Парламент Киргизии в революционном октябре оказывается заседал в... гараже, - мемуар депутата Абдылдаева

09:37 03.12.2020 Депутат ЖК Абдылдаев рассказал о событиях после парламентских выборов. Интервью



Депутат, экс-спикер Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев рассказал АКИpress о событиях после парламентских выборов [6-10 октября 2020 года] и поделился своим видением, как дальше будет развиваться политическая обстановка в Кыргызстане.



- Мыктыбек Юсупович, почему вы не приняли участие в прошедших парламентских выборах 4 октября этого года?



- Дело в том, что острота и накал противоречий, сопровождавший наше общество в последние два года в связи с деятельностью парламента и государственной власти, в целом не исчезает бесследно и этот факт в очередной раз подтвердился 5-6 октября.



Ведь и в природе, и в истории свои последствия. С общественным мнением, где остро стоит вопрос противостояния вчерашнего и будущего, нельзя бесконечно спорить.



Поэтому 17 августа я поддержал новое поколения на съезде партии "Бир Бол" и благословил молодежь. В современной жизни они лучше ориентированы со сложными технологиями коммуникаций. Но им тоже стоит задать себе вопрос, как у них обстоят отношения с правдой сегодняшнего дня. Иллюзия может быстро разочаровать.



- Вы ожидали, что результаты выборов могут быть непредсказуемыми?



- Иногда интуиции следует придать серьезное значение.



На заседании парламента весной этого года я спросил членов правительства во главе с премьер-министром: если случится конфликт народа с властью, кто из вас может выйти в массу, осуществить переговоры и решить поставленный вопрос? Потому что или в связи с пандемией, или по итогам парламентских выборов нужно будет выходить и брать ответственность на себя перед народом.



К концу выборной кампании все шло к тому, что в Кыргызстане назревало очередное массовое волнение по итогам парламентских выборов.



Может, это просто совпадение, но 30 сентября при разговоре с руководителем Аппарата президента [Досалы Эсеналиев], я предупредил о растущем недовольстве в адрес президента. Главной задачей разговора было, чтобы политики между собой смогли договориться, и в случае непризнания итогов выборов, они сами вырулили конфликтную ситуацию в пользу государства и народа. К сожалению, все партии разогнались, у всех амбиции, все установили высокую планку и их волновал только результат в свою пользу.



Как человек, проработавший много лет в правоохранительных органах, всегда был противником разгона людей силами органов милиции, и надеялся, что противостояния между милицией и участниками митинга не будет. К сожалению, 5-6 октября ни глава государства, ни премьер-министр, ни один руководитель правоохранительных органов не встретились с митингующими. Это говорит о том, что мы психологически привыкли разрешать ситуацию путем применения силы, и в итоге мы получили непредсказуемый результат.



Третий раз один и тот же сценарий.



- Мыктыбек Юсупович, кто предложил вам стать спикером парламента?



- Теперь акцентирую внимание на 6 октября. Каждый гражданин переживает за происходящие в нашей стране события. Поэтому и мы, депутаты Жогорку Кенеша, начали созваниваться друг с другом и где-то в районе 4 часов дня начали собираться в отеле "Достук". Я подошел туда где-то в районе 16:30, там уже было много депутатов и меня проинформировали, что спикер Дастанбек Джумабеков подал в отставку. В это время было неизвестно, где находятся президент и премьер-министр. Позже стало известно, что и премьер-министр Кубатбек Боронов тоже подал в отставку.



И тогда встал вопрос как мы, депутаты парламента, дальше будем действовать.



Несмотря на то, много или мало нас, как власть мы приняли решение провести внеочередное заседание парламента. Регистрацию прошел 61 депутат с учетом доверенностей. Депутаты предложили мою кандидатуру на должность спикера Жогорку Кенеша и проголосовали. Ситуация на тот момент была очень напряженной. Тогда и прозвучали предложения, что нужно выдвинуть кандидата на должность премьер-министра. Прозвучала фамилия Садыра Жапарова. Мы встретились с Садыром Жапаровым и он сказал, если его поддержат депутаты, то готов взять ответственность на себя.



