|13:58 13 городов Казахстана могут стать селами. Обезлюдили
12:28 Умер знаток Кыргызстана политолог Сергей Масаулов
12:01 Мажут грязью. В СМИ и соцсетях чрезмерное очернение кандидатов в Кырпрезиденты, - депутат Зулпукаров
11:59 Чемодан компромата: Кыргызстан готовится выбрать нового президента
11:55 Бездомные в Туркменистане становятся жертвами трудового рабства
11:16 Задержан "за организацию незаконных поборов" глава кыргызского ГУ "Кадастр" Маматов
10:34 В Алматы открыли "казахстанско-индийский класс миротворческой подготовки"
10:27 Подружка главной узбекской веселушки Гаянэ Умерова назначена генсеком Узбнацкомиссии по делам ЮНЕСКО
10:26 Хабиб Нурмагомедов хочет открыть спортзалы в Казахстане
10:23 Отстрел иранских ученых-атомщиков продолжается, - Д.Седов
10:21 Придет ли к власти в Ливии Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи? Есть шанс, - А.Веселов
10:06 В своем имении тихо угас экс-президент Франции (в 1974-81) Валери Жискар д"Эстен
10:01 В Киеве начинается бизнес-майдан, - Т.Ивженко
09:42 В кыргызском Джалал-Абаде мучительно, но единогласно избрали новым мэром депутата-"мекенчиловца" Ормокова
09:37 Парламент Киргизии в революционном октябре оказывается заседал в... гараже, - мемуар депутата Абдылдаева
09:34 Сенат наделил КазПреза новыми полномочиями - "создавать районы и уточнять критерии"
08:34 Китай побеждает в "лунной гонке", - "СП"
08:23 На импорт хлопка из китайского Синьцзяна в США ввели запрет
08:19 Сакен и Омарбекова - новые члены ВерхСуда Казахстана
01:16 Формализм, трайбализм и национализм в вопросах защиты прав детей в Казахстане, - А.Мусабалинова
01:15 В Таджикистане объемы денежных переводов сокращаются, доходы граждан падают, цены растут
01:11 Если бы да ОДКБы, - репортаж А.Колесникова о потешном саммите
01:08 Как азербайджанцы возвращаются на покинутые армянами земли
00:56 Узбекистан получит статус наблюдателя в ЕАЭС. Ташкент может слегка оживить стагнирующую организацию, - В.Панфилова
00:55 США после выборов – к приходу демократической зимы, - Ю.Загоскин
00:21 Казахстан против всего русского (видео)
|21:42 Загадочный прохиндей Дюшекеев возглавил самый блатной отдел аппарата КырПрезидента
21:24 Умерла советская актриса Нина Иванова (учительница из "Весны на Заречной улицы")
20:44 Ученые рассказали, как и когда погибнет Солнечная система
20:40 Карабах завален многими тысячами тел: страшная правда о бойне от Армии России
20:02 Должна ли Россия заимствовать западные политические технологии влияния? - А.Халдей
19:46 Слово о патриоте Узекистана. Вспоминая Андрея Кубатина, - Б.Мусаев
19:45 Парламент Казахстана: выбор, которого нет
19:44 Командир иранского "Басидж" Голамреза Солеймани, - П.Густерин
19:32 Рост, который отставание. Чего достигли Украина, Белоруссия и Молдавия в сотрудничестве с Китаем, - М.Саморуков, Т.Умаров
19:29 Куда движется Кыргызстан после "октябрьской" революции?
19:27 Власть мертвецов. Дарвинизм через призму романа Джорджа Оруэлла "1984"
18:51 Ташкент и Кабул обратятся к странам за поддержкой проекта Трансафганского железнодорожного коридора
18:47 ОДКБ предложила встречу с представителями СНГ, ШОС, ОБСЕ, НАТО и ЕС
16:36 Какое место займет Россия во внешней политике Байдена, - Д.Тренин
08:39 Рэй Брэдбери: в "умном доме" некому будет жить
08:37 Розовые ушанки. Женщины Джо Байдена, - Вл.Малышев
08:20 Британский суд заморозил $5 млрд!!! активов мутного каз-олигарха Булата Утемуратова
08:17 "Я ему не завидую": Елбасы об Аблязове. А он?
08:13 Троцкист, двурушник, враг народа. Из партии Нур-Отан и КазМажилиса с позором изгнали предателя-разоблачителя Альтаева
07:56 Перепутушки. Псаки отмочила первый ляп на посту главы пресс-службы Байдена
07:53 НАТО решит судьбу своей афганской миссии вместе с Джо Байденом, - А.Серенко
07:52 Тегеран ищет способы наказать Трампа, - Г.Петров
07:40 Киргизию ждут предсказуемые выборы президента. Москва подстрахует Бишкек в любом случае, - В.Панфилова
00:30 Если Европа не защитит себя, она станет халифатом, - Алексей Алешковский
00:24 Благо или проклятие: Есть ли чрезмерная зависимость Узбекистана от золота
|Задержан "за организацию незаконных поборов" глава кыргызского ГУ "Кадастр" Маматов
11:16 03.12.2020
АКС ГКНБ задержала директора ГУ "Кадастр" Абдумуктара Маматова за организацию незаконных денежных сборов
Tazabek - АКС ГКНБ задержала директора ГУ "Кадастр" за организацию незаконных денежных сборов, сообщила пресс-служба ведомства.
АКС ГКНБ в рамках досудебного производства выявила устойчивую коррупционную схему по незаконному получению денежных средств с руководителей территориальных подразделений в Государственном учреждении "Кадастр" при Государственном агентстве по земельным ресурсам.
В ходе проведенных мероприятий была установлена причастность к незаконным поборам денежных средств на систематической основе со стороны директора Государственного учреждения "Кадастр" при Государственном агентстве по земельным ресурсам "М.А.Т.".
На основании собранных материалов, 2 декабря 2020 года на основании ст.98 УПК Кыргызской Республики "М.А.Т." задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.
Ведется следствие.
На данный момент должность директора ГУ "Кадастр" занимает Маматов Абдумуктар Темирбекович.
Подробнее: www.tazabek.kg/news:1665635/?f=cp