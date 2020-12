Формализм, трайбализм и национализм в вопросах защиты прав детей в Казахстане, - А.Мусабалинова

01:16 03.12.2020 Формализм, трайбализм и национализм в вопросах защиты прав детей в Казахстане



Айгерим Мусабалинова

Эксперт в сфере гражданского права Республики Казахстана и международного права по защите прав детей и женщин.



Айгерим Мусабалинова, казахстанский эксперт по правам ребенка в статье для CABAR.asia пробует найти ответ на вопрос как социальный и культурный аспект страны влияет на благополучие детей и соблюдение их прав и интересов.



Система защиты прав детей является горячей темой на фоне возросшей преступности в отношении половой неприкосновенности детей в Казахстане, а также выявленных случаев насилия в институциональных учреждениях отдельных регионов страны.[1]



Настоящая статья является попыткой автора ответить на вопрос как социальный и культурный аспект страны влияет на благополучие детей и соблюдение их прав и интересов. В частности, в этой статье рассматривается как формализм государственных чиновников может привести к нарушению прав и интересов детей, а также как трайбализм и национализм может стать барьером.



В качестве примера в статье используется ситуация, когда дети наиболее уязвимы и нуждаются в защите. А именно, речь идет о детях-сиротах и детях, лишенных по тем или иным причинам родительской опеки.



Формализм политики защиты прав детей



Формальный подход к вопросам защиты прав детей выражается в первую очередь устаревшей ментальностью государственных служащих, которые ответственны за систему защиты прав детей. А именно ментальностью, в которой главное не интересы и права детей, а отчет в вышестоящие или международные организации.[2] Актуальными, по мнению автора, остаются выводы разработчиков доклада о семейном неблагополучии в Казахстане, а именно:



"Если судить по законодательной базе, то можно утверждать, что в Казахстане в достаточной мере обеспечена защита прав и интересов детей, но совершенно другое впечатление возникает при анализе существующей ситуации с опорой на эмпирические показатели. Практика показывает, что нарушения прав ребенка имеют место практически во всех сферах жизни".[3]



Так, согласно анализу проведенного ЮНИСЕФ в 2018 году, в целом в Казахстане каждый третий ребенок в возрасте от 3 до 9 лет подвергается физическим наказаниям.[4] В детских домах каждый второй ребенок страдает от насилия.[5]



Согласно докладу о положении детей в Казахстане за 2018 год, подготовленный по заказу Министерства образования и науки Республики Казахстан, в системе детских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ОБПР), по состоянию на конец 2018 года проживало 5044 детей или 20% от общего количества детей сирот и детей ОБПР.[6] Низкие показатели Министерства образования и науки Республики Казахстан вызывают сомнения на фоне данных ЮНИСЕФ согласно которым "в учреждениях по уходу за детьми в Казахстане находится 53 500 детей",[7] что больше чем в 10 раз официальных данных.



При этом согласно статистическим данным системы образования Республики Казахстан, численность детей (до 18 лет) находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 10 511[8] или в два раза больше чем в Докладе о положении детей в Республики Казахстан. Дело в том, что статистика системы образования в отличие от Доклада включает в себя количество детей, проживающих в приютах и Центрах адаптации для несовершеннолетних.



Отсюда можно сделать наблюдение о том, что данные государственной статистики нельзя назвать достоверными, а тем более рассматривать в качестве показателей улучшения благополучия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Другой пример поверхностного подхода к правам и интересам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей является делегирование государством своих обязанностей по защите сирот неправительственному сектору. А именно, с 1 июля 2020 года вопросы устройства указанных детей в семьи переданы в национальные агентства по усыновлению и организации по оказанию содействия в устройстве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан.



