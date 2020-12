США после выборов – к приходу демократической зимы, - Ю.Загоскин

Традиционный, вековой внешнеполитический курс Вашингтона в отношении России будет неизбежно ужесточаться



Прошел месяц со времени официального, а лучше сказать, формального дня президентских выборов в Соединенных Штатах как части операции по устранению и замене иной персоной все еще действующего президента Дональда Трампа.



Операция началась задолго до известной даты 3 ноября и продолжается по сей день.



За этот месяц стало вполне очевидным:



1. Нет ни малейших сомнений в том, что по числу полученных голосов Дональд Трамп превзошел все мыслимые и немыслимые (для многих его сторонников и противников среди рядовых избирателей) ожидания. Пуще того, "он получил на 11 миллионов голосов больше, чем в 2016 году, что является третьим по величине ростом поддержки действующего президента за всю историю" /выборов в США. – Ю.З./. Для сравнения: президент Обама был переизбран в 2012 году, набрав на 3,5 миллиона голосов меньше, чем в 2008 году. Показатели Трампа выросли настолько, что, согласно экзитполам, он показал гораздо лучшие, чем прежде, результаты во многих ключевых демографических группах. /.../ Он получил самую высокую долю голосов меньшинств, поданных за республиканца, начиная с 1960 года. Трамп увеличил свою поддержку среди чернокожих избирателей на 50 процентов сравнительно с 2016 годом;



Поддержка Дональда Трампа заметно выросла



Фото: REUTERS/Joshua Roberts



2. При этом в национальном масштабе поддержка чернокожими Джо Байдена упала значительно ниже 90 процентов – уровня, при котором кандидаты в президенты от демократов обычно проигрывают. Трамп увеличил свою долю в общенациональном голосовании среди латиноамериканцев до 35 процентов. Имея 60 или менее процентов латиноамериканских голосов, кандидат в президенты от Демократической партии арифметически не может победить во Флориде, Аризоне, Неваде и Нью-Мексико. Флорида, Огайо и Айова бросили вызов данным опросов американских СМИ, и Трамп там одержал внушительную победу. Штаты Среднего Запада – Мичиган, Пенсильвания и Висконсин всегда движутся в том же направлении, что Огайо и Айова. Тем не менее Байден лидирует в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине вследствие лавины "черных голосов" в Детройте, Филадельфии и Милуоки. "Победа" Байдена была почти полностью обеспечена такого рода избирателями в названных городах, ибо по совпадению его "черные голоса" выросли только в тех местах, которые были необходимы для обеспечения победы. Он не получил сопоставимого уровня поддержки среди сопоставимых демографических групп в сопоставимых штатах, что весьма необычно для победителя на президентских выборах. Нам говорят, будто Байден получил больше голосов в национальном масштабе, чем любой кандидат в президенты в истории. Но он выиграл при рекордно низком уровне округов, которые предпочли его Трампу: это всего 17 процентов округов, т. е. 524 округа по сравнению с 873 округами, полученными Обамой в 2008 году. И тем не менее Байден каким-то образом превзошел Обаму по общему количеству отданных за него голосов.



Победа Байдена, похоже, нарисована



Фото: REUTERS Kevin Lamarque



Мы приводим эту сводку, следуя данным обзорной статьи Патрика Бешема, помещенной в журнале The Spectator от 27 ноября. Бешем, директор Национального научно-исследовательского института демократии (The National Democratic Institute), – профессиональный социолог, специалист в области опросов общественного мнения, полагает, что прошедшие в США выборы "вызывают глубокое недоумение: в среду, 4 ноября, и в последующие дни в американской демократии произошло нечто очень странное". Но "сказать во всеуслышание, что вы находите результаты президентских выборов 2020 года странными, это значит вызвать насмешку. В таком случае вы либо чудак, либо сторонник теории заговора. Тогда отметьте меня в качестве чудака".



