Мажут грязью. В СМИ и соцсетях чрезмерное очернение кандидатов в Кырпрезиденты, - депутат Зулпукаров

12:01 03.12.2020

10 января в Кыргызстане намечаются выборы президента, в СМИ и соцсетях наблюдается чрезмерное очернение кандидатов в президенты, сказал депутат Торобай Зулпукаров (СДПК) 3 декабря на заседании Жогорку Кенеша.



"Обратите внимание, там даже угрозы жизни пошли на межнациональной и межрегиональной почве. При такой политической ситуации мы должны призвать всех к порядку. Некоторые авторитетные сайты публикуют фейковую информацию, не думая, что наносят урон чести и достоинству человека. Опубликовали фейковую информацию, что Дыйканбаев дал показания против Зулпукарова. Мы то уже привыкли. Пусть пишут. Но при выборе главы государства необходимо эти моменты регулировать. Нужно обратить внимание на такое. Журналисты должны правильно подавать информацию", - сообщил он.