Во-первых, данная инициатива государства не соответствует международным нормам. А именно согласно статье 20 Конвенции ООН "О правах ребенка": "Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством". Как указано в начале статьи дети-сироты и дети без попечения родителей являются наиболее уязвимой группой детей и нуждаются в защите государства. Во-вторых, согласно статье 115 Кодекса Республики Казахстан О браке и семье, защита прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей возлагается на государство, при этом:



"Запрещается посредническая и любая иная деятельность физических и юридических лиц по подбору, устройству, передаче детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением государственных органов в пределах их компетенции".[9]



В-третьих, по состоянию на 19 августа 2020, ни одна организация по оказанию содействия в устройстве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан в Казахстане не прошла аккредитацию государства.[10] При этом с 1 июля 2020 года устройство детей в семьи возможно только после прохождения школ приемных родителей и получения сертификата о прохождении психологической подготовки, которые должны проводиться аккредитованными организациями.



В связи с чем можно сделать предположение, что формальный или непродуманный подход к нововведениям, привел к тому, что около 5000 детей временно застряли в детских домах до тех пор, пока появятся аккредитованные агентства и школы приемных родителей будут доступны во всех регионах для всех желающих. Таким образом, нововведения введены в силу раньше, чем государством были созданы условия для того, чтобы они работали.



Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что главное для представителей правительства Казахстана это нужда отчитаться о том, что: во-первых, в Казахстане показатель детей, проживающих в институциональных учреждениях, снижен,[11] во-вторых, что правительством выполнено поручение президента страны, данное на Гражданском Альянсе 28 ноября 2018 года, о создании первого казахстанского агентства по усыновлению.[12]



В вопросах устройства детей в семьи и соблюдения их прав и интересов, сомнительной также является новая тенденция устройства детей в семьи в сельской местности. Некоторые сельчане вынуждены брать детей в свои семьи, чтобы спасти местную школу, которую могут закрыть из-за низкой численности учеников.[13] В последних случаях детей забирают в большом количестве, однако дальнейшая судьба детей остается под вопросом в силу неправильной мотивации взрослых. Это касается как взрослых (представителей государства ответственных за защиту прав и интересов детей), которые отдали детей, чтобы снизить свои показатели, так и взрослых, которые забрали детей во имя своих интересов в первую очередь (чтобы не закрывалась сельская школа, чтобы сохранить рабочие места и заработную плату учителей). Данная практика требует дополнительных социальных услуг и мер мониторинга со стороны государства. А именно, обеспечения прохождения сельчанами обязательных психологической подготовки, и мониторинга благосостояния детей до- и после устройства детей в такие семьи.



Двойной эффект трайбализма в отношении детей Казахстана: барьер или потенциал?



С чего начинается трайбализм в стране? Он начинается с обыденного вопроса к какому "ру" (клану) ты относишься? Ответ на этот вопрос очень важен в вопросах, касающихся семьи и карьеры. В отношении семьи казахи не женятся между собой если есть родство до седьмого поколения.[14] Таким образом, в случае если ребенок-сирота (ребенок без попечения родителей) казах по национальности не знает своих корней, то для него трайбализм может стать барьером в создании семьи с девушкой казахской национальности. Исключением является, когда ребенок усыновлен или воспитывается среди родных. В таких случаях ребенок может относить себя к семье и роду согласно своей фамилии.[15]



На конец 2018 года, 82,4% детей из детских домов имеют родителей.[16]



Под вопросом остается насколько государством принимаются меры по сохранению/восстановлению родственных отношений детей с их родителями и тем самым обеспечению права ребенка знать своих родителей и других близких родственников, а также право на получение информации о родителе, проживающем отдельно от него, на встречи и общение с ним.[17]



Что касается карьеры, то есть среди иностранных аналитиков-ученых наблюдения что к власти приходят только выходцы из Старшего жуза, немного из Младшего и почти нет из Среднего жуза.[18] "Жуз" переводится как 100, в период образования Казахского ханства это было объединения родов трех жузов – Старшего, Среднего и Младшего, которые являлись наследниками монгольских улусов, и проживали соответственно Старший жуз в южной части Казахстан, Средний в Северо-Восточной, а Младший – в Северо-Западной.[19] По мнению аналитиков, выходцы из Старшего жуза доходят до власти благодаря связям с родом первого президента страны, который также относится к Старшему жузу, выходцы из Малого жуза получают власть благодаря богатым нефтью землям, а выходцы Среднего жуза ни того ни иного преимущества не имеют.[20]



Проведенный мною анализ мест рождения руководителей центральных органов власти в стране показал эту тенденцию, и говорит о том, что, если не трайбализм (так как официальных данных принадлежности к тому или иному роду нет), то признаки свойства и землячества имеет место быть.[21] Как показал анализ 69% руководителей центральных органов власти страны – выходцы из южных регионов страны, 41% из Алматинской области, откуда родом являются Первый и действующие Президенты Казахстана.



