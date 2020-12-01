 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 03.12.2020
01:16  Формализм, трайбализм и национализм в вопросах защиты прав детей в Казахстане, - А.Мусабалинова
01:15  В Таджикистане объемы денежных переводов сокращаются, доходы граждан падают, цены растут
01:11  Если бы да ОДКБы, - репортаж А.Колесникова о потешном саммите
01:08  Как азербайджанцы возвращаются на покинутые армянами земли
00:56  Узбекистан получит статус наблюдателя в ЕАЭС. Ташкент может слегка оживить стагнирующую организацию, - В.Панфилова
00:55  США после выборов – к приходу демократической зимы, - Ю.Загоскин
00:21  Казахстан против всего русского (видео)

Среда, 02.12.2020
21:42  Загадочный прохиндей Дюшекеев возглавил самый блатной отдел аппарата КырПрезидента
21:24  Умерла советская актриса Нина Иванова (учительница из "Весны на Заречной улицы")
20:44  Ученые рассказали, как и когда погибнет Солнечная система
20:40  Карабах завален многими тысячами тел: страшная правда о бойне от Армии России
20:02  Должна ли Россия заимствовать западные политические технологии влияния? - А.Халдей
19:46  Слово о патриоте Узекистана. Вспоминая Андрея Кубатина, - Б.Мусаев
19:45  Парламент Казахстана: выбор, которого нет
19:44  Командир иранского "Басидж" Голамреза Солеймани, - П.Густерин
19:32  Рост, который отставание. Чего достигли Украина, Белоруссия и Молдавия в сотрудничестве с Китаем, - М.Саморуков, Т.Умаров
19:29  Куда движется Кыргызстан после "октябрьской" революции?
19:27  Власть мертвецов. Дарвинизм через призму романа Джорджа Оруэлла "1984"
18:51  Ташкент и Кабул обратятся к странам за поддержкой проекта Трансафганского железнодорожного коридора
18:47  ОДКБ предложила встречу с представителями СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС
16:36  Какое место займет Россия во внешней политике Байдена, - Д.Тренин
08:39  Рэй Брэдбери: в "умном доме" некому будет жить
08:37  Розовые ушанки. Женщины Джо Байдена, - Вл.Малышев
08:20  Британский суд заморозил $5 млрд!!! активов мутного каз-олигарха Булата Утемуратова
08:17  "Я ему не завидую": Елбасы об Аблязове. А он?
08:13  Троцкист, двурушник, враг народа. Из партии Нур-Отан и КазМажилиса с позором изгнали предателя-разоблачителя Альтаева
07:56  Перепутушки. Псаки отмочила первый ляп на посту главы пресс-службы Байдена
07:53  НАТО решит судьбу своей афганской миссии вместе с Джо Байденом, - А.Серенко
07:52  Тегеран ищет способы наказать Трампа, - Г.Петров
07:40  Киргизию ждут предсказуемые выборы президента. Москва подстрахует Бишкек в любом случае, - В.Панфилова
00:30  Если Европа не защитит себя, она станет халифатом, - Алексей Алешковский
00:24  Благо или проклятие: Есть ли чрезмерная зависимость Узбекистана от золота
00:21  Русская тусовка из Таиланда и Гоа возвращается на биржу труда
00:19  Президентство Байдена дает Хафтару шанс прибрать к рукам Ливию, - "НГ"
00:16  Для чего Эрдоган направил в Карабах элитный спецназ, - В.Мухин
00:15  Перерыв на ОПЕК: почему нефтяной картель столкнулся с противоречиями
00:13  Нефть подставила арабов под удары Ирана, - Н.Кожанов
00:09  Путин опять заговорил о военном альянсе с Китаем. Почему? - А.Габуев
00:06  Россия продолжает оплачивать "многовекторную" проституцию режима Лукашенко, - С.Артеменко
00:00  Однажды в Америке – 2020. Международный терроризм как продолжение внутренней политической борьбы в США, - В.Овчинский
Вторник, 01.12.2020
23:27  Как Запад осуществляет внешнее управление Украиной, - Н.Стороженко
19:38  Назарбаев опроверг перенос столицы Казахстана в Туркестан
19:36  Ностальгия или история? Зачем Таджикистану памятники Ленина
19:28  Covid-19, занятость, демократия... французская молодежь застряла в спирали пессимизма, - Моника Дагно
18:13  ШОСсовские сезоны: Центральная Азия стала ключевым регионом, - Д.Борисов
18:08  Бранный мир. В чем смысл "дружбы" России с Турцией? - Е.Сокирянская
18:07  Как поляк Ян Собеский спас Европу от исламизации (история)
18:04  Конституционные страсти в КР: отказ от русского и "кыргызская Тихановская"
18:03  Ирану нужна ядерная бомба, и он ее сделает, - Л.Степушова
16:51  Советская грамота. Копируют ли Россия и Китай законы друг друга, - Павел Бажанов
16:48  Диктатура меньшинств сломает хребет американской нации, - А.Каневский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
В Таджикистане объемы денежных переводов сокращаются, доходы граждан падают, цены растут
01:15 03.12.2020