Как председательствующий заседания я сказал, что в этом зале присутствует больше половины членов коалиционного большинства и у нас есть кворум. Раз другой кандидатуры нет, мы выдвинули кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра и проголосовали. Далее кандидату было предложено, чтобы он подготовил проекты программы, структуры и состава правительства на следующее заседание Жогорку Кенеша, в соответствии с нормами законов Кыргызской Республики.



После этого мы разошлись, я вышел через главный вход, как и заходил в отель "Достук". Надо отдать должное той части молодежи, которая стояла у дверей и на подступах гостиницы. Многие увидели меня и подошли, предложили свою помощь и человек 15-20 проводили меня до машины. Я им благодарен, хотя многих не знаю, а на улице было действительно очень много людей.



После отеля "Достук" я приехал на центральную площадь, где ждали Садыра Жапарова. В основном на площади были молодые люди.



- Мыктыбек Юсупович, были ли планы у группы депутатов начать процедуру импичмента против президента Сооронбая Жээнбекова в отеле "Жаннат"?



- Утром 7 октября вместе с управляющим делами ЖК я посетил здание Жогорку Кенеша. Картина, действительно, была удручающая. Мы приняли решение начать предварительную уборку и в первую очередь подготовить для проведения заседания парламента большой зал, если не будет других подходящих мест.



После этого я приехал в отель "Жаннат", там находилось около 30 депутатов, а также бывшие депутаты Омурбек Текебаев и Омурбек Бабанов. Все они попросили меня: "Раз вы нас координируете, постарайтесь решить вопрос, чтобы кандидатуру на должность премьер-министра выдвигали на альтернативной основе". После я приехал в гараж Управделами Жогорку Кенеша, так как условий для работы Аппарата Жогорку Кенеша не было, мы временно заняли кабинеты на территории гаража.



После многих встреч и консультаций вечером этого дня, как и обещал, я приехал в отель "Жаннат". Там находилась группа депутатов и мы не пришли к единому мнению по обсуждаемому вопросу. Там же я узнал, что эта группа депутатов начала сбор подписей для инициирования импичмента президенту Жээнбекову. Когда меня попросили подписать, я отказался.



Ближе к обеду 8 октября мне сказали, что президент хочет поговорить со мной по телефону. Нас соединили и он меня поздравил с избранием на пост спикера Жогорку Кенеша. Поблагодарив, я спросил, где он находится. Он сказал, что находится в Бишкеке.



Тогда я предложил, чтобы он сделал обращение, как бы тяжело не было, и это нужно сделать срочно и как глава государства объяснить политическую ситуацию народу Кыргызстана. Также я его проинформировал, что группа депутатов начала процедуру импичмента, и он мне в ответ сказал, что в курсе.



9 октября политическая обстановка в столице начала еще более осложняться, так как намечался новый митинг сторонников Алмазбека Атамбаева и других лидеров политических сил.



В этой связи я обратился к народу Кыргызстана, руководителям политических и общественных сил с призывом разрешить ситуацию мирным путем.



А в 16:00 я встретился с руководителями фракций парламента, мы договорились на случай ухудшения обстановки экстренно созвать заседание Жогорку Кенеша. Ближе к вечеру президент Жээнбеков ввел чрезвычайное положение и комендантский час на территории города Бишкек. Примерно в час ночи мы с президентом по телефону обсудили сложившуюся обстановку после ввода чрезвычайного положения, и в конце разговора он сказал, что сегодня или завтра примет решение об отставке.



Далее с руководством Аппарата Жогорку Кенеша приняли решение в соответствии с нормами конституционного закона "О чрезвычайном положении" в течение 24 часов провести внеочередное заседание парламента по утверждению или отклонению чрезвычайного положения в городе Бишкек.



10 октября на 16:00 было назначено внеочередное заседание Жогорку Кенеша. Примерно в 11:00 президент Жээнбеков в разговоре по телефону сообщил мне, что на ближайшем заседании парламента сделает заявление об отставке.



На 18:00 в зале конгресс-холла госрезиденции "Ала-Арча" собрались 54 депутата, прошедшие официальную регистрацию, и имели доверенности еще от 10 депутатов. Изучив всю общественно-политическую ситуацию, я открыл заседание Жогорку Кенеша, так как в столице продолжались митинги. Чтобы снять споры о легитимности председательствующего, я подал в отставку с единственной целью, чтобы все сегодняшние решения парламента об утверждении программы, одобрении структуры и состава нового правительства подписал президент Жээнбеков.