Таким образом, для ребенка, который не знает своего "ру" (клан), это может стать проблемой в карьере, но в то же время если использовать признак землячества, то может и не быть. Согласно видению первого президента Казахстана, в стране имеет место быть меритократия, то есть, когда успехов может добиться каждый кто трудится. Однако, учитывая узкий "рынок" формирования высшего эшелона государственного управления, уровень развития ребенка (человека) не играет решающей роли в построении карьеры в Казахстане.



Национализм, религия и сексуальное образование в вопросах защиты прав детей



Про национализм в Казахстане можно судить как в положительном, так и в негативном контексте. Это известный факт, что в силу сложившихся исторических фактов, Казахстан стал родиной для 125 этнических групп.[22] В Казахстане есть государственный праздник единства народа Казахстана, который празднуется 1 мая. Кроме того, в Казахстане есть Ассамблея Народа Казахстана, цель которой – содействие сохранению в республике межнационального и межконфессионального согласия, стабильности в обществе.[23]



Согласно данным Агентства по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан на начало 2018 года казахи составили 67,5%, русские 19,7%, остальные 123 этнические группы составили 12,7%.[24] Следовательно, доминирующей нацией является казахская (в Советское время казахи составляли только 30% от населения КазССР).[25] Логичным является то что казахская культура стала визитной карточкой страны, что также соответствует программной статье Елбасы страны от 12 апреля 2017 года. А именно, программная статья первого президента страны ориентирована на возрождение духовных ценностей казахстанцев и сохранение национального духа, традиций, обычаев, языка, музыки, литературы и свадебных обрядов.[26]



Беспокойство автора относительно возрождения казахской культуры связано с возможным усилением патриархального уклада общества что может привести к росту бытового насилия и гендерного неравенства. Основанием для данного беспокойства автора является возросшая преступность в отношении детей и женщин и рост домашнего насилия. Так, согласно данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан, в 2018 количество преступлений в сфере семейно-бытовых отношений выросло на 103,7%, а отношении женщин и детей на 90 % (в сравнении с 2015).[27]



В таком обществе, права и интересы детей как показала мировая история развития человечества, стоят на последнем месте. Как известно права детей официально признаны международным сообществом только в конце XX столетия с принятием ООН Декларации прав ребенка в 1959 году и Конвенции ООН О правах ребенка в 1989 году.



Религия и сексуальное образование



70% населения Казахстана относят себя к мусульманам,[28] при этом Казахстан согласно Конституции страны является светской страной, где все равны и никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, или по любым иным обстоятельствам.[29] То есть, и девочки и мальчики имеют равное право на полное развитие своего потенциала, включая интеллектуальное. Однако, учитывая рост рождаемости в Казахстане почти в 4 раза c (72 276 в 2000 до 269 575 в 2019),[30] можно отметить ограниченную тенденцию развития девочек так как с ростом рождаемости в семье активность женщины ограничена заботой о детях и семье.



В частности, говорить о необходимости повышения демографии страны и детях в Казахстане приветствуется, но не приветствуется говорить о сексуальном здоровье девочек при их половом созревании. Комитет ООН по защите прав ребенка еще в 2015 поднимал вопрос о необходимости Казахстану принятия мер по профилактике ранних браков,[31] однако как известно ислам допускает ранние браки, соответственно и общество это допускает. Результаты таких двойных стандартов общества - это брошенные дети, зачатые при незащищенном сексе молодого поколения. Как показала практика по профилактике отказов от новорожденных детей в Казахстане, 4280 молодых матерей готовы были отказаться от детей за период с 2013 по 2020.[32] Причиной таких отказов является незапланированная беременность, отсутствие поддержки, отсутствие средств для проживания и отсутствие брака.[33] Таким образом, отсутствие в обществе понимания интересов ребенка на его полное развитие, независимо от пола ребенка, может привести к тому что и мать и ребенок в итоге могут пострадать. Мать, будучи сама ребенком, может пострадать тем, что не смогла развить свой потенциал в полной мере, а ребенок может пострадать от отсутствия заботы родителей и семьи.



