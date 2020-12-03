Придет ли к власти в Ливии Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи? Есть шанс, - А.Веселов

10:21 03.12.2020 АНТОН ВЕСЕЛОВ | 03.12.2020 |

Придет ли к власти Сейф аль-Ислам аль-Каддафи – сын харизматичного лидера Джамахирии?

Ливия – какие альтернативы?



ПНС при поддержке Запада сделал ставку на Ф. Башагу. Что касается конкурентов, то в "восточном правительстве" никакой ясности на этот счет нет. Между тамошним главой правительства Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани, спикером парламента Акилой Салехом и командующим ЛНА Халифой Хафтаром существуют серьезные разногласия, обострившиеся после провала наступления ЛНА на Триполи.



24 ноября глава Палаты представителей Акила Салех прибыл в Москву по приглашению российской стороны. На встрече с Сергеем Лавровым обсуждались вопросы урегулирования ситуации в стране, а также возможности полного возобновления двустороннего сотрудничества между Россией и Ливией. Состоялись переговоры и в Госдуме РФ, в ходе которых А. Салех отметил: "Мы будем стремиться использовать опыт, потенциал и возможности Российской Федерации для обеспечения развития, которое изменило бы жизнь ливийцев к лучшему, в интересах наших стран и народов. Мы сохраняем верность тем, кто не отвернулся". Последняя фраза прозвучала с намеком и несколько двусмысленно.



Обращает на себя внимание, что вместе с А. Салехом Москву посетил и принял активное участие в переговорах его советник Абдель Басет аль-Бадри. Они часто выезжают вместе на международные встречи, но в последнее время советник посещает мировые столицы и самостоятельно, выполняя деликатные поручения спикера парламента.



Абдель Басет Абдель Кадер аль-Бадри родился 20 августа 1978 года в Бенгази и о нем не было ничего известно до 2014 года, когда недавний выпускник Каирского университета Айн аш-Шамс (где годовая стоимость обучения составляет всего 1 тысячу долларов) вдруг оказался послом Ливии в Саудовской Аравии. Затем он представлял страну в Организации исламского сотрудничества (бывшая "Исламская конференция"), а в последние годы оказался в ближнем круге руководства Восточного правительства и советником главы парламента Ливии. Его страница в социальных сетях пестрит фото, в том числе в неформальной обстановке, с королевскими особами, главами государств и правительств, и свидетельствует об амбициозности автора. 76-летний Акила Салех ему безусловно доверяет и, возможно, действительно рассматривает его в качестве перспективного политика. Вместе с тем за Абделем Басетом не просматриваются силы, которые готовы выступить за него, а международная поддержка, на которую он рассчитывает, ограничивается принятыми в дипломатии реверансами.



Халифа Хафтар (с которым Абдель Басет также любил фотографироваться), похоже, полностью утратил политические перспективы. Еще недавно он провозгласил себя единоличным правителем страны и присвоил себе невиданное в Ливии звание фельдмаршала. Для справки: до 2009 года высшим воинским званием в Ливии было генерал-лейтенант, единственный его обладатель – министр обороны Абу Бакр Юнис Джабер. Он погиб вместе с Муаммаром Каддафи, который имел звание полковника, и его сыном Муатассымом – тот, курируя национальную безопасность, дослужился до подполковника. Младший сын ливийского вождя Хамис Каддафи, командир 32-й армейской бригады, лишь незадолго до своей смерти на поле боя получил майора.



Полководческие таланты Х. Хафтара, известные со времен войны в Чаде (он бросил свои войска и сдался в плен), исчерпали себя в 14-месячной операции против Триполи – он не только был отброшен на исходные позиции, но и утратил ту поддержку ливийцев, которую получал. Достаточно вспомнить, что от него отвернулось влиятельное и могущественное племя Каддафа в Сирте, и напрасно он списывает все неудачи на вмешательство Турции. В ЛНА тем не менее продолжают раздавать генеральские звания и заверять, что скоро изгонят турецких захватчиков. В ноябре на востоке страны прошли учения 106-й бригады ЛНА с участием фронтовой и армейской авиации. Маневры завершились победоносно, а турецкий флаг был повержен и поруган (см. на 6-54).



В ответ пресса ПНС публикует карикатуры на Хафтара, а независимые наблюдатели отмечают, что выполнение решений Совместного военного комитета "5+5" явно пробуксовывает. В частности, иностранные наемники должны покинуть страну в течение трех месяцев после подписания документа, но работа по этому вопросу даже не началась. Напротив, в середине ноября в Триполи было подписано соглашение с Катаром об использовании авиабазы Мисурата, а на крупной военной базе Таджура неподалеку от Триполи состоялась церемония выпуска первой группы ливийских курсантов, прошедших обучение под руководством инструкторов из Турции. В торжествах приняли участие вице-премьер ПНС Ахмет Муайтик, министр обороны Салах эд-Дин Намруш, глава Генштаба генерал-полковник Мухаммед аль-Хаддад, а также турецкий посол в Триполи Серхат Аксен и представители Оперативного командования ВС Турции в Ливии.



