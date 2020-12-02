Отстрел иранских ученых-атомщиков продолжается, - Д.Седов

10:23 03.12.2020

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 02.12.2020



Израиль провоцирует Иран на ответные меры



В ведущих политических кругах Запада не осуждают убийства иранских ученых-ядерщиков. Когда-то Иран был надет президентом Рейганом на "ось зла", и если кто-то, относящийся к "оси зла", занимается атомными программами, его надо кончать. А на уверения Тегерана в том, что это мирный атом, внимания обращать не надо.



Однако почему на ученых-атомщиков из других стран "оси зла", например из Северной Кореи, эту практику не распространяют? Россию-то, понятное дело, в начале 90-х из списка вычеркнули, а северных корейцев оставили, но не убивают. На этот вопрос ответ в западных СМИ найти невозможно, как на вопрос о том, имеет ли отношение Хартия о правах человека к гражданам Ирана. Если имеет, то ученых убивать нельзя. Если не имеет и персов за людей не считают – другое дело.



Правда, в 2015 году состоялась ядерная сделка Ирана с пятью ведущими ядерными государствами, в которой Тегеран официально отказался обогащать уран, а значит, развивать программы создания ядерного оружия. Некоторые уже надеялись, что Тегеран попал в сферу действия Хартии о правах человека, но в 2018 г. Трамп из этой сделки, вышел. Получается, Запад сначала признал персов людьми, а затем забрал признание назад. И персы не стали больше соблюдать сделку.



Сегодня Иран имеет запасы низкообогащенного урана больше предусмотренных в сделке и обогащает этот уран выше обозначенных ею границ. Такого подарка в МОССАДе только и ждали. Отстрел иранских ученых-атомщиков продолжился. В том, что этим кровавым бизнесом занимается Израиль, ни у кого сомнения нет. Как сообщила "Нью-Йорк таймс", только что два американских должностных лица признали причастность Израиля к случившемуся 27 ноября убийству крупного иранского ученого Мохсена Фахризаде. О степени участия США в этом деле "Нью-Йорк таймс" умолчала.



Список жертв МОССАДа впечатляет.



В 2007 г. профессор университета в Ширазе Ардешир Хасанпур, участвовавший в создании центрифуг, отравился неизвестным газом. Это был единственный неординарный способ расправы с иранским ученым. Далее все развивалось традиционно.



В январе 2010 года в Тегеране в результате взрыва бомбы был убит профессор Масуд Али Мохаммади, специалист в области ядерной физики столичного Университета имени имама Хусейна. Рядом с его машиной сработало дистанционное взрывное устройство, закрепленное на припаркованном рядом мотоцикле. Исполнитель казни 24-летний Маджид Джамали Фаши был найден, уличен в работе на МОССАД и казнен.



29 ноября 2010 года в Тегеране погиб один из самых известных физиков-ядерщиков Ирана Маджид Шахриари, глава кафедры ядерной инженерии Университета им. Шахида Бехешти в Тегеране. Он был убит бомбой, установленной на его автомобиле.



В тот же день пытались убить еще одного физика-ядерщика, декана факультета ядерной физики Университета им. Шахида Бехешти Ферейдуна Аббаси Давани. Его автомобиль взорвали, но ученый выжил. Иранские власти обвинили в устроенных терактах Израиль и США.



11 января 2012 года в Тегеране был убит сотрудник ядерного центра по обогащению урана в г. Натанзе Мостафа Ахмади Роушан. Его автомобиль был также взорван.



27 ноября 2020 г. в пригороде Тегерана был убит ведущий иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. На сей раз убийцы продемонстрировали более высокий технический уровень расправы. Машину, в которой ехал ученый, обстрелял из припаркованного у обочины пикапа пулемет, управлявшийся дистанционно. После того как ученый был убит, пикап взорвался. Следствие выяснило, что его владелец месяц назад покинул Иран.



В западных столицах эта новость была воспринята с деловым спокойствием. В конце концов, это вам не Алексей Навальный: весь мир до сих пор бурлит от негодования, а 56 участников ОЗХО из 193 постановили, что Навальный пострадал от ОМУ "Новичок". Что касается иранских атомщиков, то их убивали, убивают и будут убивать. А правочеловеческие конторы при этом и ухом не поведут.



Больше внимания западные СМИ уделяют не факту убийства¸ а его последствиям. Сможет ли теперь Джо Байден вернуть США в ядерную сделку, спрашивают они. Ведь во время предвыборной кампании он такое обещал. Впрочем, чего до свадьбы не пообещаешь. Прошло уже четыре дня с момента покушения, а Байден помалкивает; видно, задумался, нужно ли возвращаться в сделку. Ведь Израиль послал ему недвусмысленное предупреждение.



Биньямин Нетаньяху слов на ветер не бросает



Иран, конечно, обратился в Совет Безопасности ООН с требованием осудить убийство и принять соответствующие меры, но вряд ли от этого будет толк. В СБ ООН имеются силы, которые не считают государственный терроризм Израиля плохим делом. И еще Тель-Авив вертит Вашингтоном, как хвост собакой.



Игры эти опасны. Тегеран, ставший жертвой безнаказанного государственного террора, может однажды заступить за красную черту. К этому его подталкивает внутренняя ситуация. Новые санкции США усугубили критическое положение в стране. Любая слабость власти воспринимается как новое доказательство ее несостоятельности. Сейчас в иранских СМИ на повышенных тонах дискутируется вопрос о том, почему в системе безопасности страны так много дыр, через которые проникают убийцы из Израиля. Это больно бьет по авторитету руководства.



Надо понимать, что весьма сдержанной позиции иранского руководства может настать конец, потому что, не реагируя, власти выглядят в глазах населения неспособными положить конец террору. Не будем гадать, каким может быть иранский ответ на следующее убийство. Начальник Генштаба иранской армии генерал Мохаммад Багери заявил, что "Иран не успокоится, пока мученики Сулеймани и Фахризаде не будут отомщены и виновные не получат по заслугам".



Полного спокойствия в Израиле в связи с этми угрозами нет. Сразу после покушения начальник Генштаба сил обороны Израиля Авив Кохави посетил воинские части на Голанских высотах. Генерал объявил, что "Израиль готов к развитию ситуации в любом направлении".



Конечно, в МОССАДе сидят люди умные. Насколько вероятным они считают целевой удар иранской высокоточной ракеты по одному из израильских объектов, неизвестно. Может ли таким объектом стать штаб-квартира МОССАДа или один из объектов ядерной программы Израиля – тайна, покрытая мраком. Ясно одно: беспощадной ветхозаветной политикой вырезания явных и предполагаемых врагов МОССАД увеличивает шансы жесткого ответа Тегерана.



Как видно из ситуации, Израиль не заинтересован в возвращении к формату "ядерной сделки 1+5", и главной причиной этого является уверенность в том, что "персы все равно обманут". Однако четыре другие ведущие ядерные державы так не считают и Тель-Авиву безопаснее пойти вместе с ними, чем подталкивать к катастрофе.