Заключение



Данная статья является попыткой автора раскрыть региональный контекст Казахстана в сфере защиты прав детей. С одной стороны, формализм государственных структур, построенный на интересах государственных органов, а не на интересах детей. С другой трайбализм и национализм страны, который отчасти не соответствует правам и интересам ребенка. А именно, трайбализм, который де-факто присутствует в обществе и не закреплен официально может стать мотивирующей точкой усилить де-юре и де-факто структуру защиты прав детей. По мнению автора, трайбализм может стать дополнительным барьером в таких интересах ребенка как создание семьи или построении карьеры если ребенок казахской национальности не знает к какому "ру" (клану) он относится. В связи с чем обеспечение права ребенка на знание своих биологических родителей, поддержание связи где это возможно, должно быть усилено.



Что касается национализации в вопросах защиты прав детей, то автором отмечается что национализация страны происходит на фоне возросшей преступности против детей и женщин, что требует особого внимания разработчиков программ в сфере национализации и религии в стране. Национальная политика страны требует пересмотра в соответствии с подписанными международными конвенциями такими как: Конвенция ООН О правах ребенка и Конвенция ООН О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.



В качестве рекомендаций предлагается следующее:



Касательно формализма, автором предлагается пересмотреть всю отчетность государственных структур и их подачу с точки зрения прав и интересов ребенка, а не достигших показателей государства (их ведомств). Всем уполномоченным органам страны, в том числе уполномоченному по правам ребенка в Республике Казахстан, обратить внимание на расхождение статистики и усиление ответственности за такое расхождение. В рассмотренном в статье случае с детьми сиротами предлагается принять временное положение и урегулировать порядок устройства детей на период аккредитации организаций по устройству детей в семьи и период подготовки качественных кадров для проведения психологической подготовки. Также предлагается государству провести активную и качественную работу по информированию населения о порядке устройства детей в семьи, правильной мотивации устройства детей в семьи и необходимости в первую очередь соблюдения прав и интересов ребенка.



В части трайбализма, всем уполномоченным органам страны в части защиты прав и интересов детей, предлагается усилить поддержку семей и семейных уз, в том числе в случаях, когда родители по тем или иным причинам не могут выполнять свои обязанности. Необходимо дополнить отчетность государства на предмет обеспечения права ребенка знать своих родителей и других близких родственников, а также право на получение информации о родителе, проживающем отдельно от него, на встречи и общение с ним. Для обеспечения данного показателя, государству необходимо выделить ресурсы, человеческие и финансовые, на предоставление дополнительных социальных услуг для поддержки родственных отношений ребенка-сироты, и ребенка, лишенного родительской опеки.



По национальным вопросам государственный аппарат Казахстана должен взять под контроль балансированный возврат к культурным корням доминирующей нации страны. В особенности, в вопросах связанных с обеспечением гендерного равенства во всем, включая право ребенка обоих полов на полноценное развитие своего потенциала и право ребенка на защиту государства от всех видов насилия (бытового, сексуального, психологического, эмоционального). Кроме того, предлагается принять практические меры по профилактике отказов от ребенка, незапланированной беременности и ранних браков. Говорить о сексе и его возможных последствиях необходимо со школьного возраста когда имеет место половое созревание ребенка. Таким образом, обучая ребенка половой разнице и тому, что может случиться, при незащищенном сексе. Вместе с тем, также, как и в развитых странах, средства контрацепции, также, как и вакцинация должны быть доступны в рамках государственного медицинского обеспечения населения страны начиная с возраста полового созревания ребенка.



Данный материал подготовлен в рамках проекта "Giving Voice, Driving Change - from the Borderland to the Steppes Project". Мнения, озвученные в статье, не отражают позицию редакции или донора.