Этой осенью экономика Таджикистана из-за коронавируса столкнулась с значительным падением денежных переводов мигрантов. Эксперты говорят, что последствия уже ощущаются и со временем проблемы будут только усугубляться.

Аюб Шарипов, 32 года, последние 12 лет своей жизни выезжал в Россию на поиски работы. Мигрантом он зарабатывал около 300 тысяч рублей в год (около 4 тысяч долларов США). На эти деньги жили он и его родственники в Таджикистане.

За время работы мигрантом Аюб женился, отремонтировал дом и купил отцу недорогой "Opel". Каждый год ноябрь был счастливым месяцем для Аюба и его семьи из шести человек, потому что в это время он возвращался из России, с карманами, по его словам, "набитыми деньгами" и покупал все необходимое. Но в этом году семья Аюба не так счастлива, также, как и многие другие таджикские семьи.

Сейчас запасы семьи закончились, они были вынуждены продать несколько овец. Осталась одна дойная корова, которую оставили, чтобы дети могли пить молоко.

"В селе иногда появляются кое-какие работы по строительству, но за них мало платят. Мы не знаем, что делать? Пришла зима, где нам найти деньги на уголь?", – спрашивает Аюб.

С марта в Таджикистане приостановили международные авиарейсы и наземное движение. Март и апрель были сезоном поездок таджикских мигрантов на заработки в Россию и Казахстан. Многие мигранты не успели покинуть страну, а дороги в Россию были закрыты из-за распространения пандемии.

Аюб Шарипов и тысячи других мигрантов в Таджикистане ежедневно ждали новостей об открытии границ. Наступила осень и холода, но ситуация не изменилась. Границы так и не открылись, и в семьях мигрантов, говорят, что они на пороге зимы остались без средств существования.

Власти Таджикистана сообщили в международные финансовые институты, что объем денежных переводов в Таджикистан сокращается.

В частности, президент Таджикистана Эмомали Рахмон написал в конце апреля письмо в Международный валютный фонд (МВФ) в котором заявил, что денежные переводы из России сократились на 50 процентов. В своем письме Рахмон охарактеризовал экономическую ситуацию в Таджикистане как неблагоприятную и просил о помощи.

По данным российских властей, ранее более миллиона таджикских мигрантов ежегодно выезжали в Россию на заработки. Мигранты отправляли в страну около 3 миллиардов долларов США в год, что составляет почти треть валового внутреннего продукта Таджикистана.

В конце июля глава Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмухаммадзода сообщил, что объемы денежных переводов в Таджикистан из-за рубежа за шесть месяцев 2020 года сократились на 14,8% или на $195 млн по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Данные о показателях объемов денежных переводов мигрантов за первые девять месяцев еще не опубликованы, но несколько собеседников CABAR.asia в банках подтвердили, что они намного ниже прошлогодних.

В прошлом году таджикские мигранты отправили банковскими денежными переводами из России 2 миллиарда 576 миллионов долларов, что равно 33 процентам валового внутреннего продукта (ВВП).

Однако таджикский экономический эксперт Абдуманнон Шералиев предполагает, что еще больший объем средств мигранты доставляют домой другим путями: привозят наличными во время зимних каникул или пересылают через друзей.

По его подсчетам, в целом, с учетом всех источников, мигранты в прежние годы привозили в Таджикистан около 6-7 миллиардов долларов в год.

