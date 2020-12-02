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В Киеве начинается бизнес-майдан, - Т.Ивженко
10:01 03.12.2020

Правительство Украины решает вопрос о жестком карантине

Татьяна Ивженко
Cобственный корреспондент "НГ" в Украине

2.12.2020

Новые акции в Киеве вызваны недовольством финансовой политикой правительства. Фото с сайта www.radiosvoboda.org
Представители малого и среднего бизнеса, протестующие в правительственном квартале Киева, обещают власти новый майдан. По их словам, в среду-четверг к акции присоединятся профсоюзы, учителя и, возможно, врачи. Всех их не устраивает финансовая политика правительства в условиях, когда может быть введен карантин, как весной.
Формальным поводом для протеста предпринимателей стали планы власти ужесточить финансовый контроль над малым и средним бизнесом. Среди прочего речь шла о требовании проводить все платежи через кассовые аппараты. Оно касалось всех физлиц-предпринимателей, включая тех, кто торгует на рынке. Те заявили, что запланированная властью фискализация значительно усложнит их работу.

Во вторник Верховная рада проголосовала за то, чтобы отложить введение обязательных кассовых аппаратов до 1 января 2022 года, но не для всех. Требование остается в силе для предпринимателей, торгующих ювелирными изделиями, драгоценностями, лекарствами, бытовой техникой, платными услугами в сфере здравоохранения и для ряда других групп. Судя по настроениям на улице, это решение не удовлетворило участников акций протеста. Но их претензии связаны не только с фискализацией. Общее недовольство вызвано ситуацией, в которой малый и средний бизнес несут убытки из-за карантинных мер, которые в этом году несколько раз трансформировались.

В последние три недели ноября в Украине действовал карантин выходного дня. В субботу-воскресенье была разрешена работа только продуктовых магазинов, заправочных станций, аптек. Смысл ограничений заключался в том, чтобы минимизировать контакты на выходных и тем самым "разорвать цепочки заражения". В реальности эти меры привели к ажиотажу в торгово-развлекательных центрах по пятницам. Кроме того, упомянутые Минздравом "цепочки заражения" в будни создавались в общественном транспорте и на рабочих местах. Депутат от правящей партии "Слуга народа" Алексей Леонов написал в соцсети: "Введеный кабмином карантин дал очень сомнительные результаты в эпидемиологической ситуации, но точно добил малый и средний бизнес…"

Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал на этой неделе подвести итоги карантина выходного дня. Он считает, что динамика увеличения ежесуточного прироста количества диагностированных заражений коронавирусом приостановилась, но: "...мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали вначале, потому что украинцы не придерживались карантина в полном объеме, как мы прописывали". На заседании 2 декабря правительство должно решить, что делать дальше. Не исключен полный локдаун. В отличие от весенней ситуации это решение не может быть введено немедленно, Верховная рада обязала кабмин предупреждать граждан о нововведениях за неделю до начала их действия.

В понедельник-вторник чиновники спорили о датах, сроках, форматах нового карантина. Одни заявляли о необходимости вводить запреты с середины декабря, другие призывали отложить ограничения до начала января. Звучали призывы остановить общественный транспорт, а также заверения, что транспорт продолжит работу. Одними предлагалось срочно закрыть школы и детсады, другими эта идея критиковалась. Почти не вызывал споров вопрос о том, что в период жесткого карантина, как и весной, не смогут работать большинство малых и средних предпринимателей. Им власть пообещала выплатить в качестве компенсаций по 8 тыс. гривен (около 285 долл.). Это вызвало новую волну возмущения.

Экономист Сергей Лямец отметил в блоге: "У бизнеса и населения уже нет того запаса прочности, который был до мартовского локдауна. Новый год для многих едва ли не последний шанс поправить финансовое положение. Закрыв бизнес в конце декабря, правительство нанесет по ним удар. В первую очередь пострадают не олигархи и не крупный бизнес с иностранным капиталом, а малый и средний бизнес украинского происхождения". Эксперт напомнил, как в начале президентства Порошенко в Украине случился "банкопад" – власть заявила, что очищает банковскую систему от ненадежных банков, но в итоге пострадали сотни тысяч вкладчиков, был нанесен удар по всей экономике. "Та же история грозит повториться, но уже в куда большем масштабе. Тысячи мелких и средних бизнесов оказались на грани банкротства. А это значит, что они не заплатят зарплаты сотням тысяч людей. Кто-то останется без работы. Дальше включится эффект домино: люди не потратят деньги в магазинах, деньги не пойдут в оборот – и многие другие бизнесы тоже недозаработают, не заплатят зарплаты, уволят людей и т.д." – написал Лямец.

Экс-замминистра экономики Украины Павел Кухта в комментарии телеканалу "Украина 24" отметил, что для компенсации потерь из госказны потребовалось бы перечислять предпринимателям по 20 млрд грн. (около 710 млн долл.): "Таких денег сейчас нет в бюджете Украины. Там на исходе деньги, необходимые, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты". Единственным выходом из ситуации он назвал получение очередного транша кредита МВФ. Однако эксперты в Киеве сходятся во мнении, что это невозможно до конца года из-за разногласий, которые возникли между фондом и украинской властью. Проблемными темами являются ситуация с деятельностью антикоррупционных структур в Украине, подвешенная ситуация с Конституционным судом и многие другие. "К концу декабря мы физически не успеем (принять все решения, необходимые для продолжения сотрудничества с МВФ. – "НГ"). Думаю, что раньше января – и это при лучшем сценарии – мы не сможем получить…" – отметил Кухта.

Участники акций протеста в правительственном квартале во вторник перекрывали Крещатик, блокировали выходы из Верховной рады и здания, в котором располагаются парламентские комитеты. Несколько раз завязывались стычки с правоохранителями, но последним удалось разрешить конфликты без применения силы. Вечером активисты заявили, что не уйдут из центра Киева. Они, как в 2013 году участники майдана, собирались ночевать в здании Международного центра культуры и искусств (Октябрьском дворце). Представитель Федерации профсоюзов Наталия Землянская сказала изданию "Страна", что здание принадлежит профсоюзным организациям, и те не против размещения представителей малого и среднего бизнеса: "Решили: пусть служит людям… Сколько там может расположиться человек, мы не считали, но залы большие, думаю, несколько тысяч". По ее словам, в ближайшие дни к протестующим могут присоединиться другие: "Выйдут профсоюзы, сотрудники авиапредприятия "Антонов", а с 3 декабря – учителя, которым еще на год отложили повышение зарплат. Будет как минимум 5 тыс. человек". Массовой поддержки акций протеста в Украине не наблюдается, однако недовольство экономической ситуацией нарастает.

Киев

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1606978860
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