Фото обложки материала: AFP 2020 / STR



[1] Данияр Адилбеков, "77% изнасилований детей в РК совершают их родственники и близкие – МВД" Informburo.kz (12 сентября 2019), [ https://informburo.kz/novosti/-77-sluchaev-iznasilovaniy-detey-v-rk-sovershayutsya-rodstvennikami-ili-sosedyami-mvd.html> доступ 12 октября 2020; Tengrinews, "Смерть детей в интернате: озвучены результаты расследования" (20 мая 2020) [ https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/smert-detey-v-internate-ozvuchenyi-rezultatyi-rassledovaniya-402855/> доступ 10 октября 2020; Казахстанская правда, "Детей- инвалидов "пожарили" на обогревателях в Туркестанской области" (27 мая 2020) [https://kazpravda.kz/news/obshchestvo/detei-invalidov-podzharili-na-obogrevatelyah-v-turkestanskoi-oblasti> доступ 22 сентября 2020.



[2] Министерство образования и науки Республики Казахстан Комитет по охране прав детей, Центр исследований Сандж, Джандосова Ж С, Шарипбаева А Е, Кудашева Т В, Байтугелова Н Ю, Смагулова Ш К, Джандосова Ф С, Байтугелова З Е, Колмогорова Е А, Шарипбаева К М, Жаппар А Т, Серикбаева С Ш, Исагалиева А А, Доклад о положении детей в Республике Казахстан в 2016 году (Министерство образования и науки Республики Казахстан 2016); Шарипбаева А, Жаппарова А, Байтугелова Н, Семейное неблагополучие причины и предупреждение (Министерство образования и науки Республики Казахстан и Центр исследований Сандж 2009)



[3] Шарипбаева А, Жаппарова А, Байтугелова Н, Семейное неблагополучие причины и предупреждение (Министерство образования и науки Республики Казахстан и Центр исследований Сандж 2009) стр 23.



[4] UNICEF, Annual report UNICEF in Kazakhstan, 2018 (December 2018) стр 9.



[5] Хаарр Р Н, Насилие в отношении детей в государственных интернатных учреждениях республики казахстан: оценка положения (ЮНИСЕФ 2011)



[6] Джандосова Ж С, Шарипбаева А Е, Кудашева Т В, Николаева О В, Байтугелова Н Ю, Джандосова Ф С, Смагулова Ш К и другие, Доклад о положении детей в Республике Казахстан (Министерство образования и науки Республики Казахстан 2019) стр 133.



[7] ЮНИСЕФ Казахстан, Анализ положения детей в Республике Казахстан (ЮНИСЕФ, 2019) стр 40.



[8] АО "Информационно-аналитический центр", Национальный сборник "Статистика системы образования Республики Казахстан" (Астана, 2019) стр 231.



[9] Кодекс Республики Казахстан О браке (супружестве) и семье (2011), статья 115.



[10] Лаура Копжасарова, "Только после школы: в Казахстане введено новое условие для усыновления детей" Cabar.Asia (19 августа 2020 года) [ https://cabar.asia/ru/tolko-posle-shkoly-v-kazahstane-vvedeno-novoe-uslovie-dlya-usynovleniya-detej> доступ 22 сентября 2020.



[11] The United Nations Committee on the Rights of the Child, ‘Replies of Kazakhstan to the list of issues’ (29 June 2015) UN Doc UNCRC/C/Kaz/Q/4/Add.1, paras 95-110



[12] Жадра Жулмухаметова, "Агентство по усыновлению детей и школы приемных родителей узаконили. Как это будет работать", Informburo.kz (12 февраля 2020) [ https://informburo.kz/stati/agentstvo-po-usynovleniyu-detey-i-shkoly-priyomnyh-roditeley-uzakonili-kak-eto-budet-rabotat.html> доступ 11 октября 2020; Абубакарова Т, Малакшинова А, "Назарбаев поддержал идею создания первого казахстанского агентства по усыновлению детей" Kazinform (28 ноября 2018) [https://informburo.kz/novosti/nazarbaev-podderzhal-ideyu-sozdaniya-pervogo-kazahstanskogo-agentstva-po-usynovleniyu-detey.html> доступ 28 ноября 2018.



