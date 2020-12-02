Чемодан компромата: Кыргызстан готовится выбрать нового президента

11:59 03.12.2020

Страну раздирают политические интриги, правовой беспредел и рейдерство.



Вместо реформ и оптимизации государственной машины - проект новой "ханституции" и подготовка к дорогостоящим президентским выборам. Новое руководство ведет страну к диктатуре, а население осталось один на один с проблемами: цены на все растут стремительно, а зарплата остается на прежнем уровне.



Президентский цирк



После беспорядков и отставки Сооронбая Жээнбекова Кыргызстан готовится к внеочередным президентским выборам. По решению ЦИК они должны состояться 10 января 2021 года.



Желающих возглавить страну нашлось немало. Заявления подали 63 человека. Среди них политики, учителя, безработные, режиссеры, певцы, бизнесмены, граждане с судимостью и даже в данный момент находящиеся под следствием.



Этот список стремительно сокращается из-за несоответствия кандидатов требованиям закона. Но ожидается, что в конечном счете останется всего 15 человек. И то не факт - им еще предстоит собрать 30 тысяч подписей и сдать залог в размере 1 миллиона сомов.



Понятно, что большинство вступили в предвыборную гонку в поисках популярности и на победу даже не надеются. Среди них есть одиозные личности и откровенные фрики. Например, известный бизнесмен Арстан Алай, который пару лет назад объявил себя новым Богом. У него есть своя группа поддержки и идея установления гармонии во всей вселенной с помощью кыргызских традиций.



Или скандальный певец Кайрат Кыргыз. К его творчеству вопросов не возникает, но консервативное общество буквально в бешенстве от его спорного образа.



Фавориты гонки



Явные фавориты в борьбе за кресло президента – бывший и. о. президента Садыр Жапаров и бывший спикер парламента Адахан Мадумаров.



Садыр Жапаров отбывал наказание за организацию беспорядков и был освобожден сторонниками в ходе беспорядков в начале октябре. За месяц ему удалось занять кресло премьер-министра и стать и. о. президента страны. Для участия в президентских выборах он подал в отставку с поста и. о. президента, а полномочия премьер-министра приостановил.



Адахана Мадумарова можно назвать самым большим политическим неудачником в Кыргызстане. Он и его партия "Бутун Кыргызстан" принимают участие во всех президентских и парламентских выборах. Но даже при широкой поддержке мигрантов и сторонников на юге Мадумаров каждый раз терпит поражение.



Интересна и фигура Абдиля Сегизбаева - бывшего руководителя ГКНБ в период правления Алмазбека Атамбаева. Как минимум в его активе чемодан компромата на политиков Кыргызстана разного уровня, кроме того, вокруг него могут объединиться ряд оппозиционных групп.



Остальные не смогут составить серьезную конкуренцию в новом электоральном периоде. Ряд кандидатов уже провели пресс-конференцию, где заявили, что сомневаются в проведении честных выборов. Они недовольны спешкой ЦИК и жалуются на сложности, связанные со сбором подписей.



Агитационная кампания официально стартует 10 декабря.



"Ханституция" Жапарова - кто автор?



Очень интересная ситуация складывается вокруг проекта новой конституции. На самом деле менять текущую никто не требовал. Но новое руководство страны во главе с Жапаровым решило, что для будущего страны это самое главное.



Разговоры о подготовке проекта новой конституции ходили давно, но никто не ожидал, что ее могут представить так скоро. Проект был вынесен на общественное обсуждение ночью 17 ноября. В целом авторы предлагают вернуться к президентской форме правления и ввести институт народного Курултая.



Реакция общественности была жесткой. Проект раскритиковали, а в социальных сетях его стали называть "ханституцией" и "рабституцией". Содержание удивило даже сторонников самого Жапарова, многие высказывались по этому поводу. С другой стороны, проект поддерживает большая группа сочувствующих Жапарову. Хотя намекают, что документ нуждается в доработке. Причем в пользу усиления президентской власти.



