Сакен и Омарбекова - новые члены ВерхСуда Казахстана

08:19 03.12.2020

Избраны новые судьи Верховного суда

Ими стали Абдолла Сакен и Омарбекова Мадениет.



Абдолла Сакен и Омарбекова Мадениет избраны на должность судей Верховного Суда, сообщает zakon.kz.



Абдолла Сакен родился в 1964 году, имеет высшее юридическое образование. Кандидат юридических наук.



Свою трудовую деятельность по юридической специальности начал с 1986 года в органах прокуроры Южно-Казахстанской области.

С 1992 году работал заместителем начальника Управления юстиции Южно-Казахстанской области.

В 1993 году избран судьей Южно-Казахстанского областного суда.

С 1996 по 1999 годы начальник Управления юстиции Южно-Казахстанской области.

С 1999 по 2002 годы начальник Управления юстиции г. Алматы.

С 2002 по 2003 годы работал Директором Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан.

В 2003 году назначен руководителем Аппарата Верховного суда.

С 2004 года судья Верховного суда.

С 2007 года Председатель Мангистауского областного суда.

С 2011 года Председатель суда г. Нур-Султан.

В 2013 году назначен Председателем Военного суда Республики Казахстан.

С декабря 2018 года по настоящее время Председатель Актюбинского областного суда.

Судейский стаж работы 19 лет.



Омарбекова Мадениет Жакановна родилась 1965 году, имеет высшее юридическое образование. Кандидат юридических наук.

Свою трудовую деятельность по юридической специальности начала с 1988 года секретарем судебного заседания Советского районного суда г. Караганды.

С 1990 году работала судебным исполнителем Советского районного суда г. Караганды.

С 1992 года помощник председателя Советского районного суда г. Караганды.

В 1993 году избрана судьей Советского районного суда г. Караганды.

С 2000 года судья Карагандинского областного суда.

С мая 2015 года по настоящее время судья суда г. Нур-Султан.

Судейский стаж работы 27 лет.