В кыргызском Джалал-Абаде мучительно, но единогласно избрали новым мэром депутата-"мекенчиловца" Ормокова

09:42 03.12.2020

Эрнисбек Ормоков избран мэром города Жалал-Абад

Жалал-Абадская область



Ормоков Эрнисбек Абдижалилович избран мэром города Жалал-Абад. За него 3 декабря проголосовали большинство депутатов городского кенеша.



Из 31 депутата кандидатуру Ормокова поддержали 28.



Ормоков родился 11 сентября 1981 года. Является депутатом Жалал-Абадского городского кенеша.



* На выборах 4 октября 2020 года Э.Ормоков баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии "Мекенчил".



Ранее Мураталы Тагаев написал заявление об отставке с поста мэра города. Обязанности мэра исполнял Нуртилек Орозбаев. Он работал вице-мэром и курировал коммунальные вопросы.