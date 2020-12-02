Узбекистан получит статус наблюдателя в ЕАЭС. Ташкент может слегка оживить стагнирующую организацию, - В.Панфилова

00:56 03.12.2020

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

2.12.2020



Шавкат Мирзиеев ищет для Узбекистана оптимальные условия.

Узбекистану будет присвоен статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) уже в декабре этого года. Об этом в ходе онлайн-конференции "Промышленный диалог: Россия и Узбекистан" сообщил директор департамента Минпромторга России Михаил Анисимов.



Ташкенту для решения вопроса о пребывании в ЕАЭС понадобился год. Напомним, в октябре 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил проработать вопрос о присоединении республики к ЕАЭС (см. "НГ" от 02.10.19). Поводом для этого стала перезагрузка внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии страны с целью создания благоприятных условий для экспорта товаров сначала на рынки соседних стран и России, а затем и на более отдаленные. Статус наблюдателя республика сможет получить на заседании Высшего евразийского экономического совета с участием глав государств – членов организации, который по традиции проходит в конце года.



"Присоединение Узбекистана к ЕАЭС сделает его еще более значимым игроком с объединенным рынком, превышающим 200 млн человек. В то же время это будет сопряжено с серьезными вызовами для самой организации, которая впервые с начала ее возникновения столкнется со вступлением столь крупного игрока. Интеграция потребует больших усилий и трансформации для обеих сторон, что станет серьезным тестом и для ЕАЭС, и для Узбекистана, вхождение которого может позитивно повлиять на стагнирующую в последнее время евразийскую интеграцию", – сказал "НГ" доктор экономических наук, заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Института проблем рынка РАН Наби Зиядуллаев. Он полагает, что взаимодействие Узбекистана с ЕАЭС будет строиться на прагматичной основе, свободной от политической конъюнктуры, исходя исключительно из экономической целесообразности и национальных интересов.



Впрочем, уже сейчас очевидны плюсы от участия Узбекистана с Россией и странами ЕАЭС, с которыми удалось договориться об открытии зеленого коридора. Эксперты также подсчитали, что после вступления Узбекистана в ЕАЭС объемы денежных переводов трудовых мигрантов из стран, входящих в экономический союз, будут ежегодно увеличиваться на 1,2 млрд долл.



"Статус наблюдателя даст Узбекистану все привилегии полноправного участника ЕАЭС", – сказал "НГ" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его словам, это промежуточный статус, при котором Узбекистан обязуется унифицировать свое законодательство в соответствии с требованиями интеграционного объединения. Основные торговые партнеры Узбекистана – соседние страны Центральной Азии и Россия. "В таких условиях логичнее с точки зрения стратегических интересов Узбекистана выстраивать нормативно-правовую базу для сотрудничества с партнерами по ЕАЭС. Особенно в условиях, когда США (при президенте Дональде Трампе. – "НГ") фактически уничтожили ВТО как организацию, которая защищает интересы стран в рамках международной торговли", – отметил Притчин.



Эксперт также обратил внимание на последние шаги российского руководства, которые пересматривают миграционную политику на следующий год. Сокращаются квоты для стран – поставщиков трудовых мигрантов, в том числе для Узбекистана. Возникает вопрос, каким образом реагировать и защитить права мигрантов из Узбекистана. Присоединившись к ЕАЭС, Узбекистан преодолеет географическую замкнутость за счет увеличения "континентальной связанности" и создания общего транспортного рынка союза. Страна получит упрощенный доступ к континентальным транспортным узлам с выходом к рынкам и морским путям России, Китая, Ближнего и Среднего Востока и ЕС. При этом Узбекистан не спешит отказываться от вступления в ВТО. В начале ноября 2020 года запущен проект "Содействие процессу присоединения Узбекистана к ВТО". В Ташкенте считают важным участие в ВТО – это повысит инвестиционную привлекательность Узбекистана, приведет к снижению тарифов, увеличению числа инвесторов и созданию новых рабочих мест, поможет предотвратить различные конфликты при экспорте. И что самое главное, это не противоречит союзу Узбекистана с ЕАЭС.