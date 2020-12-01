В Таджикистане объемы денежных переводов сокращаются, доходы граждан падают, цены растут

01:15 03.12.2020

Этой осенью экономика Таджикистана из-за коронавируса столкнулась с значительным падением денежных переводов мигрантов. Эксперты говорят, что последствия уже ощущаются и со временем проблемы будут только усугубляться.



Аюб Шарипов, 32 года, последние 12 лет своей жизни выезжал в Россию на поиски работы. Мигрантом он зарабатывал около 300 тысяч рублей в год (около 4 тысяч долларов США). На эти деньги жили он и его родственники в Таджикистане.



За время работы мигрантом Аюб женился, отремонтировал дом и купил отцу недорогой "Opel". Каждый год ноябрь был счастливым месяцем для Аюба и его семьи из шести человек, потому что в это время он возвращался из России, с карманами, по его словам, "набитыми деньгами" и покупал все необходимое. Но в этом году семья Аюба не так счастлива, также, как и многие другие таджикские семьи.



Сейчас запасы семьи закончились, они были вынуждены продать несколько овец. Осталась одна дойная корова, которую оставили, чтобы дети могли пить молоко.



"В селе иногда появляются кое-какие работы по строительству, но за них мало платят. Мы не знаем, что делать? Пришла зима, где нам найти деньги на уголь?", – спрашивает Аюб.



С марта в Таджикистане приостановили международные авиарейсы и наземное движение. Март и апрель были сезоном поездок таджикских мигрантов на заработки в Россию и Казахстан. Многие мигранты не успели покинуть страну, а дороги в Россию были закрыты из-за распространения пандемии.



Аюб Шарипов и тысячи других мигрантов в Таджикистане ежедневно ждали новостей об открытии границ. Наступила осень и холода, но ситуация не изменилась. Границы так и не открылись, и в семьях мигрантов, говорят, что они на пороге зимы остались без средств существования.



Власти Таджикистана сообщили в международные финансовые институты, что объем денежных переводов в Таджикистан сокращается.



В частности, президент Таджикистана Эмомали Рахмон написал в конце апреля письмо в Международный валютный фонд (МВФ) в котором заявил, что денежные переводы из России сократились на 50 процентов. В своем письме Рахмон охарактеризовал экономическую ситуацию в Таджикистане как неблагоприятную и просил о помощи.



По данным российских властей, ранее более миллиона таджикских мигрантов ежегодно выезжали в Россию на заработки. Мигранты отправляли в страну около 3 миллиардов долларов США в год, что составляет почти треть валового внутреннего продукта Таджикистана.



В конце июля глава Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмухаммадзода сообщил, что объемы денежных переводов в Таджикистан из-за рубежа за шесть месяцев 2020 года сократились на 14,8% или на $195 млн по сравнению с этим же периодом прошлого года.



Данные о показателях объемов денежных переводов мигрантов за первые девять месяцев еще не опубликованы, но несколько собеседников CABAR.asia в банках подтвердили, что они намного ниже прошлогодних.



В прошлом году таджикские мигранты отправили банковскими денежными переводами из России 2 миллиарда 576 миллионов долларов, что равно 33 процентам валового внутреннего продукта (ВВП).



Однако таджикский экономический эксперт Абдуманнон Шералиев предполагает, что еще больший объем средств мигранты доставляют домой другим путями: привозят наличными во время зимних каникул или пересылают через друзей.



По его подсчетам, в целом, с учетом всех источников, мигранты в прежние годы привозили в Таджикистан около 6-7 миллиардов долларов в год.



По словам Шералиева, официальная статистика не учитывает эти каналы. Экономист предположил, что в реальности объемы сокращения денежных поступлений мигрантов выше официальных 15%.



"Такое значительное сокращение денежных переводов страны привело бы к сокращению ВВП на 30-40 процентов или же оно уже к нему привело. Хотя правительство пытается, манипулируя статистикой, скрыть этот факт", – сказал эксперт.



Экономика Таджикистана пострадала от пандемии COVID-19, из-за которой тысячи таджикских мигрантов лишились возможности для въезда в Россию. В частности, доходы бюджета уменьшились на 2 миллиарда 349 миллионов сомони (227 миллионов долларов), и правительство было вынуждено прибегнуть к внешним кредитам и грантам.



В частности, Международный валютный фонд выделил РТ 189 миллионов долларов. Несколько стран и другие финансовые учреждения также предоставили Таджикистану деньги и гранты в этом году.



Еще одним следствием сокращения денежных переводов, по мнению экспертов, является обесценивание национальной валюты – сомони и рост цен.



Денежные переводы являются одним из основных источников притока иностранной валюты в Таджикистан, и эксперты говорят, что по мере сокращения денежных переводов национальная валюта обесценилась. Если в начале 2020 года курс одного доллара США был равен 9,6 сомони, то сейчас стоимость одного доллара по официальному курсу Национального банка равна 11,3 сомони.



Власти Таджикистана всегда старались преуменьшить вклад мигрантов в экономику страны.



"Миграция – это естественный процесс во всем мире" или "Не зацикливайтесь на деньгах мигрантов, у нас и без них успешная экономика" – фразы, которые неоднократно произносились высокопоставленными таджикскими чиновниками. Кроме того, таджикское правительство всегда старалось занизить количество граждан, выезжающих в миграцию.



Например, как заявил 17 апреля 2019 года президент России Владимир Путин на брифинге по итогам встречи с Эмомали Рахмоном "в России живут и работают порядка 1,2 миллиона граждан Таджикистана, а их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для экономики страны и для их семей".



Однако таджикские власти говорят, что в России находится менее 500 тысяч таджикских мигрантов.



Эксперты говорят, что наиболее важным последствием сокращения денежных переводов, по мнению экспертов, является снижение покупательной способности населения, что в конечном итоге отразится на всех секторах экономики.



По словам Абдуманнона Шералиева, до сих пор люди использовали свои денежные накопления и запасы продуктов. Однако, по его словам, этих ресурсов хватит от силы еще на один-два месяца.



"Но с начала нового года и народ, и правительство столкнутся с более серьезными проблемами. В России закончится сезонная работа на стройках для оставшихся мигрантов. Это еще более усугубит нехватку валюты и значительно сократит обороты рынка, особенно на рынках непродовольственных товаров и услуг. Это скажется на бюджете страны и доходах десятков тысяч людей", – сказал Шералиев.



Между тем, в Таджикистане при загадочных обстоятельствах исчез оппозиционный политик, который обращался в мэрию Душанбе с запросом на проведение митинга.



Родные заместителя председателя Социал-демократической партии Таджикистана Махмурода Одинаева, сообщили о его исчезновении 20 ноября.



Перед исчезновением Одинаев на своей странице в фэйсбуке просил мэрию Душанбе разрешить акцию протеста против роста цен на продукты питания.