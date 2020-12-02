Бездомные в Туркменистане становятся жертвами трудового рабства

11:55 03.12.2020

Бездомные в Туркменистане становятся жертвами трудового рабства

С наступлением холодов для бездомных в Туркменистане начались суровые дни. Корреспондент Радио Азатлык в Туркменабаде сообщает, что кроме проблемы выживания, обитающие на улице бездомные люди рискуют стать жертвами трудового рабства, попав в руки сотрудников правоохранительных органов.



"Те бездомные, которые смогут найти работу в частных хозяйствах, где им дадут теплое место и нормальное питание, еще как-нибудь перезимуют, но тем, кто остался на холоде или попали в руки сотрудников силовых структур в качестве бесплатной рабочей силы, придется трудно", говорит наш корреспондент.



Бездомные люди, которых в народе называют "бомжами", с наступлением холодов обитают в подвалах многоэтажных домов, поближе к отопительным трубам, надеясь переждать до наступления теплых дней.



Те, кто в теплое время года жил на улице, нанимаются в частные хозяйства в качестве прислуги выполнять разную домашнюю работу за теплое место и сытную еду.



Это раньше происходило по взаимному согласию, без участия и ведома государственных органов, но теперь власти начали вмешиваться и в эти взаимоотношения, сообщает корреспондент.



По его словам, в последнее время власти начали запрещать частным лицам предлагать работу бездомным даже в зимнее время, а это означает, что бездомным в предстоящую зиму придется нелегко.



Сообщается об участившихся случаях, когда сотрудники органов безопасности, прокуратуры и полиции пользуются беззащитностью бездомных людей и используют их в качестве бесплатных работников.



"К сожалению, есть много случаев, когда люди работают в хозяйствах представителей власти без возможности куда-нибудь выходить. Кроме того, их нормально не кормят", рассказал один из собеседников Радио Азатлык.



Более того, часто бывает так, что сотрудники силовых структур заставляют бездомных людей трудиться в домах у своих родственников или знакомых.



Сообщается о десятках бездомных людей, которых используют в качестве бесплатной рабочей силы на тяжелых работах в теплицах, стройках, заливке бетона.



Когда эти люди, не выдержав тяжелых условий, пытаются уйти, им угрожают тюрьмой. Бывают случаи, когда бездомные отказываются подчиниться полицейским и их за это посылают в так называемый лечебно-трудовой профилакторий – ЛТП. Об этом знают все бездомные и завидя на улице полицейского они сразу пускаются бежать.



А полицейские в свою очередь задерживают не всех бездомных, а только тех, кто трудоспособен, подходящего возраста и крепкого телосложения.



"Один офицер полиции отвез меня к работнику прокуратуры, где меня три месяца заставляли работать. Работа была тяжелой, мне еле как удалось сбежать оттуда. У меня нет дома и поэтому приходится жить на чердаках и в подвалах домов. Сейчас тоже очень холодно, и я ищу теплое место", рассказал корреспонденту Азатлыка бездомный мужчина лет сорока.



Бывают случаи, когда бездомные, не найдя подходящего теплого места для ночлега, замерзают до смерти во сне. Из-за того, что у них нет родных, иногда тела скончавшихся бездомных лежат несколько дней, пока кто-нибудь не обнаружит их и не сообщит в полицию, рассказал корреспондент Азатлыка, изучивший проблему бездомных людей, ставшей за последние лет десять обыденностью в туркменском обществе.



Но похоже, что ко всем бедам бездомных людей теперь прибавился произвол представителей власти. Перед приездом министра в Туркменабад всех городских бездомных забрали и заставили работать на территории полицейского управления, убираться в изоляторах временного содержания, работать на стройках, рассказал корреспондент со слов бездомных.



В Туркменистане бездомными обычно становятся люди, злоупотребляющие алкоголем, потерявшие работу, семью и при этом не получившие необходимой поддержки от общества и государства. А ухудшающаяся с каждым годом социальная и экономическая ситуация в стране еще больше обостряет эту проблему.



Среди тех, кто попадается полицейским и становится объектом принудительного труда, есть и люди, у которых есть дом и семья, но в силу разных обстоятельств они стали алкоголиками.



Когда появляется необходимость в бесплатной рабочей силе, полицейские приходят домой к людям, страдающим алкоголизмом и не раз за это попадали в полицию. Они принудительно забирают их, а когда родные этих людей пытаются препятствовать этому, им говорят, что все равно найдут повод их задержать. На этом разговор заканчивается, рассказал корреспондент.



В Туркменистане данных о бездомных людях не публикуют, равно как недоступна информация о людях, живущих ниже черты бедности.