На их взгляд, смешанная форма правления для Кыргызстана не подходит. Ни президент, ни парламент не хотят брать ответственность на себя, а при президентской форме правления за все будет отвечать глава страны.



Тем временем найти автора новой конституции никто не может уже больше недели. На запросы СМИ правительство и аппарат президента отмалчиваются. По словам депутата Дастана Бекешева, им может быть Бектур Зулпиев - адвокат одного из бывших президентов страны. Депутат Канат Исаев и вовсе заявил, что конституцию писал сам Садыр Жапаров.



Имитация деятельности



К слову, в эфире местного телеканала Жапаров выступил в защиту проекта. По его словам, этот документ именно то, в чем больше всего нуждается народ Кыргызстана.



Вместе с президентскими выборами он предложил провести референдум, где граждане должны будут выбрать между президентской и парламентской формой правления.



Для доработки проекта власти организовали конституционное совещание. В него вошли более 80 человек - политики, депутаты, юристы и общественные деятели. Через неделю пришло понимание, что участники совещания серьезно менять документ не собираются



На заседаниях звучат лишь предложения добавить пару статей. Например, переименовать страну или лишить русский язык статуса официального.



Споры вокруг проекта не утихают до сих пор. Каждое воскресенье проходит шествие протестующих. Они выступают против изменения конституции и узурпации власти.



Правовой беспредел



Бьют тревогу и юристы. В Бишкеке провели несколько форумов, где они заявили о многочисленных нарушениях законов, норм и процедур. На их взгляд, текущее руководство полностью игнорирует законодательство страны.



Действительно граждане вышли на площадь Ала-Тоо лишь с одним требованием – отменить итоги парламентских выборов, которые прошли с нарушениями. Их было зафиксировано большое количество, и правоохранительные органы обязаны были начать расследование по фактам подкупа избирателей. Но этого не произошло.



Далее, ЦИК, следуя местному законодательству, назначила дату проведения парламентских выборов, но руководство страны отменила это через суд. Сейчас на повестке только президентские выборы.



Пользуясь правовым беспределом, депутаты шестого созыва парламента самовольно продлили свои полномочия до лета 2021 года. Они же принимают решения и по проекту новой конституции, и по порядку проведения президентских выборов.



Юристы шокированы и содержанием новой конституции. На их взгляд, этот документ приведет к установлению суперпрезидентского режима без сдержек и противовесов



Популистские меры вроде введения института народного курулатая ничего полезного не принесут, так как решения подобных структур носят лишь рекомендательный характер.



На данный момент законы в Кыргызстане абсолютно не работают. Побеждает лишь тот, у кого больше толпа. Политики пытаются задавить друг друга количеством сторонников, поэтому в стране растет социальная напряженность.



Дорожает все



На фоне политических потрясений в Кыргызстане разворачивается настоящий экономический кризис. Национальная валюта по отношению к доллару и евро значительно подешевела, что мешает местным предпринимателям продолжать свою деятельность.



Сильно подорожали продукты питания. Например, стоимость мяса за месяц выросла в два раза. Минсельхозу даже пришлось в спешном порядке запретить экспорт крупного рогатого скота.



Из-за противостояния политиков встали заводы по производству алкоголя. На этих предприятиях трудятся несколько тысяч человек, не имеющие других источников заработка. Многие субъекты бизнеса заявляют о попытках рейдерского захвата.



Увеличивается дефицит бюджета страны. По официальной информации, сейчас государству не хватает более 36 млрд сомов.



Вместе с тем страна обязана погашать внешний долг. Чиновники ведут переговоры с кредиторами по отсрочке. Китай уже согласился пойти на уступки, но взамен Кыргызстану придется уделять больше внимания защите и развитию китайских предприятий. Плюс никто не обещал остановить проценты по кредитам.



Экономическая ситуация в стране стремительно катится к мутным 90-м, но никто не спешит предлагать действенных механизмов для решения проблем. Элита готовится к приходу нового, шестого по счету, президента.