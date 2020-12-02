В своем имении умер экс-президент Франции (в 1974-81) Валери Жискар д"Эстен

10:06 03.12.2020

Вячеслав Прокофьев (Париж)

Экс-президент Франции Валери Жискар д"Эстен, возглавлявший Пятую Республику с 1974 по 1981 годы, умер в возрасте 94 лет. Об этом со ссылкой на ближайшее окружение политика сообщило информационное агентство France-Presse.



Как следует из заявления родственников, Валери Жискар д"Эстен скончался в своем семейном имении в местечке Отон (департамент Луар и Шер) в результате резкого ухудшения состояния здоровья, вызванного COVID-19.



Похороны бывшего президента в соответствии с его последней волей пройдут в ограниченном семейном кругу.



В ноябре ветеран французской политики был госпитализирован в одну из клиник города Тура в связи с сердечной недостаточностью. Ранее он уже проходил лечение в парижском госпитале "Жорж Помпиду" из-за проблем с легкими.



В последний раз экс-президент появлялся на публике в начале сентября на похоронах его ближайшей сотрудницы еще со времен елисейского мандата Мари-Элен Декамп. До этого, в конце сентября 2019 года, он принял участие в траурной церемонии прощания с Жаком Шираком, который в течение двух лет занимал пост премьер-министра в его правительстве.



Убежденный сторонник развития отношений с нашей страной, Валери Жискар д"Эстен был почетным членом ассоциации Франко-российский диалог. Он неоднократно посещал Россию, в частности, в 2012 году по приглашению президента РФ Владимира Путина побывал на праздновании 200-летия Бородинской битвы. Экс-президент неоднократно заявлял, что воссоединение Крыма с Россией есть демократический выбор населения Крыма и соответствует объективному ходу истории.