рассчитали, когда разрушится Солнечная система. Оказалось, что до этого печального события еще 30 миллиардов лет. (Впрочем, наша планета погибнет гораздо раньше.)



Сценарий грядущей катастрофы изложен в научной статье, опубликованной в издании Astronomical Journal.



Когда Солнца не станет



Солнечной системе около 4,5 миллиарда лет отроду (к слову, жизнь на Земле ненамного младше). Однако ничто не вечно не только под Луной, но и вообще во Вселенной.



Солнце постепенно увеличивает яркость, и уже через 1,1 миллиарда лет наша планета станет слишком жаркой для жизни. А примерно в пятимиллиардном году нашей эры светило превратится в красный гигант. Оно сильно раздуется, буквально проглотив Меркурий, Венеру и Землю.



В качестве красного гиганта Солнце просуществует еще около миллиарда лет. Все это время внешние слои звезды будут постепенно улетучиваться в космос. Таким образом она потеряет примерно половину нынешней массы.



К этому времени термоядерное топливо полностью закончится, и Солнце станет белым карликом. В нем уже не будет происходить никаких термоядерных реакций, так что светило будет постепенно остывать.



Через десять миллиардов лет после превращения нашей звезды в белый карлик она остынет настолько, что перестанет излучать свет (хотя еще долго будет испускать инфракрасное излучение). Таково будущее Солнца.



Время покидать гнездо



Но что же станет с планетами? Ответ на этот вопрос и искали авторы нового исследования.



Они сосредоточились на будущем гигантов: Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Меркурий, Венера и Земля, напомним, погибнут еще на стадии превращения Солнца в красный гигант. Марс выживет, но авторы пренебрегли им. Дело в том, что гравитация Красной планеты, которая вдесятеро легче Земли, не окажет никакого влияния на судьбу соседей по Солнечной системе.



Итак, что же произойдет с планетами-гигантами? После того как Солнце потеряет половину массы, их орбиты станут более широкими. При этом Юпитер и Сатурн попадут в так называемый резонанс 5:2. То есть Юпитер будет совершать пять оборотов вокруг остывающей звезды, пока Сатурн делает два. Из-за этого две планеты будут регулярно проходить на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга и сильно влиять друг на друга своей гравитацией.



Такая конфигурация уязвима перед тяготением пролетающих мимо Солнечной системы звезд. Под влиянием таких рандеву новые орбиты через некоторое время потеряют устойчивость. Впрочем, "некоторое время" займет около 30 миллиардов лет (это примерно два текущих возраста Вселенной).



Из-за наступившей нестабильности в последующие 10 миллиардов лет Солнечную систему покинут все планеты-гиганты, кроме одной (какая именно выживет – дело случая). Они превратятся в миры-изгои, летящие сквозь Галактику.



Осиротевший гигант будет обращаться вокруг несветящегося Солнца еще примерно 50 миллиардов лет. После этого к остаткам Солнечной системы необычно близко подойдет соседняя звезда, отправив в путешествие без возврата и последнюю планету из "большой четверки".



Если к тому времени что-нибудь случится и с Марсом, то на этом существование Солнечной системы можно будет считать окончательно завершенным.



Разумеется, человечество вряд ли застанет все эти печальные события. Ведь типичный срок существования биологического вида составляет от одного до десяти миллионов лет. За это время вид либо вымирает, либо настолько эволюционирует, что его приходится считать уже другим видом.



Если же через миллиарды лет в Солнечной системе все еще будет существовать некий разум, то вряд ли мы сейчас можем представить себе его могущество. Возможно, угасание светила и разлет планет не станет для него такой уж неразрешимой проблемой.



К слову, ранее Вести.Ru рассказывали об искусственном интеллекте, предсказывающим планетным системам жизнь или смерть. Писали мы и о том, что Солнечная система могла образоваться удивительно быстро.