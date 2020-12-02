Задержан "за организацию незаконных поборов" глава кыргызского ГУ "Кадастр" Маматов

11:16 03.12.2020

АКС ГКНБ задержала директора ГУ "Кадастр" Абдумуктара Маматова за организацию незаконных денежных сборов



Tazabek - АКС ГКНБ задержала директора ГУ "Кадастр" за организацию незаконных денежных сборов, сообщила пресс-служба ведомства.



АКС ГКНБ в рамках досудебного производства выявила устойчивую коррупционную схему по незаконному получению денежных средств с руководителей территориальных подразделений в Государственном учреждении "Кадастр" при Государственном агентстве по земельным ресурсам.



В ходе проведенных мероприятий была установлена причастность к незаконным поборам денежных средств на систематической основе со стороны директора Государственного учреждения "Кадастр" при Государственном агентстве по земельным ресурсам "М.А.Т.".



На основании собранных материалов, 2 декабря 2020 года на основании ст.98 УПК Кыргызской Республики "М.А.Т." задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.



Ведется следствие.



На данный момент должность директора ГУ "Кадастр" занимает Маматов Абдумуктар Темирбекович.

Подробнее: www.tazabek.kg/news:1665635/?f=cp