По словам Шералиева, официальная статистика не учитывает эти каналы. Экономист предположил, что в реальности объемы сокращения денежных поступлений мигрантов выше официальных 15%.

"Такое значительное сокращение денежных переводов страны привело бы к сокращению ВВП на 30-40 процентов или же оно уже к нему привело. Хотя правительство пытается, манипулируя статистикой, скрыть этот факт", – сказал эксперт.

Экономика Таджикистана пострадала от пандемии COVID-19, из-за которой тысячи таджикских мигрантов лишились возможности для въезда в Россию. В частности, доходы бюджета уменьшились на 2 миллиарда 349 миллионов сомони (227 миллионов долларов), и правительство было вынуждено прибегнуть к внешним кредитам и грантам.

В частности, Международный валютный фонд выделил РТ 189 миллионов долларов. Несколько стран и другие финансовые учреждения также предоставили Таджикистану деньги и гранты в этом году.

Еще одним следствием сокращения денежных переводов, по мнению экспертов, является обесценивание национальной валюты – сомони и рост цен.

Денежные переводы являются одним из основных источников притока иностранной валюты в Таджикистан, и эксперты говорят, что по мере сокращения денежных переводов национальная валюта обесценилась. Если в начале 2020 года курс одного доллара США был равен 9,6 сомони, то сейчас стоимость одного доллара по официальному курсу Национального банка равна 11,3 сомони.

Власти Таджикистана всегда старались преуменьшить вклад мигрантов в экономику страны.

"Миграция – это естественный процесс во всем мире" или "Не зацикливайтесь на деньгах мигрантов, у нас и без них успешная экономика" – фразы, которые неоднократно произносились высокопоставленными таджикскими чиновниками. Кроме того, таджикское правительство всегда старалось занизить количество граждан, выезжающих в миграцию.

Например, как заявил 17 апреля 2019 года президент России Владимир Путин на брифинге по итогам встречи с Эмомали Рахмоном "в России живут и работают порядка 1,2 миллиона граждан Таджикистана, а их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для экономики страны и для их семей".

Однако таджикские власти говорят, что в России находится менее 500 тысяч таджикских мигрантов.

Эксперты говорят, что наиболее важным последствием сокращения денежных переводов, по мнению экспертов, является снижение покупательной способности населения, что в конечном итоге отразится на всех секторах экономики.

По словам Абдуманнона Шералиева, до сих пор люди использовали свои денежные накопления и запасы продуктов. Однако, по его словам, этих ресурсов хватит от силы еще на один-два месяца.

"Но с начала нового года и народ, и правительство столкнутся с более серьезными проблемами. В России закончится сезонная работа на стройках для оставшихся мигрантов. Это еще более усугубит нехватку валюты и значительно сократит обороты рынка, особенно на рынках непродовольственных товаров и услуг. Это скажется на бюджете страны и доходах десятков тысяч людей", – сказал Шералиев.

Между тем, в Таджикистане при загадочных обстоятельствах исчез оппозиционный политик, который обращался в мэрию Душанбе с запросом на проведение митинга.

Родные заместителя председателя Социал-демократической партии Таджикистана Махмурода Одинаева, сообщили о его исчезновении 20 ноября.

Перед исчезновением Одинаев на своей странице в фэйсбуке просил мэрию Душанбе разрешить акцию протеста против роста цен на продукты питания.

Источник - cabar.asia
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606947300
Новости Казахстана
- Письма и телеграммы поздравления по случаю Дня Первого Президента Республики Казахстан
- Рабочий график главы государства
- Назарбаев рассказал, о чем говорил с Токаевым за день до своей отставки
- Маулен Ашимбаев: Выдающиеся личные качества Елбасы определили эффективную стратегию развития Независимого Казахстана
- Н.Нигматулин принял участие в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ
- Ко Дню первого президента
- Сенаторы рассмотрят изменения законодательства об аутстаффинге
- Премьер-Министр РК А. Мамин предложил усилить сотрудничество государств ШОС в агропромышленной сфере
- О ситуации на финансовом рынке в октябре 2020 года
- Семейное насилие нужно искоренять, но не в ущерб семье
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  