[13] Айнур Оразбекова, "Сельчане в Акмолинской области усыновили детей, чтобы сохранить местную школу", NEWTIMES (1 августа 2019) [https://newtimes.kz/regiony/94547-selchane-v-akmolinskoj-oblasti-usynovili-detej-chtoby-sokhranit-mestnuyu-shkolu > доступ 20 сентября 2020; Галина Базаева, "Чтобы сохранить в селе школу, акмолинцы массово усыновили детей" Телеканал КТК (12 января 2018) [ https://www.ktk.kz/ru/news/video/2018/01/12/87843/ > доступ 12 октября 2020.



[14] Стасевич И В, ‘Брак и семья у казахов в конце XIX-начале ХХI в. Время и традиция’ в Р.Р. Рахимов и М.Е. Резван (ред) Центральная Азия: Традиция в условиях перемен- Выпуск II (МАЭ РАН 2008); Неизвестный автор, "Сборник киргизского обычного права" в Юшков С.В. (ред) Материалы по Казахскому обычному праву, сборник (Издательство Академии наук Казахской ССР 1948).



[15] Lawrence Krader, Social Organization of the Mongol–Turkic Pastoral Nomads (The Hague: Mouton 1963); Неизвестный автор, "Сборник киргизского обычного права" в Юшков С.В. (ред) Материалы по Казахскому обычному праву, сборник (Издательство Академии наук Казахской ССР 1948).



[16] Джандосова Ж С, Шарипбаева А Е, Кудашева Т В, Николаева О В, Байтугелова Н Ю, Джандосова Ф С, Смагулова Ш К и другие, Доклад о положении детей в Республике Казахстан (Министерство образования и науки Республики Казахстан 2019) стр 135.



[17] Закон О правах ребенка в Республике Казахстан (2002), статьи 21 и 26.



[18] Dilip Hiro, Inside Central Asia: A Political and Cultural History of Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey, and Iran (Gerald Duckworth & Co 2009); Janna Khegai, ‘The Role of Clans in Post-Independence State-Building in Central Asia’ (ECPR Joint Sessions of Workshops, Uppsala, April, 2004).



[19] Lawrence Krader, Social Organization of the Mongol-Turkic Pastoral Nomads (The Hague: Mouton 1963) стр 189-209; Gani Aldashev and Catherine Guirkinger, ‘Colonization and Changing Social Structure: Kazakhstan 1896-1910’ (2016) ECARES Working Papers 10/2016,



[https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/2281 … GER-colonization.pdf> accessed 4 November 2017.



[20] Janna Khegai, ‘The Role of Clans in Post-Independence State-Building in Central Asia’ (ECPR Joint Sessions of Workshops, Uppsala, April, 2004); Арыстан Жуасов, "Клан – кланы выбивает" Новая газета Казахстан (17 января 2020) [https://www.novgaz.com/index.php/2-news/2415 > доступ 22 сентября 2020.



[21] Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан, Состав Правительства, [https://primeminister.kz/ru/government/composition> доступ 22 сентября 2020; Верховный суд Республики Казахстан, "Председатель Верховного суда РК" [https://sud.gov.kz/rus/content/predsedatel-verhovnogo-suda-rk> доступ 22 сентября 2020; Zakon.kz, "Назначен новый генеральный прокурор Казахстана" (18 марта 2019) [https://www.zakon.kz/4962123-naznachen-novyy-generalnyy-prokuror.html> доступ 22 сентября 2020; Online.Zakon.kz. "Ашимбаев Маулен Сагатханулы" [https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30100648> доступ 22 октября 2020; Online.Zakon.kz. "Годунова Наталья Николаевна" [https://online.zakon.kz/document/?doc_id=37435834> доступ 22 октября 2020; Online.Zakon.kz. "Мами Кайрат Адразакулы" [https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30100564> доступ 22 октября 2020; Мажилис Парламента Республики Казахстан, "Биография. Нигматуллин Нурлан Зайруллаевич" [http://www.parlam.kz/ru/blogs/nigmatulinn/Biography> доступ 22 октября 2020.