- Все-таки объясните вашу отставку. Может кто-то заставил вас?



- Я не в том возрасте и не тот человек, чтобы на меня кто-то давил. Это было требованием всех норм закона. Еще раз повторюсь, указы о назначении членов правительства по действующей Конституции должен подписывать президент. А если еще точнее, считайте, что я морально поддержал Жээнбекова.



- Встречались ли вы после 5 октября с Сооронбаем Жээнбековым?



- С осени 2019 года и по сегодняшний день, а это больше года, я не встречался с Жээнбековым. Как я выше перечислил, только 3 раза разговаривал по телефону. В то же время я знаю, что с ним в период 8-15 октября текущего года встретились все политики, кто поддерживал и не поддерживал его, и те, кто требовал его отставки. В этом плане, думаю, что он счел необязательным встречу со мной, а я в свою очередь не предлагал встретиться.



- Почему ушел президент С.Жээнбеков? Хотя он всех уверял, что не уйдет. Кто или что заставило С.Жээнбекова подать в отставку?



- Это для меня очень большая загадка. Я читал многие комментарии людей, которые с ним имели беседу. Как я выше сказал, я с ним не встречался. Наверное, эту тайну знают те, кто с ним обсуждал вопросы его отставки. Поэтому этот вопрос будет уместно задать им.



- На ваш взгляд, как будет дальше развиваться политическая ситуация?



- Всем очевиден тот факт, что недовольных опять же будет много после 10 января 2021 года.



На сегодняшний день в ЦИК официально не зарегистрирован ни один кандидат в президенты, а уже наблюдается масса обвинений и оскорблений в адрес друг друга. Думаю, это не красит выдвиженцев, которые идут на такую высокую государственную должность. Нужно усмирить всем свои эмоции.



Официальная агитация начинается только с середины декабря. А с такими темпами оскорблений и компроматов неиспачканных и чистых кандидатов может к моменту избрания и не остаться. Поэтому единственный и правильный путь - борьба на базе интеллекта, образования, высокой культуры и в уважительном отношении друг к другу.



- Мыктыбек Юсупович, ваше мнение по вопросу Конституционной реформы?



- Мы порядка десяти раз уже изменили Конституцию. Некоторые политики блефуют, когда говорят, что не нужно было выдвигать проект новой Конституции.



На прошедших референдумах от 2 февраля 2003 года и от 21 октября 2007 года были приняты абсолютно новые редакции Конституции. А 27 июня 2010 года была принята новая Конституция. Значит, новый проект Конституции, который уже обсуждается, не настолько актуален, так как мы уже привыкли писать все время новую Конституцию при новой власти.



Другой вопрос, не приведет ли эта идея о новом референдуме к конституционному кризису, когда нет всенародно избранного президента и нового состава парламента. Поэтому, думаю, самый оптимальный и продуманный шаг - первоначально провести выборы президента.



- В обществе большая дискуссия по статьям 68, 70 и 71 действующей Конституции. Ваша позиция?



- Да, там есть вопрос. На последнем референдуме 11 декабря 2016 года было внесено дополнение в часть 2 статьи 68, согласно которой должностные лица, исполняющие полномочия президента, не вправе быть кандидатом на должность президента на досрочных выборах президента.



Думаю, надо четко разграничить понятия выдвинутый кандидат и зарегистрированный кандидат на должность президента Кыргызстана.



В части 2 статьи 21 конституционного закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" установлен перечень должностей, которые обязательно приостанавливают исполнение должностных или служебных полномочий с момента их выдвижения кандидатами и до определения результатов выборов.



В свою очередь, согласно части 5 статьи 53 вышеуказанного конституционного закона, регистрация кандидатов на должность президента заканчивается за 35 календарных дней до дня выборов, а при досрочных выборах президента за 26 календарных дней до дня выборов, при соблюдении условий, предусмотренных в части 1 статьи 49 этого же закона.



Но премьер-министр, одновременно исполнявший полномочия президента Садыр Жапаров на основании части 2 статьи 21 вышеупомянутого конституционного закона приостановил исполнение всех должностных полномочий. При этом он оставил самую высокую должность в Кыргызстане на два месяца, а в случае второго тура выборов и на три месяца, согласно частям 1 и 2 статьи 56 вышеназванного конституционного закона.