Все прочее в работе Бешема посвящено описанию методик произошедшей фальсификации. Ошеломительно простецкого, зато уверенного в своей безнаказанности жульничества, очевидного предварительного сговора групп, организаций, институций, компаний по интересам, подсадных уток и проч. – всех тех, кому было поручено "убрать ...ного Трампа", как эта процедура именовалась участниками операции в ходе сетевых переговоров, частью преданных гласности. Без каких бы то ни было вспышек негодования.



Читать эти страницы (мы их не приводим даже в выдержках) практически бесполезно, да к тому же об этом не писал только ленивый. Дело в ином. За этот же месяц выяснилось, что Трампу никогда и ни под каким видом не будет позволено добиться пересмотра результатов, полученных в ходе упомянутой выше операции. Победа Байдена статистически и социологически невозможна. Победа Трампа невозможна административно и политически.



Все, кому следует, это отлично понимают. Почти наверное, осознает это и президент Трамп. Но он вынужден действовать, чтобы как можно дороже продать свою политическую жизнь. Допустимо, что вполне фантастическая идея о реванше 2024 года, которую не без успеха внедряют в сознание скорее озадаченного и ошеломленного, чем возмущенного 70-миллионного "молчаливого большинства", – идея эта не покинула и самого Трампа. Во всяком случае он все еще не оставил попыток убедить "глубинное надгосударство" в своей полезности. Поэтому не исключена возможность в ближайшие недели военного столкновения с Ираном (хотя бы в форме поддержки израильских действий на иранском направлении), каких-либо противороссийских телодвижений – вплоть до готовности поощрить Киевский протекторат на возобновление войны с республиками Донбасса. О "санкциях" и тому подобном и говорить нечего. И скорее всего, жалобы Трампа на то, что время работает против него, оправданны. Все перечисленное и не перечисленное станет стратегической задачей, поставленной перед новоназначаемой вашингтонской администрацией. И для решения ее потребуется не одна "четырехлетка".



Дональд Трамп не сдается.



Фото: REUTERS Leah Millis



Однако Трамп не унывает. В воскресенье, 29 ноября, в первом послевыборном интервью телекомпании Fox News он обсудил среди прочего свои планы разоблачения подноготной злополучного Russiagate – "русского вмешательства в выборы". На вопрос, планирует ли он "назначить специального советника" для продолжения расследования, начатого в этом направлении прокурором США Джоном Даремом, назначенным в сентябре, Трамп определил последствия Russiagate как "ужасную ситуацию", которая обсуждается во всем мире. Он сказал, что рассматривает возможность назначения "специального прокурора", дабы люди, которые "растратили ресурсы США и, возможно, нарушили закон, предстали перед судом".



Фото: REUTERS Rachel Wisniewski



"Выборы 2020 года были сплошным мошенничеством, мы выиграли с большим отрывом", – в очередной раз повторил Трамп в недавнем твите. И добавил, что надеется на возможность "переиграть этот мошеннический результат" в судах. На справедливый суд возлагают надежды и многие консервативные политологи. В противном случае они предостерегают: возможна вспышка народного гнева.



"На данном этапе истории и по мере повышения интереса избирателей /к происходящему. – Ю.З./ отказ любого суда провести определенное расследование будет стимулировать народное восстание. Если же эти судьи будут выполнять свои обязанности перед избирателем, а не перед Национальным демократическим комитетом, начав это разбирательство, они столкнутся с трудным и простым конституционным, полярным выбором решения", – восклицает Бретт Редмэйн-Тайтли.