[22] Смаилова А А, Ашуев А Ж, Куканова Г Ж, Мусабек Е Н, Шокаманов Ю К, Алкуатова Н Е, Мухтарова Н А, Алыкпашева Э Ж, Абдукаримов С С, Нукутов С Т, Икамбаева А Р, Искакова Ш А, и Сергазиева Л Н, Аналитический отчет. "Итоги Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года" (Агентство Республики Казахстан по статистике, ТОО Инвестиционно-Промышленная Корпорация "АстанаБланкИздат" 2011); Тукпиев Ж, ‘125 наций в одной: в чем уникальность казахстанской модели общественного согласия’ Kazpravda.kz (01 Мая 2018) [https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/125-v-odnoi–v-chem-unikalnost-kazahstanskoi-natsii> доступ 20 сентября 2020.



[23] Закон О праздниках в Республике Казахстан (2001), статья 3; Официальный сайт Ассамблеи народа Казахстан, "Деятельность", [ https://assembly.kz/ru/> доступ 20 сентября 2020.



[24] Агентство по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан "Население Республики Казахстан в разрезе этнических групп на начало 2018 года",



[http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPopulation?_afrLoop=3971787338708600#%40%3F_afrLoop%3D3971787338708600%26_adf.ctrl-state%3Dhjqerh0bt_104> доступ 10 июня 2018.



[25] Sholpan Zharkynbekova, Aliya Aimoldina, and Damira Akynova, ‘Cultural and language self-identification of ethnic minority groups in Kazakhstan’ (2015) 9 Sociolinguistic Studies 289; Juldyz Smagulova, ‘Language policies of Kazakhization and their in?uence on language attitudes and use’ (2008) 11 The International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 440.



[26] Официальный сайт Президента Республики Казахстан, "Статья Главы государства "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" (12 апреля 2020 года) [http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya? > доступ 12 октября 2020.



[27] Мадина Мамырханова, "В Казахстане около 400 женщин ежегодно погибают вследствие домашнего насилия. На 90% возросла преступность в отношении женщин и детей" Kursiv.kz (24 июня 2019 года) [https://kursiv.kz/news/obschestvo/2019-06/v-kazakhstane-okolo-400-zhenschin-ezhegodno-pogibayut-vsledstvie-domashnego> доступ 12 октября 2020.



[28] Saniya Edelbay, ‘Traditional Kazakh Culture and Islam’ (2012) 3 International Journal of Business and Social Science 122.



[29] Конституция Республики Казахстан (1995), статья 14.



[30] Агентство по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, "Основные социально-экономические показатели Республики Казахстан по состоянию на 11.08.2020", [ https://stat.gov.kz/official/dynamic > доступ 9 октября 2020.



[31] The United Nations Committee on the rights of the Child, ‘Concluding observations on the fourth periodic report of Kazakhstan’ (30 October 2015) UNCRC/C/KAZ/CO/4, paras 34 and 35.



[32] ОФ Дом мамы, ‘Результаты’ [http://dom-mamy.kz/#results> доступ 9 октября 2020.



[33] А.Т. Жаппар, И.И. Якимова, Социально-психологическое сопровождение молодых женщин в рамках проекта "Дом мамы". Аналитический обзор (ОФ "АНА ?ЙІ" 2020). Источник - cabar.asia

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606947360

Новости Казахстана

- Письма и телеграммы поздравления по случаю Дня Первого Президента Республики Казахстан

- Рабочий график главы государства

- Назарбаев рассказал, о чем говорил с Токаевым за день до своей отставки

- Маулен Ашимбаев: Выдающиеся личные качества Елбасы определили эффективную стратегию развития Независимого Казахстана

- Н.Нигматулин принял участие в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ

- Ко Дню первого президента

- Сенаторы рассмотрят изменения законодательства об аутстаффинге

- Премьер-Министр РК А. Мамин предложил усилить сотрудничество государств ШОС в агропромышленной сфере

- О ситуации на финансовом рынке в октябре 2020 года

- Семейное насилие нужно искоренять, но не в ущерб семье