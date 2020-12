Китай побеждает в "лунной гонке", - "СП"

08:34 03.12.2020

Вашингтон опасается, что превращение КНР в доминирующую космическую державу станет для Запада катастрофой

Платон Сергеев



На этом фото, взятом из анимационного ролика Пекинского аэрокосмического центра управления (BACC), показана посадка космического корабля Chang"e-5 на Луну.



Сегодня Национальное космическое управление Китая отчиталось перед завистливым мировым сообществом, что их аппарат "Чанъэ-5" удачно прилунился в Океане Бурь, в районе пика Рюмкера. Ранее в тех местах потерпели крушение индийский и израильский спускаемые модули. Больно признавать: китайцы в настоящий момент - единственные полноправные хозяева Луны.



Аппарат "Чанъэ-5" снабжен буром и контейнером для хранения лунного грунта. Пик Рюмкера является очень древним вулканом - он извергался на нашем спутнике примерно 1,2 миллиарда лет назад, выбросив на поверхность твердые породы из глубин Луны.



Если и дальше миссия пойдет по плану, "Чанъэ-5" пробурит в вулканической породе скважину и соберет в контейнер около двух килограммов грунта. Ящик стартует с Луны и состыкуется с орбитальным модулем. На лунной орбите умные механизмы перегрузят его в возвращаемую капсулу и отфутболят на Землю. Капсула должна приземлиться в провинции Внутренняя Монголия. Такая вот космическая многоходовочка.



Весь комплекс задач роботам необходимо выполнить за короткий промежуток времени - лунный день, который длится две земных недели. Но в результате образцы лунного грунта, впервые со времен "лунной гонки" между СССР и США в 60−70-х годах XX века попадут на Землю. Крайний раз лунные породы доставлял ученым модуль советской миссии "Луна-24", в далеком 1976 году. Наверное, поэтому в "Роскосмосе" не сильно переживают за успехи КНР - легко сосчитать, что китайцы отстают от нас в космическом развитии на 44 года. Можно дальше спокойно дембелевать.



А вот в НАСА включили режим "аларм". Специалисты в Соединенных Штатах не без оснований полагают, что Китай совершил пугающий скачок вперед, в деле освоения Луны. Как пишет издание The Hill (США), американцы боятся, что преображение КНР в доминирующую космическую державу станет катастрофой для стран, так называемого, "свободного мира".



Однако США на данном этапе не могут ничего противопоставить стремительному развитию китайской лунной программы. Россию эксперты в расчет просто не берут, несмотря на популярную в стране, бодрую речевку "можем повторить".



Напомним, завоевание китайцами Луны началась с запусков орбитального аппарата "Чанъэ-1", в 2007 и 2008 годах. За прошедшее время стала очевидна сильная сторона космической политики Китая. А именно, жесткая последовательность, чего так не хватает конкурентам. Пекин поэтапно, без колебаний, движется к кульминации: высадке астронавтов на поверхность Луны и строительству лунной базы. База, в свою очередь, станет воротами в дальний космос. Ну, а землянам лунный форпост намекнет, кто босс в этой хате.



В общем, американцы сейчас рвут на себе волосы в самых чувствительных местах. The Hill упрекает власть за отсутствие воли, за постоянные колебания в угоду сиюминутным политическим прихотям.



В первый раз Штаты дали слабину в 1970-е годы, когда преждевременно поставили крест на успешной программе "Аполлон". Позже, в 1990-е годы не дали развернуться инициативам Джорджа Буша-старшего, который был сторонником активного освоения космоса. Буш-младший в начале 2000 также взял было курс на возвращение американцев на Луну, но Барак Обама оттабанил назад. Далее Дональд Трамп утвердил лунную программу "Артемида", но теперь явился Байден, при котором, скорее всего, белым американским колонистам придется возвращаться в Европу. Куда там, мечтать о Луне!



Вот и выходит, что пока большие (в прошлом) дяди - США и Россия, занимались словоблудием и социальными реформами, Китай стал единственной страной, которая всерьез занималась лунной программой. Промежуточный итог: китайцы всех обошли на повороте. А значит, именно они в 21 веке получат приоритетный доступ к ресурсам Луны. Китаю будет принадлежать космическое будущее, если не случится какого-нибудь катаклизма, как с Великим флотом Чжэн Хэ, в 15 веке.



Особый цимус к американской тревоге добавляет тот факт, что в случае контакта с инопланетным разумом, гуманоиды первыми повстречают не представителей "демократических государств", а "тоталитарных азиатов". Позор на всю вселенную. Это станет исторической и даже экзистенциальной трагедией, считает издание The Hill. Ведь Китай создал антиутопическое общество, а китайские космонавты - носители иной морали, которая является полной противоположностью западным традициям толерантности. Кто знает, какие гадости китайцы нашепчут на ухо инопланетному разуму?



Для справки:



В НАСА заявили, что в следующем году Америка все же предпримет две попытки высадки роботов на Луну. Правда, силами частных компаний. Сначала, в июле, прилуниться попробует зонд компании Astrobotic. А в октябре к поверхности спутника направят аппарат компании Intuitive Machines.