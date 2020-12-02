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|Сенат наделил КазПреза новыми полномочиями - "создавать районы и уточнять критерии"
09:34 03.12.2020
Президента РК наделили новым полномочием
Теперь президент может принимать решения по преобразованию городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты.
Сенат принял поправки в закон "Об административно-территориальном устройстве", который наделяет Президента Казахстана новым полномочием, передает zakon.kz.
Законопроектом предлагались следующие поправки:
- отнесение районов в городе к составным частям населенных пунктов;
- создание района в городе областного значения, городе республиканского значения, столице при численности населения в них свыше 400 тысяч человек;
- уточнение критериев города районного значения, поселка и села;
- наделение Президента полномочием по принятию решения по преобразованию городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты по представлению Правительства и с учетом мнения местных представительных и исполнительных органов;
- наделение Правительства новой компетенцией по внесению Президенту представления о преобразовании городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты;
- наделение акима города районного значения полномочием по внесению в районные представительные и исполнительные органы предложения об отнесении города районного значения к категории поселка, села.
Проект закона предусматривает наделение представительных и исполнительных органов полномочиями по внесению предложений в Правительство по пересмотру категории городов в поселки и села.
Этот документ предусматривает совершенствование законодательства об административно-территориальном устройстве Казахстана. Надеемся, что в дальнейшем документ поспособствует социально-экономическому развитию населенных пунктов и улучшению качества жизни граждан, - сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.
Постоянные комитеты Сената замечаний и предложений по данному законопроекту не имели. В итоге депутаты Сената единогласно приняли поправки в закон "Об административно-территориальном устройстве".