Хабиб Нурмагомедов хочет открыть спортзалы в Казахстане

10:26 03.12.2020

Он отметил Нур-Султан и Алматы.



Чемпион UFС Хабиб Нурмагомедов заявил на пресс-конференции, что планирует открывать спортивные комплексы и залы по всему миру, в том числе и в Казахстане, передает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.



Первый мы откроем в Абу-Даби, а потом начнем открывать по всему миру. У нас очень много запросов. Мы будем открывать в Дубае, в Индонезии, Малайзии, Индии - там тоже уже есть люди, которые хотят тоже открыть. Время от времени я буду посещать эти залы и проводить там мастер-классы. Также мы, скорее всего, откроем залы в Бишкеке, Ташкенте, Нур-Султане, Алматы, Душанбе, Баку... Много запросов. Мы будем работать в этом направлении в следующем году. Откроем первый зал в Абу-Даби, а дальше уже пойдет по накатанной, - заявил Нурмагомедов.

Также Нурмагомедов отметил, что хочет провести два турнира EFC в Казахстане.