Радикал Джилс Кори в статье с характерным названием "Сейчас или никогда: призыв к белому сопротивлению" идет еще дальше в своем отчаянном романтизме: "Для десятков миллионов белых Система была полностью, одним махом делегитимизирована. Эта делегитимация будет непоправимой, если после того, как все усилия будут исчерпаны, американской системе правления не удастся передать Белый дом президенту Трампу. Судебные усилия президента в конечном итоге закончатся в Верховном суде, где есть только один надежно консервативный судья – по иронии судьбы это Кларенс Томас, темнокожий мужчина. Даже если эти юридические усилия потерпят неудачу, республиканские законодательные органы штатов могут просто не сертифицировать своих выборщиков в Коллегию выборщиков и вместо этого послать свои собственные конкурентные списки выборщиков голосовать за президента Трампа. Можно ли полагаться на то, что республиканские законодательные органы поступят правильно? К сожалению, они почти наверняка этого не могут..."



Судя по тому, как отнеслись в Верховном суде к петиции Трампа, в которой он указывает на необходимость не включать при переписи нелегальных иммигрантов, каковых в США, по официальным данным, более десяти с половиной миллионов, в число законных обитателей, поскольку это позволит увеличить количество представителей штата в конгрессе, на что не без оснований рассчитывают демократы, уволенного президента там навряд ли поддержат. 30 ноября было заявлено, что, поскольку Статистическое бюро еще не собрало необходимых данных по числу нелегалов, суд будет дожидаться их получения. Это означает, что решение будет вынесено уже при Байдене.



А генеральный прокурор Уильям Барр заявил 1 декабря, что министерство юстиции "не обнаружило доказательств широко распространенного мошенничества на выборах, которое могло бы изменить результат президентских выборов 2020 года".



Юридическая команда Трампа ответила: "При всем уважении к генеральному прокурору, не было никакого подобия расследования министерства юстиции. Мы собрали достаточно доказательств незаконного голосования как минимум в шести штатах, но в Минюсте их не рассматривали. У нас есть множество свидетелей, которые под присягой показали, что были свидетелями преступлений, совершаемых в связи с мошенничеством на выборах. Насколько нам известно, министерство юстиции ни одного из них не выслушало".



Публицист, известный под псевдонимом The Saker (сокол-балобан), хорошо знающий положение дел в пределах Евроатлантики да и за этими пределами, никаких иллюзий не питает. "Только подумайте: если Верховный суд встанет на сторону Трампа и отменит сотни тысяч незаконных голосов, США тотчас же погрузятся в оргию хаоса и насилия; и все это поощряется и координируется корпоративными СМИ а-ля CNN. Гопники из Антифа/BLM немедленно начнут буйства в духе Хрустальной ночи, "протестуя" против "расистской системы". Их главная цель? Белые мужчины-христиане! Наконец, что бы мы ни думали о самих выборах, очевидно, что американские элиты уже сформировали видимость свершившегося факта. Поэтому разумно предположить, что даже если Верховный суд полностью присоединится к кампании Трампа, элиты США никогда с этим не смирятся. Они попытаются найти способ привлечь к ответственности, юридически или каким-либо иным образом, тех судей, которые проголосовали "неправильно"".



"Глубинное надгосударство" устраняет Трампа и не отступит от принятого решения, потому что нынешний президент, сам того не сознавая, при всей своей непоследовательности и слабости, консолидирует, то бишь пробуждает к жизни давным-давно погруженную в искусственную кому белую Америку. Это совершенно недопустимо! Чтобы навсегда ликвидировать возможность подобного пробуждения, консервативные политологи не исключают организацию планового демографического катаклизма: в США позволят въехать двум-трем, а то и четырем десяткам миллионов иммигрантов из Латинской Америки, Африки и стран Ближнего Востока. В сочетании с некоторыми другими механизмами воздействия на общество это приведет к тому, что в обозримом будушем белые в США станут меньшинством. Если признать, что такие предположения имеют основания, проект носит долгосрочный характер.



Для нас важнее всего ни на мгновение не забывать: традиционный, вековой внешнеполитический курс Вашингтона в отношении России будет неизбежно ужесточаться. Этот курс будет стремиться воплотить классическую "формулу Бжезинского": новый миропорядок – против России, на развалинах России, за счет России. Для этого (хотя не только) и организованы перемены в Вашингтоне. Источник - fondsk.ru