В этих условиях вероятно появление на авансцене Сейфа аль-Ислама аль-Каддафи. Он был захвачен одной из вооруженных группировок "повстанцев" в 2011 году и шесть лет провел в тюрьме г. Зинтана, где его приговорили к смертной казни. Однако в июне 2017 года его освободили по закону об амнистии, принятому высшим законодательным органом – Палатой представителей. Сегодня 48-летний сын харизматичного лидера Джамахирии сохраняет влияние и политические амбиции, не скрывая намерений вернуться к власти. Блестяще образованный и имеющий большой опыт в политике (отец активно вовлекал его в государственные дела), Сейф является сильнейшим противником Башаги и любого другого политика в Ливии; это понимают и его сторонники, и его противники.



Он уже заручился поддержкой Египта и некоторых других арабских стран, большой неожиданностью для всех стало заявление итальянцев: они не против прихода к власти сына Каддафи по итогам выборов. Россия также предпринимала осторожные шаги, не исключая того, что в будущем он сможет стать лидером Ливии. И главное, племя Каддафа постепенно возвращает былое влияние на юге страны и восстанавливает контакты с ливийскими племенами на востоке. После десятилетия гражданской войны ливийцы начинают осознавать, что 1980-1890-е годы были для их страны золотым веком.



Что касается противников Сейфа аль-Ислама аль-Каддафи, резко против него выступает Франция, где продолжаются разбирательства по факту получения Франсуа Саркози от Каддафи-старшего взятки в 50 млн евро на проведение своей избирательной кампании. Негативно относятся к такой перспективе в Турции, Катаре и еще некоторых странах, среди которых и США. А что же ООН, какова ее роль?



Вернемся к теме внутриливийского диалога под эгидой ООН. Пока участники встречи в Тунисе требовали отстранить некоторых делегатов от участия в переговорах в связи с обвинениями в коррупции и проведения расследования фактов подкупа, С. Уильямс заявила: "Диалог продолжится через неделю с помощью видеоконференции. На следующем заседании они достигнут согласия по механизму выбора членов исполнительной власти". 24 ноября виртуальное заседание форума политического диалога не состоялось в связи с отсутствием интернет-соединения – многие участники не смогли присоединиться к мероприятию по видеосвязи. Тем не менее американка предложила организовать голосование по кандидатурам, которые войдут в кабмин переходного периода, в цифровом режиме, заверив, что за конфиденциальность такого голосования будет отвечать миссия ООН в Ливии. Тут даже комментировать нечего…



С. Уильямс неоднократно повторяла, что "десятилетний конфликт не может быть разрешен за одну неделю и предстоит еще много работы". Однако теперь видно, что она стремится формировать события, и это объяснимо, если ознакомиться с ее послужным списком.



Она исполняет обязанности специального представителя Генсека ООН по Ливии и главы миссии ООН в этой стране с 11 марта 2020 года, а с июля 2018 года была заместителем главы миссии, выполняя, по сути, роль руководителя. На эту позицию она перешла с поста главы американской дипмиссии в Ливии. Влиятельное британское издание Middle East Monitor назвало это назначение "перетасовкой карт" в интересах усиления влияния США.



Стефани уже много лет профессионально работает по арабской проблематике, она занимала высокие посты в посольствах США в Ираке, Бахрейне и Иордании. Не обошлось без нее и в Сирии: в разгар гражданской войны С. Уильямс трудилась советником Госдепа по этой стране. И еще одна немаловажная деталь: в 2008 году окончила Национальный военный колледж США и получила диплом магистра по специальности "национальная безопасность".



Разрушенная Ливия.



Отношение к ООН в самой Ливии также нельзя назвать теплым, и это связано не только с резолюцией СБ 1973 от 17 марта 2011 г., которая санкционировала уничтожение процветавшего независимого государства. Многие ливийцы убеждены, что ООН – лишь инструмент в руках тех, кто хочет прибрать к рукам богатства страны. Не будь в Ливии нефти, не было бы и войны. Оттого и постоянные инциденты: достаточно вспомнить подрыв заминированного автомобиля в Бенгази 11 августа 2019 года, в результате которого погибли три международных сотрудника UNDSS – Департамента безопасности ООН. Неудивительно, что штаб-квартира миссии находится в Тунисе.



Перспективы неясны. Ряд экспертов считают, что выборы главы нового правительства Ливии могут быть сорваны еще до того, как они начнутся, с перспективой возобновления боевых действий либо раскола страны. И в том и в другом случае это новые жертвы и разрушения. Единственное, что не вызывает сомнений, – очередное продление мандата миссии ООН, созданной 16 сентября 2011 года поначалу на три месяца. Источник - fondsk.ru

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