Хотя, мое субъективное мнение, он мог исполнять эти полномочия до регистрации кандидатом в президенты, которое соответствует части 2 статьи 68 Конституции.



Относительно статьей 70 и 71 Конституции хотел бы сказать следующее.



Да, действительно, Жогорку Кенеш избирается сроком на 5 лет. Порядок избрания депутатов Жогорку Кенеша определяется конституционным законом.



В части 3 статьи 59 конституционного закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" конкретно расписано, когда истекает конституционный срок. Это первое воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который был избран Жогорку Кенеш действующего созыва. Конституционный срок, на который избирается Жогорку Кенеш, исчисляется со дня его избрания. Днем избрания Жогорку Кенеша является день голосования, в результате которого он был избран в правомочном составе, следовательно, это дата совпадает на 4 октября 2020 года.



Теперь касательно части 1 статьи 71 Конституции, согласно которой после определения результатов выборов новому составу Жогорку Кенеша дается 15 дней на свою первую сессию.



Центральная избирательная комиссия результаты выборов определила 6 октября текущего года, следовательно, полномочия 6 созыва Жогорку Кенеша истекли 21 октября.



Таким образом, возникает вопрос - почему премьер-министр, исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров неукоснительно исполнил требования вышеуказанного конституционного закона, а главный законодательный орган - не исполняет норму этого же конституционного закона?



- Есть ли выход из этой ситуации?



- Никто и предположить не мог, что Центральная избирательная комиссия выборы, прошедшие в парламент 4 октября, признает недействительными.



А что делать в аналогичной ситуации, когда новый состав Жогорку Кенеша не избран? Я изучил Конституции ряда стран, как они находили решения при таких обстоятельствах. И, по моему мнению, учитывая опыт этих стран мира, необходимо внести дополнения в часть 3 статьи 59 вышеназванного конституционного закона, в котором предусмотреть продление полномочий действующего созыва Жогорку Кенеша.



В качестве примера предлагаю следующие страны:



Болгария



Согласно статье 64 Конституции - Народное собрание избирается сроком на 4 года.



В случае войны, военного или другого чрезвычайного положения, наступивших во время или по истечения мандата Народного собрания, срок его полномочий продолжается до прекращения этих обстоятельств.



Италия



Статья 60 Конституции. Палата депутатов и Сенат избираются на 5 лет. Полномочия каждой Палаты могут быть продлены только на основании закона и лишь в случае войны.



Иран



Статья 68 Конституции. Во время войны и военной оккупации страны по предложению президента и согласия трех четвертей от общего числа депутатов, утвержденного Советом по охране Конституции, выборы на оккупированных территориях или по всей стране могут быть приостановлены на определенный срок. Если не будет избран новый состав Меджлиса, он будет продолжать свою работу в прежнем созыве.



Молдова



Статья 63 Конституции. Срок полномочий парламента 4 года. Он может быть продлен органическим законом в случае войны или катастрофы.



Парламент исполняет свои полномочия до законного созыва нового состава парламента. В этот период не могут вноситься изменения в Конституцию и не могут быть приняты, изменены или признаны утратившими силу органические законы.



Поэтому, еще раз хочу акцентировать, что все-таки легитимность Жогорку Кенеша под вопросом, а вопрос этот надо снять.



- Ваши прогнозы на ближайшие месяцы.



- Недавно выдвинутый кандидат на должность президента Садыр Жапаров дал интервью, где сказал, что Конституционное совещание может работать до двух месяцев.



Сам он предложил вынести два вопроса на референдум 10 января 2021 года, если будет поддержка, то относительно формы правления и системы выборов.



Если народ проголосует, в чем я сомневаюсь, за пропорциональную систему, то действующие законы в силе и президент назначает новые выборы в Жогорку Кенеш или же Центральная избирательная комиссия назначает повторные выборы в Жогорку Кенеш.



А если народ выберет мажоритарную систему, то тогда надо будет выносить на референдум новый проект Конституции. Потому что должны пройти выборы в Жогорку Кенеш по новой Конституции и, возможно, будут требовать новые выборы и президента, поскольку у него будут определены новые полномочия.



Там уже не представляю, что и как будет… Источник - kg.akipress.org

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